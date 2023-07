bet365 para iniciantes: guia para começar a apostar

Muitos especialistas recomendam a bet365 para iniciantes. Afinal, a casa de apostas é muito conhecida por ser uma das melhores do mercado.

Além disso, oferece boas odds em diversos esportes, cobrindo os maiores campeonatos do mundo.

Dito isso, como apostar na bet365 sendo iniciante? Vamos responder essa pergunta no texto abaixo, mostrando desde o passo a passo de criação da conta até como fazer sua primeira aposta.

Como funciona a bet365 para iniciantes

Um dos motivos para indicarem a bet365 para iniciantes é justamente sua oferta para novos jogadores. Para ativá-la, veja ps detalhes no nosso artigo sobre código bônus bet365.

Inclusive, recomendamos que leia os Termos & Condições no site.

Ainda, você também deve observar regras específicas para uso do código bônus bet365. Ele pode ser usado durante o registro, mas não influencia no valor ou nas exigências da oferta de boas vindas da bet365 para iniciantes. Agora, vamos mostrar como criar sua conta na bet365 Brasil.

Como se cadastrar na bet365?

Uma das informações mais importantes da bet365 para iniciantes é justamente como criar uma conta. Assim, a regra principal que deve ser seguida sem exceções é que o serviço é exclusivo para maiores de 18 anos. Indo além, não é permitido criar mais de uma conta por lá.

Com isso em mente, você já poderá se registrar e começar palpitar na bet365 Brasil. Siga o passo a passo abaixo para isso:

Acesse o site da bet365; Em seguida, clique no botão “Registre-se”; Preencha o formulário com suas informações pessoais; Informe o código bônus bet365 na última parte do formulário. Todavia, é preciso esclarecer que o código bônus bet365 não modifica o bônus de boas vindas ou outras ofertas; Leia os Termos e Condições da bet365 apostas e finalize o cadastro.

Seguindo o tutorial acima, você não terá dificuldades para criar uma conta. Inclusive, outras casas de apostas seguem procedimentos semelhantes.

Ainda, é importante dar uma dica útil da bet365 para iniciantes. Ao se cadastrar, certifique-se que os seus dados pessoais estão corretos. Isso é importante, pois, como outros sites de apostas, a bet365 Brasil exige verificação de identidade.

Esse procedimento de segurança confirma a veracidade das informações. Em outras palavras, é necessário enviar fotos de algumas documentações, conforme exigências da bet365 para iniciantes.

Por que escolher a bet365?

Há vários motivos para escolher a bet365 para iniciantes. Nesse sentido, a operadora vem evoluindo a cada ano, além de já ter construindo uma reputação sólida com mais de 20 anos no mercado de casas de apostas. Dito isso, confira abaixo as principais vantagens da bet365 apostas.

Segura e confiável

Um dos fatores mais importantes ao escolher casas de apostas é justamente confiar na plataforma. Assim, a bet365 apostas possui vários fatores que mostram como seus serviços são seguros.

Primeiramente, possui licença de funcionamento, o que significa que segue as leis do país em que está localizada. Isso exige profissionalismo, uma equipe bem preparada e comprometimento não só com as apostas online, mas com os próprios jogadores.

Ainda, outro fator que torna a bet365 para iniciantes segura é que o site/app são protegidos por diversos recursos. Isso inclui HTTPs ativo em todas as páginas, a já citada verificação de identidade e ajustes para aprimorar a segurança no login.

Claro, também cabe ao jogador realizar as apostas esportivas, deposito e saque conforme as regras da casa. Elas existem para proteger o usuário e os sites de apostas de riscos externos.

Interface intuitiva

Nunca fez apostas esportivas ou usou sites de apostas online antes? A bet365 para iniciantes se destaca por ter recursos fáceis de usar, com tudo devidamente organizado e ícone que demonstram claramente cada seção da plataforma.

Dentre os sites de apostas, a bet365 Brasil possui um grande número de recursos, como cash out, streaming (disponibilidade varia conforme o evento e a localização do usuário), app e mais. Apesar dessa variedade, ainda é um serviço simples e prático.

Ofertas

Além do bônus de boas vindas, quem busca sobre a bet365 para iniciantes verá que a casa disponibiliza várias ofertas. Inclusive, várias delas são voltadas para esportes específicos, sendo úteis para diferentes estratégias e técnicas.

Novamente, vale dizer que cada uma das promoções possui um conjunto próprio de regras. Desse modo, consulte cada uma delas com atenção, antes de efetivamente apostar.

Como fazer uma aposta na bet365?

