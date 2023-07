As apostas no Brasileirão são uma ótima opção para você, fã de futebol e que acompanha a competição.

O Brasileirão é a principal disputa do calendário nacional. Vale a pena dar os seus palpites na Série A 2023, assim como na Série B do futebol brasileiro. Confira também nossas dicas de odds Brasileirão 2023.

Ao longo deste texto, você fica por dentro de como fazer as suas apostas esportivas, encontrar as odds Campeonato Brasileiro e mais. Confira também ótimas casas de apostas para apostar no Campeonato Brasileiro:

Betano : Operadora com muitas opções de mercados e odds Campeonato Brasileiro

: Operadora com muitas opções de mercados e odds Campeonato Brasileiro Galera.bet : Boas promoções e ofertas para a seção de apostas esportivas

Boas promoções e ofertas para a seção de apostas esportivas KTO : Odds boas e altas em alguns eventos esportivos

: Odds boas e altas em alguns eventos esportivos Sportsbet.io : Oferece app (Android e iOS) para o usuário apostar no Campeonato

: Oferece app (Android e iOS) para o usuário apostar no Campeonato Pixbet: Odds boas e foco no futebol brasileiro

Apostas no Brasileirão: a grande competição nacional do Brasil

Como dito na abertura deste guia, o Brasileirão é a principal competição de futebol brasileiro. As vinte principais equipes do país duelam no sistema de pontos corridos. São 38 rodadas em turno e returno.

Durante aproximadamente oito meses, os times se enfrentam em busca de diversos objetivos. Tem a busca pelo tão sonhado título, uma vaga em competições continentais e ainda a temida fuga da zona de rebaixamento.

Não é à toa que o Brasileirão é considerado um dos campeonatos nacionais mais equilibrados e difíceis do mundo do futebol.

A edição de 2023 é considerada uma das melhores dos últimos anos. Isso porque há muito tempo o campeonato não contava com a participação de todas as 12 equipes consideradas grandes. Os participantes são:

Botafogo

Flamengo

Fluminense

Vasco da Gama

Corinthians

Palmeiras

São Paulo

Santos

RB Bragantino

Atlético Mineiro

Cruzeiro

América Mineiro

Bahia

Fortaleza

Goiás

Cuiabá

Grêmio

Internacional

Athletico Paranaense

Coritiba

Os seis primeiros colocados da tabela vão para a próxima Libertadores da América. Já quem ficar do sétimo ao 12º lugar irá para a Copa Sul-Americana. Os quatro últimos da classificação, formam o Z-4. Estes times serão os que vão ser rebaixados para a Série B do Brasileirão.

Como escolhemos os melhores sites para apostar no Brasileirão

Para que uma lista com os melhores sites de apostas para o Brasileirão seja elaborada, alguns pontos são importantes.

Entre os quesitos avaliados em cada uma das casas de apostas estão: odds, métodos de pagamento, suporte ao cliente, mercados e odds no torneio, bônus oferecidos, segurança e licença.

Importante citar também que o critério utilizado para elencar os melhores sites de apostas é subjetivo. O que para um apostador é visto como positivo, não necessariamente também é para o outro.

Nossa seleção principal de ofertas e promoções para os jogos do Brasileirão

Na Pixbet, há ofertas para o brasileirão. Para saber mais detalhes desta oportunidade oferecida pela operadora, acesse o site da casa. Lá, você ficará por dentro dos termos e das condições exigidos pela marca.

Na Betano, você consegue cotações melhores por meio das SuperOdds. Este tipo de oferta não aparece para todos os jogos do Campeonato Brasileiro, apenas para alguns considerados de maior relevância.

Na KTO, o bônus de boas vindas é dado por meio de apostas grátis até R$ 200. Funciona assim: caso você perca a primeira aposta esportiva, ganhará outra aposta grátis. Ela será no mesmo valor que você utilizou na aposta anterior.

Na Galera.bet, a plataforma conta com o recurso de cash out. Esta ferramenta permite que você encerre a sua aposta antes mesmo de o jogo chegar ao fim.

Agora, na Sportsbet.io, tem a Super Sequência do Brasileirão 2023. Nesta oferta, a casa desafia você a acertar dez apostas seguidas do Brasileirão. Caso isso aconteça, você vai embolsar a premiação de R$ 5 mil.

Mercados de apostas e palpites para o Campeonato Brasileiro da Série A

Para apostar no Brasileirão não faltam opções de mercados para a escolha dos jogadores. Há palpites simples e diretos, como também aqueles mais profundos, que exigem um conhecimento maior.

É possível apostar no futuro, indicando qual equipe será a campeã. Ou então, se preferir, você pode dar os seus palpites diretos nas partidas do Brasileirão. Alguns destes mercados são os seguintes:

Resultado Final – Também chamado pelas casas de apostas como 1 x 2 ou Moneyline, o Resultado Final é o mercado mais simples que há. Nele, você precisa apenas indicar qual time que vai vencer o jogo do Brasileirão. O empate também é uma possibilidade de escolha.

