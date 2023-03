Vai apostar na KTO Brasil? Saiba como ativar a aposta de até R$200 sem risco e as melhores dicas sobre a plataforma

KTO Brasil: saiba mais sobre a casa de apostas

Por que apostar pela KTO Brasil? Com o código do cupom KTO você faz a primeira aposta sem risco 100% até R$200. Assim, analisamos tudo que a plataforma oferece, incluindo essa oferta para quem acabou de se registrar.

Se você quer fazer apostas, confira se vale a pena usar a KTO Brasil. Continue lendo.

KTO Brasil Nossa avaliação 5/5 Oferta de Boas-vindas Aposte até R$200 sem risco 5 Mercados 5 Odds 5 Streaming 4.7 Aplicativo 4.5 Opções de Pagamento 4.9 Atendimento ao cliente 4.5 Nota geral 4.8

Bônus de boas-vindas: nota 5/5

Sabemos que há uma coisa que atrai novos jogadores para fazer uma conta na casa de apostas: bônus de boas vindas. Justamente por isso, fomos analisar como funciona e o que oferece a promoção na KTO Brasil.

Assim, a KTO Brasil oferece um bônus de boas vindas de até R$200, no formato de apostas grátis. Ou seja, uma aposta que pode ser utilizada pelo jogador dentro da plataforma.

Todavia, é preciso observar algumas coisas nesse bônus. Primeiramente, vamos mostrar como ele é ativado após o cadastro, no tópico logo abaixo.

Como ativar o bônus de aposta grátis após o cadastro

Na verdade, o bônus de boas vindas da KTO Brasil se encaixaria melhor na categoria “aposta segura”. Explicando melhor, o bônus de até R$200 é creditado caso o perca a sua primeira aposta na plataforma, portanto é uma aposta sem risco.

Desse modo, a promoção para nova conta é ativada seguindo esse passo a passo após o cadastro:

Acesse o site da KTO usando seu computador ou smartphone e uma conexão segura. Em seguida, clique ou toque em “Registrar” para criar uma conta; Após fazer o cadastro na KTO, deposite o valor que deseja usar em seu primeiro palpite; Faça uma aposta e aguarde o resultado; Caso ela não seja bem sucedida, você receberá de volta 100% do valor apostado até R$200 no formato de aposta grátis; Ative a aposta grátis na sua conta através do boletim de aposta, o menu que se abre ao selecionar um novo palpite.

Por ser um passo a passo bem simples, achamos que o código do Cupom KTO de não é nada complicado. Inclusive, cada passo acima já seria feito pelo apostador normalmente, mesmo que ele não tivesse o intuito de ativar a promoção.

Mas e as regras de utilização do bônus de cadastro? Vamos comentar sobre elas no próximo tópico.

Termos e Condições da promoção para nova conta

Para uma promoção ser realmente boa, suas regras devem permitir que o jogador tenha ganhos reais as utilizando. Assim, as limitações e requisitos devem ser razoáveis e não exigir demais do apostador após seu cadastro.

Nesse sentido, buscamos saber quais os Termos e Condições do bônus de boas vindas da KTO. Encontramos o seguinte:

Aposta inicial deve ser “perdida” para gerar o bônus de aposta grátis. Apostas canceladas, devolvidas, ganhas ou com uso de cash out não serão aceitas;

A aposta grátis deve ser usada somente em apostas esportivas, sem permissão para utilizar nos outros serviços da operadora;

A aposta grátis deverá ser feita com odds mínimas de 1.70, sendo preciso apostá-la uma única vez antes de fazer retiradas;

Apostas esportivas feitas usando outras promoções ou bônus da KTO não vão valer para a oferta;

Só é possível usar o bônus de boas vindas se nunca tiver apostado antes na plataforma da KTO.

As regras acima não são nada complicadas de cumprir na KTO. Na verdade, elas são bem favoráveis ao jogador que faz o cadastro e vamos explicar o porquê.