Ao mostrar como a bet365 para iniciantes funciona, é preciso ter bastante atenção em como usar a plataforma de apostas online. Apesar de simples, ela possui recursos variados e um grande número de mercados. Dito isso, veja abaixo um passo a passo básico para sua primeira aposta:

Acesse o site da bet365 Brasil e faça login com sua conta, se já for registrado;site da bet365 Em seguida, faça um deposito no valor que deseja para suas apostas esportivas; Clique em “Esportes” ou “Ao-Vivo”, no topo da tela inicial; No lado esquerdo da página, selecione um dos esportes disponíveis na bet365 Brasil; Clique no campeonato que deseja, selecione uma partida e escolha um dos palpites.

Esse é o passo a passo padrão indicado ao mostrar a bet365 para iniciantes. Entretanto, você deve saber que há diferentes tipos de apostas. Explicaremos mais sobre isso no tópico seguinte, mas já vale mostrar a diferença entre apostas simples e combinadas.

Apostas simples: você só selecionará um palpite, colocará o valor a ser apostado e confirmará. Com isso, basta acertar aquele resultado e receberá o valor previsto com as odds. Entretanto, nesse caso, as odds costumam não ser tão altas, já que são equivalentes aos riscos.

Apostas combinadas: em que mais de um mercado é escolhido. Assim, você deverá escolher 2 ou mais mercados, desde que sejam compatíveis entre si. Por exemplo, se selecionar 3 opções com odds de 2.00, você terá odds finais de 8.00. Entretanto, para vencer, é preciso acertar todos os resultados. Mesmo que somente 1 esteja incorreto, ainda perderá.

Quais os tipos de apostas na bet365

Como já falamos acima, há diferentes tipos de apostas esportivas na bet365 Brasil. De forma geral, elas se dividem em duas categorias:

Apostas pré-jogo: são feitas semanas, dias ou horas antes do evento acontecer. Como característica principal, costumam ter odds mais estáveis, relacionadas com fatores como estatísticas e outros dados;

Apostas ao vivo: são feitas enquanto o evento está acontecendo, até os minutos finais. Suas odds são dinâmicas, já que acompanham cada acontecimento em campo. Por isso, são as preferidas dos entusiastas de esportes que também fazem apostas online.

Nas duas categorias acima, o jogador verá que há centenas de mercados diferentes. Começando pelos básicos, é possível fazer apostas esportivas no resultado geral do jogo em opções como “1x2” (vitória de um dos times ou empate), dupla chance e mais.

Para cada esporte em específico, também é possível encontrar palpites como “número de gols”, “cestas marcadas”, “terminará em nocaute” e assim em diante. Tal variedade é importante justamente para encontrar odds distintas, melhores do que nos mercados mais tradicionais.

Ainda, a plataforma possui um grande número de handicaps. São mercados em que o resultado a ser acertado depende de uma certa desvantagem. Por exemplo, apostas em que time Y ganhará, mas com o palpite valendo somente se o time fizer 3 gols ou mais.

Por fim, a bet365 apostas disponibiliza palpites com odds aumentadas e uma ferramenta de “criar aposta”. Usando-as, é possível encontrar oportunidades únicas e diferentes de outros sites de apostas.

Futebol e outros esportes na bet365

Sabemos que a maioria dos que buscam a bet365 para iniciantes querem fazer apostas online em futebol. Dessa forma, o serviço disponibiliza mercados para os maiores campeonatos do momento, o que inclui:

Cobertura completa do Brasileirão , com todos os jogos das 4 divisões, além do Brasileirão sub-20 e da versão feminina;

, com todos os jogos das 4 divisões, além do Brasileirão sub-20 e da versão feminina; Copa do Brasil e vários campeonatos estaduais, alguns com até mesmo a segunda e terceira divisão;

e vários campeonatos estaduais, alguns com até mesmo a segunda e terceira divisão; Ligas europeias , incluindo as maiores, como a inglesa, e algumas não tão populares, como as escocesas, islandesa, norueguesa e várias outras;

, incluindo as maiores, como a inglesa, e algumas não tão populares, como as escocesas, islandesa, norueguesa e várias outras; Campeonatos continentais , como todos os jogos da Libertadores, Champions League, Sul-Americana e Liga Europa;

, como todos os jogos da Libertadores, Champions League, Sul-Americana e Liga Europa; Torneios internacionais, como Copa do Mundo, Campeonato Mundial de Clubes, Liga das Nações, Copa América e outros.

Com isso, os fãs de futebol vão poder escolher não só seu time favorito, mas outras partidas de nível elevado. Para quem deseja ir além, ainda é possível buscar torneios menos relevantes, mas que podem contar com odds mais altas ou resultados mais previsíveis.

