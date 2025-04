Código Promocional VBet: Use GOALVIP

Apostadores cadastrados podem informar o código GOALVIP durante o primeiro depósito.

O código promocional VBet 2025 é GOALVIP. Ele pode ser usado por novos apostadores durante durante o primeiro depósito na casa de apostas. Depois de se cadastrar, você pode fazer apostas em futebol, e-Sports e aproveitar as ofertas da seção bônus da VBet.

Veja a seguir, como depositar usando o código promocional vbet GOALVIP e como aproveitar ao máximo um dos melhores sites de apostas do Brasil.

Como funciona o código promocional VBet (Abril 2025)?

A maioria dos códigos promocionais é inserido no formulário de cadastro. No entanto, o da Vbet deve ser inserido durante o primeiro depósito no site de apostas. Dessa forma, para utilizá-lo, basta colar o código GOALVIP no campo indicado pela plataforma.

A VBet é uma casa deapostas legalizada no Brasil e, portanto, é uma opção segura para apostas esportivas e cassino online. E vem ganhando cada vez mais destaque, especialmente depois de assumir o patrocínio oficial do Botafogo.

Ir para VBet >

Quer mais opções? Veja as análises do código de indicação Betano ou código de indicação bet365.

Por que se cadastrar na VBet?

A VBet atua em mais de 120 países e já conta com mais de 20 anos de experiência no mercado de apostas. Além disso, a plataforma acumula mais de 10 licenças ao redor do mundo, incluindo a brasileira, estipulada pelo Governo Federal.

Ou seja, o reconhecimento da Vbet no Brasil vem através da segurança e confiabilidade que passa para os seus usuários. Com isso, a plataforma oferece uma experiência segura para os apostadores.

Depois de se cadastrar, o usuário pode aproveitar tudo o que a plataforma e vantagens como:

App : VBet app para Android;

: VBet app para Android; Odds : Odds competitivas e Super Odds para eventos e mercados selecionados;

: Odds competitivas e Super Odds para eventos e mercados selecionados; Mercados de apostas : Variados com muitas opções de palpite;

: Variados com muitas opções de palpite; Método de pagamento: Pix e transferências bancária;

Pix e transferências bancária; Atendimento ao cliente : chat ao vivo, e-mail e seção de perguntas frequentes;

: chat ao vivo, e-mail e seção de perguntas frequentes; Bônus VBet especial: torneios, cashback diário, aposta extra e bônus de pagamento antecipado.

Considerando esses pontos, os usuários da VBet desfrutam de uma experiência abrangente, satisfatória e segura para realizar suas apostas online, tornando cada momento mais emocionante e repleto de oportunidades.

Ir para VBet >

Licença de apostas da VBet

A VBet é uma casa de apostas online com licença autorizada pela Sigap para atuar no Brasil. O que garante que a plataforma opera de maneira segura dentro do que é estabelecido pela Lei 14.790/2023, também conhecida como Lei das Bets.

Com isso, seguindo essas determinações, a VBet Brasil passou por todo o processo de regulamentação e está autorizada pelo governo federal para atuar no Brasil, assegurando sua conformidade com a legislação e garantindo a continuidade de suas operações no Brasil de forma legal e transparente.

Assim, podemos garantir que, junto com o código promocional VBet Brasil, a VBet é uma casa de apostas esportivas online de confiança.

Ir para VBet >

Como se cadastrar na VBet com o código promocional?

Até aqui, abordamos o que a VBet oferece de melhor para quem deseja conhecer uma nova plataforma de apostas esportivas online. Criar um cadastro VBet é um processo simples e rápido. Para isso, basta seguir passo a passo abaixo:

Primeiramente, acesse o site da VBet e clique em Cadastrar no canto superior direito; Em seguida, preencha o formulário com os seus dados pessoais (CPF, endereço completo e e-mail); Depois, confirme seus dados e informe seu número de celular e escolha um nome de usuário; Por fim, marque a opção confirmando que concorda com os termos da plataforma e clique em "Finalizar Cadastro".

Com isso, sua conta será ativada e estará pronta para uso. O próximo passo será realizar o login e efetuar seu primeiro depósito, onde você poderá informar o código promocional VBet GOALVIP.

Por isso, esteja atento ao campo de cupom, para poder acrescentar o código e garantir o que a VBet pode oferecer de melhor.

Como fazer o primeiro depósito com a VBet?