Primeiramente, não é necessário fazer uma aposta de valor exorbitante para ativar o bônus. A operadora nem mesmo impôs um valor mínimo ou odds para servir de base para a primeira aposta após o cadastro.

Similarmente, a aposta grátis gerada com a oferta é bem simples de ser utilizada. Basta apostar uma vez e, caso vença, já poderá sacar. As odds mínimas de 1.70 estão dentro do aceitável e não representam um risco absurdo.

Outras ofertas da KTO

Fora o bônus de boas vindas, também analisamos as outras ofertas que a KTO Brasil oferece para quem já tem conta. Assim, foi bom ver que há promoções também para quem já tem conta ou cadastro.

Começando pela oferta “Ranking semanal de mitadas”, ela funciona como um torneio da KTO. O jogador que conseguir acertar 20 resultados em mercados operadora recebe até R$2500 em apostas grátis, independente de quando fez o cadastro.

Ainda há prêmios para os outros 19° apostadores que acertarem mais palpites, indo de R$50 até R$1000 em apostas grátis. E como participar? Fazendo apostas de no mínimo R$10.

O ranking é definido por quem acertar mais palpites com as maiores odds. Assim, também não possui regras muito restritivas, sendo acessível para grande parte dos apostadores que possuem cadastro.

Outra oferta interessante é “Ganho antecipado”. Funciona basicamente assim: o jogador faz uma aposta em um dos times no mercado 1x2. Caso o time abra determinada vantagem, a aposta é definida como vitoriosa automaticamente.

Há ofertas desse tipo para futebol e basquete. Além disso, o valor pago é em dinheiro real, como em qualquer outra aposta na KTO para quem tem cadastro.

Por fim, ainda há a promoção “empate sem gol”. Ela garante que o jogador receba de volta o valor apostado caso a partida em que apostou termine no 0x0.

As regras da promoção exigem que a aposta seja feita em mercados de Intervalo/final do jogo, Intervalo/final do jogo com resultado exato, Resultado Correto e Jogador a marcar. Também é preciso conferir a lista de campeonatos válidos para usar a promoção.

Mercados/Esportes disponíveis: nota 5/5

Com um bom bônus de boas vindas, será que a KTO oferece um sistema de apostas esportivas capaz de acompanhá-lo? Por lá, encontramos um número elevado de esportes disponíveis, com mais de 30 categorias gerais.

Isso já nos chamou atenção, pois mostra que a empresa possui um catálogo bem completo. Desse modo, confira abaixo nossa opinião sobre os principais esportes disponíveis por lá.

Futebol

Não poderíamos iniciar nossa análise em outro esporte. Afinal, o futebol é absurdamente popular no meio das apostas esportivas. Com isso, vimos que a KTO possui uma cobertura de alto nível do esporte.

A primeira aba que analisamos foi a do “Brasil”. Por lá, encontramos a série A do Brasileirão e mais de 5 estaduais. Também tinha mercados para a Copa do Brasil e até para as segundas divisões de alguns estados, como o Ceará.

Ainda, dá para apostar em campeonatos sub-20, como o Brasileirão e o Carioca dessa categoria. Dessa maneira, provavelmente seu time favorito estará na KTO, mesmo que não atue nas primeiras divisões.

Após avaliar o futebol nacional, também analisamos as ofertas para o futebol europeu. Nesse sentido, o site de apostas online se sai ainda melhor.

Só para ilustrar, apenas na Inglaterra a plataforma cobre 15 campeonatos simultaneamente. Desde a Premier League masculina e feminina até campeonatos praticamente amadores, dá para fazer palpites.

O mesmo vale para Espanha, Alemanha, Itália, França, Portugal e assim por diante. Mesmo nos países menos badalados em termos futebolísticos, ainda há a primeira divisão e, em alguns, até a segunda. Por exemplo, Bulgária e Eslováquia.