O mesmo pode ser visto em outros esportes pela bet365 Brasil. Por exemplo, no basquete, é possível apostar na NBA, NBB e várias outras ligas. Para esportes não tão famosos, a oferta de mercados pode ser menos, mas ainda é ampla.

bet365 app

Está lendo pelo telefone? Nesse caso, poderá apostar pelo bet365 app, disponível atualmente para Android.

O aplicativo possui os exatos mesmos recursos que podem ser encontrados no site, sendo um dos apps de casas de apostas mais conhecidos. Nele, é possível fazer suas apostas, ativar cash out, usar código bônus bet365 e utilizar qualquer outro recurso.

Mas como baixá-lo? Atualmente, o app só pode ser baixado pelo site oficial da bet365 Brasil. Basta acessá-lo pelo seu aparelho, baixar o apk e instalar em seu smartphone.

Inclusive, tome cuidado com aplicativos vindos de outras fontes. A própria operadora só oferece o programa através da página oficial, então evita ao máximo apostar usando apps de terceiros.

Por fim, caso não consiga ou não queira instalar qualquer aplicativo, o site também funciona em formato móvel. Sua interface se adapta e oferece uma experiência bem próxima do próprio app.

Apostas ao vivo na bet365

Falamos lá em cima sobre as apostas ao vivo, mas sabemos que é algo que realmente chama atenção dos apostadores. Nesse sentido, a bet365 se destaca justamente por oferecer uma ferramenta bem completa para os palpites em tempo real.

Através da página Ao Vivo, é possível encontrar não só os maiores eventos disponíveis no momento, mas vários outros. Mesmo em horários pouco usuais ainda dá para encontrar jogos de torneios menos conhecidos.

Fora isso, é interessante ver que as odds desses mercados são bem dinâmicas. Com isso, acompanham o evento em tempo real, mudando segundo a segundo. Inclusive, a bet365 muda as cores de cada número justamente para mostrar tal mudança.

Recursos disponíveis

E os recursos extras? Dentre os disponíveis, se destacam:

Streaming: alguns eventos possuem transmissão ao vivo. Entretanto, a disponibilidade varia conforme a região e é necessário ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas;

alguns eventos possuem transmissão ao vivo. Entretanto, a disponibilidade varia conforme a região e é necessário ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas; Cash out: antes do evento terminar, a plataforma pode oferecer um valor para o usuário liquidar sua aposta. Com isso, receberá o valor automaticamente, sem arriscar um resultado imprevisível;

antes do evento terminar, a plataforma pode oferecer um valor para o usuário liquidar sua aposta. Com isso, receberá o valor automaticamente, sem arriscar um resultado imprevisível; Estatísticas: várias partidas contam com dados atualizados em tempo real. Isso inclui informações sobre os jogadores em campo, jogadas feitas, faltas e mais;

várias partidas contam com dados atualizados em tempo real. Isso inclui informações sobre os jogadores em campo, jogadas feitas, faltas e mais; Notificações: a bet365 permite ativar as notificações para saber quando uma aposta é finalizada, mudanças nas cotações e outras informações interessantes.

Com isso, suas apostas se tornam bem mais práticas. Claro, desde que as use com responsabilidade e inteligência, seguindo todas as regras da operadora.

bet365 para iniciantes – Nossa opinião

Segundo nossas avaliações, a bet365 é realmente uma boa casa para iniciantes. Começando pelo bônus, suas ofertas iniciais possuem regras claras e podem ser ativadas sem grandes dificuldades, mesmo sem código bônus bet365.

Ainda, suas apostas podem ser feitas usando vários recursos, em diferentes torneios. Para quem prefere apostar pelo celular, ainda é possível usar o app da bet365.

Perguntas frequentes bet365

Para finalizar o texto, selecionamos algumas dúvidas de iniciantes que desejam jogar pela bet365. Confira cada uma das respostas para saber mais.

Como começar a apostar na bet365?

O primeiro passo é criar uma conta, desde que você tenha 18 anos e não tenha se registrado antes. Além disso, é preciso fazer um deposito no valor que deseja apostar. Depois, basta escolher um ou vários palpites e fazer sua aposta. Caso vença, realize o saque do valor ou aposte de novo na bet365.

Como fazer aposta no aplicativo bet365?

O app da bet365 apostas é exclusivo para Android e só pode ser baixado pelo site oficial da plataforma. Assim, basta fazer login com sua conta, depositar e seguir o passo a passo já descrito. Caso não queira ou não possa usar o app, o site também possui uma versão móvel para celular.

Qual a melhor forma de apostar na bet365?

Cada jogador tem suas preferências ao usar a bet365 e outras casas de apostas. Alguns preferem fazer apostas ao vivo, no calor do momento. Outros focam em apostas pré-jogo, buscando odds menos arriscadas ou um palpite que não exija tanta atenção.