Como mencionamos anteriormente, o código promocional VBet deve ser informado durante o primeiro depósito. Para isso:

Primeiramente, faça login no site da VBet; No alto da página inicial, clique em Depositar; No menu a esquerda, insira o código promocional GOALVIP e clique em APLICAR Em seguida, informe o valor desejado e clique em Depositar.

Falando sobre os depósitos e demais pagamento, com a implementação da Lei das Bets, as casas de apostas deixaram de aceitar depósitos por meio de cartão de crédito.Dessa forma, o Pix é a principal opção disponível para os usuários que desejam realizar suas transações de forma rápida e eficiente.

Método de pagamento Valor mínimo Tempo de processamento PIX R$ 1,00 Instantâneo

Ir para VBet >

Ofertas e promoções disponíveis com o código promocional VBet?

Desde Janeiro de 2025 os bônus de boas vindas não são mais permitidos pelo Governo Federal. A medida é parte das regras impostas pela lei 14.790/2023, que é comumente referida como a lei das bets.

Entretanto, isso não significa que os bônus são estejam mais disponíveis na casa de apostas. Na VBet, por exemplo, você encontra bônus de aposta grátis, cashback, pagamento antecipado, entre outras.

Consulte a tabela abaixo para saber quais VBet bônus estão ativos hoje.

Oferta VBet Descrição da oferta Código promocional VBet 2025 Apostas extra Aposta extra de até R$100 para apostas múltiplas na Libertadores ou Sul-Americana. GOALVIP Desafio de apostas Desafios de apostas com GOALVIP Basquete + tênis Aposta extra Aposta grátis de até R$50 em apostas em Basquete ou Tênis GOALVIP Dois Gols de vantagem Oferta de pagamento antecipado em aposta pré jogo (futebol) GOALVIP Cash out sem taxas Cash out em esportes sem taxas GOALVIP Acumulado de 100% Bônus para apostas múltiplas qualificadas GOALVIP

Além das ofertas citadas acima, a VBet ainda conta com odds melhoradas e ferramentas para criar e editar apostas. Também vale destacar que a plataforma também possui boas promoções voltadas para cassino online.

Por fim, lembre-se de ler atentamente os termos e condições dos bônus como, por exemplo, se são apostas ao vivo ou apostas pré jogo, odds mínimas e outros. Assim, você aproveita ao máximo as vantagens de apostar na VBet Brasil.

Como usar o código promocional VBet no celular?

Você pode usar o código promocional VBet no celular, exatamente do mesmo jeito que usaria no computador; que é inserindo o código promocional GOALVIP.

A única diferença é que, no celular ou tablet, você pode se cadastrar, apostar ou aproveitar as ofertas, usando o VBet app. No momento, o VBet APK é compatível apenas com celulares Android. Mas, tanto aparelhos Android quanto aparelhos iOS podem usar o celular para acessar a versão otimizada do site.

Ambas opções excelentes para quem deseja ter a plataforma de Esportes, Cassino, Jogos na ponta dos dedos.

VBet app: vale a pena baixar?

Sim. O VBet é uma ótima opção para quem deseja apostar usando celular ou tablet, com toda a comodidade de um aplicativo dedicado.

Contudo, o VBet app não está disponível na Google Play Store. Por isso, é necessário baixá-lo diretamente do site da VBet, o que pode ser um ponto a considerar para quem costuma evitar downloads fora de lojas oficiais.

Baixar VBet app >

Quer mais opções? Compare o aplicativo da VBet com os melhores apps de apostas do Brasil.

E usuários iOS, o que podem fazer?

Apostadores que usam iPhone ou iPad ainda não contam com um VBet app iOS. Nesse caso, é possível podem acessar a versão otimizada do site pelo navegador, que oferece uma experiência fluida e intuitiva.

A versão móvel do site é bastante robusta e espelha as funcionalidades disponíveis na versão desktop, incluindo todas as opções de apostas e jogos de cassino, além da possibilidade de usar o código promocional e aproveitar outras ofertas da plataforma.

Ir para VBet >

Como fazer uma aposta na VBet?

Agora que você já conheceu a VBet e depois de finalizar o seu VBet cadastro utilizando o código promocional VBet bônus e efetuar o primeiro depósito, você estará pronto para iniciar suas apostas online. A VBet disponibiliza uma ampla cartela de modalidade esportivas e mercados para que os apostadores possam explorar e aproveitar ao máximo suas experiências de apostas esportivas online.

Depois de se cadastrar com o código promocional VBet, os usuários tem a oportunidade de realizar tanto apostas simples quanto múltiplas, oferecendo flexibilidade na hora de escolher suas apostas.