E fora do eixo Brasil-Europa? A casa também permite apostar nos campeonatos continentais, ligas nacionais sul-americanas, africanas e asiáticas. Campeonatos da Austrália e alguns outros países da Oceania também podem ser escolhidos.

Com isso, o catálogo da KTO não possui nenhuma ausência realmente impactante. Isso nos agradou bastante.

e-Sports

Os e-Sports são campeonatos profissionais de jogos eletrônicos, como League of Legends, Dota 2, Valorant e outros. Eles são bem populares no mundo das apostas esportivas e várias operadoras os cobrem, incluindo a KTO.

Mais especificamente, notamos que a plataforma possui os principais jogos do momento em seu sistema. Ainda, cada um possui os campeonatos de maior relevância ao nível regional, continental e mundial.

Também notamos que a KTO cobre alguns e-Sports mobile, o que vai agradar fãs de jogos para celular. Em nossa opinião, só sentimos falta de jogos eletrônicos mais “diferentes”, que fugissem do padrão no segmento de apostas online.

Basquete

A NBA permanece no topo quando o assunto são apostas esportivas. Com as apostas online, a liga americana se consolidou ainda mais.

Nesse sentido, vimos que a KTO cobre a pré-temporada, a temporada regular, os playofffs, as finais de conferência e a grande final da NBA. Isso vai agradar grande parte dos fãs do esporte.

Ainda, a empresa permite apostar na liga brasileira de basquete, também com todas as fases. Esses são os dois parâmetros que nossa análise usa ao testar uma plataforma de basquete.

Como adicional, ainda dá para apostar em dezenas de outros torneios na KTO. Isso inclui desde campeonatos universitários até ligas femininas.

Odds da KTO - nota 5/5

Um catálogo completo de apostas online não tem muita serventia se as odds não forem interessantes. Por isso, também testamos os retornos que a KTO dá nas apostas dentro da plataforma.

Antes disso, porém, vale a pena explicar como nossa análise de odds é feita. Em vez de testarmos tudo que a casa oferece, o que é impraticável, focamos nos mercados mais populares.

Mais precisamente, buscamos saber se dá para ter uma rentabilidade interessante sem arriscar muito. Com isso esclarecido, confira abaixo o que nossa análise concluiu sobre as odds da KTO.

Odds da KTO

Em termos de retornos, a KTO possui todo tipo de odds. Algumas são realmente boas, pagando um valor interessante para o favorito da partida.

Outras são razoáveis e não pagam tanto, mas sem um alto risco. Já outras não são atrativas, pois possuem riscos altos demais ou ganhos muito baixos.

Entretanto, dentre as três, vimos que as boas odds são as mais presentes na KTO. Ou seja, o apostador consegue encontrar vários mercados que equilibram os riscos.

Tipos de mercados da KTO

Muitos apostadores focam apenas em mercados básicos ao fazer apostas online. Entretanto, certas categorias fora dos palpites tradicionais costumam ter odds e oportunidades muito interessantes.

Por isso, conferimos como é a variedade de mercados da KTO. Claro, nem todos os eventos possuem o mesmo número de opções, então focamos nos mais chamativos.

Assim, uma partida de futebol da Champions costuma ter dezenas de possíveis opções. Iniciando pelas apostas esportivas no resultado, há mercados 1x2, chance dupla, resultado correto e vários handicaps.

Também dá para apostar no placar exato, placar aproximado, se ambos os times marcam, qual jogador fará gol, etc. Escanteios, faltas, chutes a gol, cartões amarelos ou vermelhos e até como o primeiro gol vai ser marcado.

Por fim, ainda há os mercados especiais de cada partida. Por exemplo, time X vai virar a partida com um gol no segundo tempo? Jogador Y vai marcar um gol de cabeça nos últimos dez minutos?

Esse número realmente alto de mercados permite aplicar todo tipo de estratégia em apostas. Isso vai agradar tanto quem está iniciando nas apostas esportivas como os apostadores experientes.

