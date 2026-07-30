O Campeonato Brasileiro 2026 já começou. Com isso, os apostadores já podem começar as análises sobre elencos, equipes e formato, tudo para realizar as melhores apostas Brasileirão.

Tão importante quanto saber em quem apostar é conhecer as melhores casas de apostas. Afinal, são elas que oferecem mercados diversos, bônus e boas odds Campeonato Brasileiro.

Neste artigo vamos apresentar as principais possibilidades de apostas Brasileirão, mercados disponíveis, e vamos apresentar os melhores sites para apostar em futebol.

O que podemos esperar do Brasileirão 2026?

O Campeonato Brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. Sempre com bons jogos e uma disputa acirrada pelo título, os apostadores encontram opções para Brasileirão apostas pré jogo, ao vivo e até mesmo em mercados de longo prazo.

Em 2026, o formato da competição continua o mesmo: são 20 equipes que jogam em turno e returno no formato pontos corridos. No fim, quem somar mais pontos fica com o título.

Já os quatro últimos serão rebaixados para a série B do Campeonato Brasileiro.

Entretanto, a briga pelo título deve ser o principal destaque do ano. O atual campeão, Flamengo, surge como o principal favorito. O grande elenco e a torcida rubro-negra compactuam com esse favoritismo. Logo após, o Palmeiras, mais uma vez, vem forte nessa briga.

Posteriormente, o Botafogo, quer novamente ser o grande campeão nacional.

Porém, o Cruzeiro também surge como uma grande força, querendo conquistar o troféu depois de mais de 40 anos.

Por fim, o Fluminense fecha os cinco favoritos e tenta levar o seu oitavo título do Campeonato Brasileiro.

Como escolhemos os melhores sites de apostas?

Acima de tudo, recomendamos apenas casas de apostas seguras e confiáveis, garantindo que você tenha a melhor experiência ao utilizá-las.

Encontrar as melhores casas de apostas online não é uma tarefa simples. Nosso objetivo é destacar as principais características de cada uma delas. É importante lembrar que cada plataforma pode atender a perfis específicos de apostadores, o que resulta em uma variedade de sites selecionados como os melhores do mercado.

Dessa forma, vamos detalhar os critérios que utilizamos para escolher as melhores casas de apostas esportivas, considerando o que os usuários mais valorizam ao entrar no mercado de apostas.

Foram considerados aspectos como qualidade, clareza das informações, design intuitivo e promoções com odds campeonato brasileiro competitivas. No entanto, a escolha da melhor casa de apostas varia para cada apostador, dependendo de suas preferências, esportes favoritos e objetivos dentro do mercado de apostas.

Mercado de apostas para o Campeonato Brasileiro 2026

O Campeonato Brasileiro oferece diferentes mercados dentro de cada uma das partidas. Vale lembrar que cada rodada conta com 10 jogos.

Antes do início da competição o mercado mais tradicional procurado pelos apostadores é o de campeão. Porém, aqui o apostador precisa ter paciência, já que, para saber se a aposta será correspondida, precisa esperar o fim da competição.

Veja outros mercados atrativos:

Resultado final: aponta qual time vencerá ou se terminará em empate.

aponta qual time vencerá ou se terminará em empate. Mercado de gols: determina a quantidade de gols ao longo da partida. Aqui é possível apostar no total de gols por tempo ou até mesmo em gols por equipe.

determina a quantidade de gols ao longo da partida. Aqui é possível apostar no total de gols por tempo ou até mesmo em gols por equipe. Escanteios: determina a quantidade de escanteios que uma partida ou uma equipe terá.

determina a quantidade de escanteios que uma partida ou uma equipe terá. Placar exato: é a escolha do placar correto da partida.

é a escolha do placar correto da partida. Cartões: quantidade de cartões da partida, time ou de um jogador.

Esta é apenas uma pequena amostra do que você encontra nos sites de apostas. Algumas oferecem também o Handicap asiático, mercados de gols e assistência por jogadores além dos mercados de Vencedor final e artilheiro do Campeonato.

Quais bônus estão disponíveis para apostas no Brasileirão?

Os melhores sites de apostas contam com uma série de recursos e bônus para apostas no Campeonato Brasileiro.

Confira as cinco principais ofertas oferecidas pelo mercado de apostas esportivas:

Site de aposta Descrição da oferta CTA Betano - 2 gols de vantagem Permite que, na escolha pelo mercado de resultado final, caso o time escolhido pelo apostador abra dois gols de vantagem contra o adversário, a aposta seja considerada como ganha, independente do placar final. Ir para Betano bet365* - Substituição+ Essa oferta garante que, em casos de apostas em jogadores individuais, como marcar um gol ou dar uma assistência, se o atleta for substituído no intervalo ou no início do segundo tempo, a aposta é devolvida para a conta do usuário. Ir para bet365 Sportingbet - Cotas aumentadas Para determinadas partidas, a Sportingbet escolhe alguns mercados específicos para oferecer cotas aumentadas, que são odds acima da média do que seria ofertado em uma condição comum. Ir para Sportingbet EstrelaBet - Apostas grátis De tempos em tempos, a EstrelaBet disponibiliza para alguns apostadores alguns valores para que sejam realizadas apostas gratuitas. Em caso de ganhos, esses valores disponibilizados são descontados do eventual lucro que o apostador obtém. Ir para EstrelaBet Novibet - Oferta de segunda chance Em alguns mercados selecionados pela plataforma, caso a aposta não seja contemplada, a Novibet disponibiliza o mesmo valor apostado, como apostas grátis. Essa condição está limitada para apostas até R$ 100,00. Ir para Novibet

Disponível em competições selecionadas. Mercados de jogadores elegíveis marcados com Substituição+. Apenas clientes novos e elegíveis. São aplicadas restrições de aposta e T&Cs.

Vale destacar que cada bônus ou oferta possui regras próprias. Eles determinam os termos e condições da promoção e podem conter informações como a validade a oferta, odds mínimas e mercados de apostas que qualificam o palpite. Sendo assim, consulte sempre os termos e condições da plataforma para aproveitar as ofertas ao máximo.

Por fim, as casas de apostas também podem oferecer cotações e bônus especiais para clássicos ou partidas especiais. Não deixe de visitar as melhores plataformas para conferir mais ofertas atualizadas.

Odds Campeonato Brasileiro 2026

Pensando em fazer apostas Brasileirão no mercado 2x1? Veja as odds para as próximas partidas do Campeonato Brasileiro 2026.

Para mais insights sobre as cotações, veja nossa análise das odds Brasileirão 2026.

Gosta de acompanhar as competições nacionais? Veja também as Odds do Brasileirão Feminino.

Tire suas dúvidas em sobre o Campeonato Brasileiro 2026

Ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o Campeonato Brasileiro 2026? Abaixo listamos as perguntas frequentes dos apostadores e suas respectivas respostas. Confira.

Quando começa o Campeonato Brasileiro 2026?

O Campeonato Brasileiro começou no dia 28 de janeiro, com a última rodada agendada para o dia 02 de dezembro.

Quais equipes participam da série A do Brasileirão?

Participam da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026:

Athletico-PR

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Chapecoense

Corinthians

Coritiba

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Internacional

Mirassol

Palmeiras

RB Bragantino

Remo

Santos

São Paulo

Vasco

Vitória

Quem é o atual campeão?

O Flamengo é o atual campeão do Campeonato Brasileiro.

Quais são as principais apostas no Campeonato Brasileiro?

As principais apostas no Campeonato Brasileiro são as apostas no campeão e resultado final das partidas.