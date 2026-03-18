Confira os palpites Vasco x Fluminense para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (18), às 21h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Vasco e Fluminense voltam a se enfrentar em mais um clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Maracanã e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na competição.

Enquanto o Cruz-Maltino tenta se afastar da parte de baixo da tabela, o Tricolor chega embalado por uma boa sequência de resultados e brigando na parte de cima.

O Vasco vem de um empate eletrizante contra o Cruzeiro, no Mineirão. A equipe chegou a jogar boa parte do segundo tempo com um jogador a menos após a expulsão de Cauan Barros, mas mesmo assim esteve perto da vitória antes de sofrer o empate aos 49 minutos da etapa final.

No Brasileirão, o time soma cinco pontos em seis jogos, com uma vitória, dois empates e três derrotas.

O Fluminense vive momento mais positivo. Na última rodada, venceu o Athletico-PR por 3 a 2 em um jogo dramático no Maracanã, marcando o gol da vitória já nos acréscimos.

Com isso, o Tricolor chegou aos 13 pontos e ocupa a terceira posição na tabela, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota em seis partidas.

Prováveis escalações de Vasco x Fluminense

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano, Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Andrés Gómez e David;

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê (Arana), Hércules, Martinelli e Lucho Acosta, Canobbio, Savarino e John Kennedy (Rodrigo Castillo).

Cruz-Maltino tenta surpreender no clássico

Clássicos costumam equilibrar forças, independentemente da posição das equipes na tabela. O Vasco entra pressionado pela situação na competição, mas também motivado pela possibilidade de conquistar um resultado importante diante de um rival direto.

Mesmo enfrentando um adversário que vive melhor momento, o Cruz-Maltino mostrou na última rodada que pode competir mesmo em cenários adversos.

Em um duelo que costuma ser marcado por muita intensidade e disputa, o Vasco pode encontrar espaços para surpreender.

Palpite 1 para Vasco x Fluminense: Vasco vence, com odds de 3.05 na Betano

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Tendência de jogo mais travado

Clássicos geralmente são marcados por partidas mais estudadas, com forte disputa no meio-campo e menos espaços para criação ofensiva constante. Esse cenário costuma reduzir a quantidade de jogadas de linha de fundo e, consequentemente, o número de escanteios.

Com as duas equipes tentando controlar o ritmo da partida e evitando se expor defensivamente, a tendência é de um confronto mais equilibrado ao longo dos 90 minutos.

Assim, o número de escanteios pode ficar abaixo da média registrada em outros jogos da rodada.

Palpite 2 para Vasco x Fluminense: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.87 na Betano

Defesa pode prevalecer no clássico

Apesar da boa fase ofensiva do Fluminense, clássicos costumam ter características diferentes, com maior atenção defensiva e menor número de oportunidades claras de gol. O Vasco, atuando como mandante no Maracanã, deve priorizar uma postura mais cautelosa.

Se a partida seguir nesse ritmo mais equilibrado e com marcação forte dos dois lados, a tendência é de poucas chances claras ao longo do jogo.

Nesse cenário, existe a possibilidade de apenas uma das equipes conseguir balançar as redes.