Cash out da KTO

Sabemos que o cash out se tornou indispensável nos últimos anos. Assim, o recurso de retirar a aposta está disponível na KTO de diferentes formas.

No modo mais básico, o jogador apenas aceita a oferta da operadora para retirar sua aposta. Com isso, o palpite será 100% suspenso e o valor aceito irá para a conta.

Todavia, também dá para aceitar um cash out parcial. Por exemplo, 50% da aposta é suspensa e compensada pelo recurso. Já a outra metade continua valendo, com odds originais.

Para quem quer praticidade, também é possível configurar para o cash out ser aceito automaticamente. Esse ajuste é feito em cima do valor ofertado pela operadora.

Streaming e apostas ao vivo: nota 4.7/5

É entusiasta de esportes e curte acompanhar os jogos? Então provavelmente as apostas ao vivo também são seu tipo preferido de palpite.

Nesse sentido, achamos interessante que o catálogo ao vivo da KTO seja tão completo quanto o pré-jogo. Com isso, os jogadores podem fazer apostas em tempo real sem precisar abrir mão de seus times e esportes favoritos. Falaremos mais logo abaixo.

Cobertura ao vivo

A cobertura ao vivo da KTO abrange grande parte dos esportes que ela cobre. Claro, desde que o esporte tenha campeonatos sendo disputados.

Com isso, notamos que a KTO possui centenas de mercados ao vivo a todo momento. Por exemplo, nos horários usuais, dá para apostar nos torneios já conhecidos: Brasileirão, Champions, NBA, NFL, etc.

Já de madrugada ainda há campeonatos asiáticos ou competições fora do que é mais popular entre os apostadores. Ou seja, há apostas ao vivo a todo momento.

Além disso, os eventos cobertos contam com dezenas ou até centenas de mercados e odds dinâmicas. Odds dinâmicas nada mais são do que cotações que mudam conforme o que ocorre no jogo.

Por exemplo, se o maior astro de um time se machucou logo de início, provavelmente as odds para esse time vencer vão subir. Já o outro, que passou a ter mais chances de ganhar, terá suas odds diminuídas.

Streaming

A transmissão ao vivo é um recurso essencial para quem é fã dos esportes em que aposta. Dessa maneira, a KTO oferece o recurso em vários eventos.

O recurso não é cobrado e não se exige que o apostador tenha saldo na conta para utilizar o streaming. Entretanto, notamos que praticamente todos os eventos com transmissão são da categoria “e-Sports”.

Isso é algo que pode ser melhorado pela empresa. Afinal, fãs de esportes tradicionais também curtem acompanhar os eventos.

Aplicativo - nota 4.5/5

Apostar pelo celular não é uma novidade. Na verdade, diríamos que grande parte dos apostadores preferem a facilidade que os dispositivos móveis oferecem em comparação com os PCs.

Dessa forma, também testamos a KTO no celular. Primeiro, buscamos saber se ela possui app para os principais sistemas mobile.

Depois, usamos também a versão móvel do site, buscando analisar como ela se adapta nas telas menores. Continue lendo para saber se a KTO funciona bem em telefones.

A KTO tem aplicativo móvel?

Não, infelizmente a KTO ainda não desenvolveu um aplicativo próprio da sua plataforma. Buscamos esse programa nas lojas oficias de Android e iOS e não o localizamos em nenhuma das duas.

Também fomos atrás de botões de download no site oficial, mas tão pouco as páginas da empresa informam sobre isso. Finalmente, questionamos ao chat sobre tal disponibilidade e a resposta foi conclusiva: não há nenhum aplicativo da KTO atualmente.

Aliás, vale a pena deixar um aviso. Talvez o apostador encontre apps com o nome “KTO” durante suas pesquisas. Entretanto, os programas não são oficiais da empresa.