Também chamado pelas casas de apostas como 1 x 2 ou Moneyline, o Resultado Final é o mercado mais simples que há. Nele, você precisa apenas indicar qual time que vai vencer o jogo do Brasileirão. O empate também é uma possibilidade de escolha. Ambos marcam – Outro mercado simples. Para acertar basta que o placar do jogo tenha ao menos um gol marcado por cada um dos times.

Outro mercado simples. Para acertar basta que o placar do jogo tenha ao menos um gol marcado por cada um dos times. Empate anula a aposta – Este mercado, que em inglês leva o nome de Draw no Bet, tem a mesma dinâmica do Resultado Final. A diferença que é o placar não é um resultado possível de acontecer. Se a partida terminar empatada, a casa de apostas vai devolver o dinheiro que foi aplicado anteriormente por você.

Este mercado, que em inglês leva o nome de Draw no Bet, tem a mesma dinâmica do Resultado Final. A diferença que é o placar não é um resultado possível de acontecer. Se a partida terminar empatada, a casa de apostas vai devolver o dinheiro que foi aplicado anteriormente por você. Hipótese Dupla – Conhecido também como Dupla-Chance, este tipo de aposta permite você dar dois palpites de uma só vez. As chances de acerto dobram.

Conhecido também como Dupla-Chance, este tipo de aposta permite você dar dois palpites de uma só vez. As chances de acerto dobram. Handicap europeu – Este aqui é um mercado mais profundo do que os demais citados acima. O handicap geralmente é usado quando há uma grande diferença técnica entre as equipes de futebol.

Funciona como se o time mais fraco entrasse em campo com uma vantagem fictícia. No handicap – 2 para o Botafogo, os cariocas precisam vencer por dois ou mais gols para você acertar. No Palmeiras +2, você acerta se os paulistas perderem por até um gol.

Campeonato Brasileiro da Série A 2023 código de bônus

Geralmente, os sites de apostas esportivas oferecem um código bônus. Por meio dele, você pode obter apostas grátis, também chamadas de free bets, para apostar no Brasileirão 2023. Entre uma casa e outra pode ter uma pequena diferença no código promocional.

Antes de resgatar um código bônus, opte por aquele que te oferece a melhor condição para fazer as suas apostas esportivas.

Ofertas do Campeonato Brasileiro para clientes existentes

Para os clientes já cadastrados nas operadoras citadas, aqui, anteriormente, as ofertas são as mesmas. Os únicos bônus exclusivos para os novos usuários é o de boas-vindas.

Das casas abordadas, apenas a Sporstbet.io está com uma promoção focada exclusivamente no Brasileirão. Trata-se da Super Sequência Brasileirão 2023. Para levar R$ 5 mil, você precisa acertar dez apostas consecutivas da competição nacional.

As Melhores Odds do Campeonato Brasileiro da Série A

É importante antes de apostar no Campeonato Brasileiro encontrar as melhores odds. Desta maneira, com cotações maiores, os retornos em caso de acerto também ficam bem mais interessantes.

Atualmente, você encontra plataformas na internet que fazem essas comparações entre as odds. Não é mais necessário ficar indo de site em site para ver cada valor. Isto ficou no passado. Veja nosso artigo sobre odds dos favoritos para ganhar o Brasileirão.

Nas operadoras citadas aqui neste guia não faltam opções de odds para os apostadores escolherem. Há odds para as apostas futuras (apostas a longo prazo), como também odds para os palpites para as partidas do Brasileirão.

Perguntas frequentes sobre ofertas de apostas no Campeonato Brasileiro

Agora, você fica por dentro das respostas para as principais dúvidas sobre como apostar no Campeonato Brasileiro. Confira:

Como me cadastrar em uma casa de apostas online para apostar no Campeonato Brasileiro?

Para se registrar como usuário em uma casa de apostas esportivas é fácil. Somente pessoas com 18 anos ou mais estão permitidas, por lei, a se tornarem apostadores.

Ao entrar no site para apostar no Campeonato Brasileiro, é só informar seus dados pessoais e de contato. Em poucos minutos, você estará registrado e liberado para dar os seus palpites no Brasileirão.

Quem é elegível para estas ofertas de apostas?

Para os bônus de boas-vindas, apenas os novos jogadores podem fazer o uso. Mas, dentro das plataformas das operadoras, há também ofertas para os usuários já cadastrados.

Quando é o próximo evento para apostar no Brasileirão?

Praticamente todo o meio da semana e nos fins de semana contam com rodadas do Campeonato Brasileiro. É assim do dia 15 de abril até 3 de dezembro.

Quando começa o Campeonato Brasileiro de 2023? E onde posso ver na TV?

O Brasileirão de 2023 está sendo disputado desde o dia 15 de abril. A competição nacional vai até 3 de dezembro. Ao todo são 38 rodadas, com dez jogos em cada uma delas.

Na televisão aberta, os jogos passam na Globo, enquanto na televisão fechada a transmissão é na Sportv. Para assistir a todas as partidas é só assinar o Canal Premiere, no sistema Pay-Per-View. Opções não faltam para assistir e apostar no Campeonato Brasileiro.