Versão mobile do site

Sendo uma operadora de alto nível, a KTO não podia deixar de lado os apostadores que preferem usar smartphones. Por isso, ela permite usar o site também em dispositivos móveis.

Basta acessá-lo como se faz no computador, usando um navegador. Assim, a plataforma vai abrir no exato formato do seu telefone.

Em outras palavras, as funções, mercados, ícones e botões se adaptam para um melhor uso em telas reduzidas. Similarmente, o uso via touch é tão intuitivo quanto com o mouse.

Sobre as apostas da KTO, dá para palpitar em tudo que há no site. Ao vivo, pré-jogo ou de longo prazo, seu mercado favorito também pode ser escolhido no telefone.

Recursos adicionais, como pagamentos e sessão de promoções, estão disponíveis de forma bem intuitiva. Só recomendamos cuidado redobrado com a segurança.

É seguro apostar na KTO pelo celular?

Por falar em segurança, será que é seguro usar a KTO pelo telefone? Sim, pois a empresa disponibiliza os mesmos recursos de proteção que estão disponíveis no site.

Começando pela criptografia, todas as páginas são codificadas e possuem certificado HTTPs. Os métodos de pagamento também são protegidos, assim como o login e o cadastro.

Entretanto, é bom tomar alguns cuidados durante o uso. Por exemplo, evite entrar com sua conta se estiver conectado a um wi-fi público. Também lembre-se de deslogar da plataforma caso outra pessoa for utilizar seu telefone, impedindo usos sem permissão.

Métodos de pagamento: nota 4.9/5

Apostar pela KTO exige dinheiro real. Por isso, nossa análise também conferiu como são os métodos de pagamento da operadora. Abaixo, confira o que encontramos sobre depósitos e saques.

Depósitos

O depósito na KTO é bem simples. Após se cadastrar e fazer login com sua nova conta, o jogador deve escolher um desses métodos após clicar no botão “Depósito”:

Pix

Boleto bancário;

Transferência bancária (Banco de Brasil, Bradesco, Itaú, Banrisul ou Caixa);

Criptomoedas;

Carteiras digitais.

O depósito mínimo é feito via Pix, com valor de R$30. Já o máximo varia bastante, então vale a pena conferir no site oficial.

Segundo nossa avaliação, o depósito é acessível. Não se exige um valor mínimo alto e é possível depositar sem dificuldades, seguindo um passo a passo bem simples.

Saque KTO

O saque pode ser um pouco mais complexo, já que a operadora pode exigir verificação de identidade. O procedimento envolve a confirmação dos dados do apostador através de documentações.

Desse modo, após realizar o passo a passo exigido na verificação, é possível sacar via:

Pix;

Carteiras digitais.

Pode parecer que os métodos são insuficientes, mas o Pix já cobrirá a necessidade de grande parte dos usuários. Caso não seja o bastante, as carteiras digitais permitem utilizar outras formas de pagamento.

Atendimento ao Cliente - nota 4.5/5

O suporte ao cliente da KTO é feito através dos seguintes canais:

Chat ao vivo - das 9h às 24h;

Perguntas Frequentes;

E-mail.

O chat é bem útil, ágil e fácil de utilizar. Além de funcionar em português, consegue resolver grande parte dos problemas que o apostador poderá ter.

Entretanto, não funciona 24 horas por dia. Isso pode impactar em quem prefere apostar de madrugada. Já os outros canais são alternativas ao uso do chat, mas não possuem o mesmo nível de eficácia.

Nossa opinião - nota final 4.8/5

A KTO é uma boa operadora para quem é fã de apostas online. Com milhares de mercados, cobre os principais torneios do mundo e muitos que não são tão populares. Seu bônus é acessível e não há problemas no site.

Entretanto, o serviço pode aprimorar sua versão mobile com um app dedicado. Para ir além, também precisa implementar um chat ou outro canal de suporte imediato 24 horas por dia.