Apostas simples

As apostas simples são as mais básicas: o jogador opta por escolher um único palpite entre os vários disponíveis.

Por exemplo, ele pode apenas apontar que determinado time sairá vencedor de uma partida. A principal motivação para escolher tal mercado de aposta é justamente não ser uma alternativa tão arriscada, já que basta acertar um resultado para os apostadores.

As apostas simples na VBet são altamente recomendadas para quem deseja começar os palpites com menos riscos envolvidos. De toda forma, em qualquer tipo de aposta, é importante jogar com responsabilidade.

Ir para VBet >

Apostas múltiplas

Por outro lado, alguns jogadores preferem as apostas múltiplas na VBet. São aquelas em que se usa vários palpites compatíveis entre si, em um único cupom VBet. Com isso, nas apostas múltiplas na VBet, as odds de cada aposta se multiplicam entre si.

Exemplificando, ao escolher dois palpites com odds de 2.00 cada no cupom VBet, o jogador termina com uma aposta com odds de 4.00. Todavia, o apostador só recebe algo se todos os palpites estejam corretos, o que aumenta o risco conforme mais seleções são indicadas no cupom VBet.

Em alguns esportes e campeonatos, a casa de apostas também oferece um bônus acumulador para apostas múltiplas.

Em resumo, as apostas múltiplas na VBet, podem trazer odds mais atraentes. No entanto, o risco também é mais alto. Por isso, também aposte com muita responsabilidade e cautela ao optar pelas apostas múltiplas na VBet.

Ir para VBet >

Quais são os mercados de apostas na VBet?

Um dos grandes diferenciais da VBet em relação a outras plataformas de apostas esportivas online é a variedade de mercados disponíveis em um mesmo evento. Isso permite que o apostador realize uma análise mais detalhada para definir onde investir sua aposta.

Vamos tomar o futebol, o esporte mais popular no Brasil, como exemplo. Confira algumas das opções de mercados oferecidos na casa de apostas VBet para o Campeonato Brasileiro:

Resultado Final e chance dupla;

Número de gols por equipe ou na partida como um todo;

Número de escanteios na partida ou de uma determinada equipe;

Quantidade de chutes a gol do time da casa ou do visitante;

Placar exato daquela partida do evento;

Número de cartões na partida, por equipe ou por jogador;

Resultado final de cada tempo da partida.

Ir para VBet >

Vantagens de apostar com a VBet

Quem escolhe a VBet para realizar as suas apostas possui a grande vantagem de poder participar das promoções, bônus e ofertas que a casa de apostas oferece, além de poder inserir um código promocional VBet no momento da abertura do VBet cadastro.

Entre as principais promoções da plataforma, destacam-se as odds acima da média. Nessa oferta, a casa seleciona determinados eventos em que as cotações são significativamente mais altas do que o habitual, proporcionando maiores oportunidades de ganho para os apostadores.

Os jogadores também podem contar com apostas grátis e ofertas especiais em competições de grande relevância, como a Champions League e a Copa Libertadores da América, tornando as apostas ainda mais vantajosas e emocionantes.

Vantagens Desvantagens ✅ Navegação intuitiva ❌ Plataforma lenta em alguns momentos ✅ Promoções, bônus e ofertas diferenciadas ❌Manutenção da plataforma sem um aviso prévio aos usuários ✅Diversas opções de modalidades esportivas e mercados em eventos ❌ Ausência de um VBet app iOS ✅ Depósitos via Pix a partir de 1 real ✅ Saques e Depósitos rápidos via PIX

O que fazer se você tiver um problema com a VBet?

Se precisar de suporte ou tiver qualquer dúvida, a VBet disponibiliza os meios de contato mais comuns para seus usuários, como chat ao vivo e e-mail, garantindo um atendimento acessível e eficiente.

Nesta seção, os usuários têm acesso a várias opções de atendimento, incluindo um FAQ abrangente para resolver dúvidas, além de canais diretos para suporte, assegurando um serviço rápido e eficiente.

A VBet oferece aos seus clientes um chat ao vivo disponível 24 horas por dia, garantindo suporte imediato sempre que necessário. Além disso, a plataforma também disponibiliza atendimento por e-mail, permitindo que os usuários enviem suas perguntas e recebam respostas completas da equipe de suporte.

Tire suas dúvidas sobre o código promocional VBet 2025

Ficou com alguma dúvida sobre o código VBet ou sobre os recursos que a casa de apostas disponibiliza para seus clientes? Veja abaixo as perguntas frequentes e suas respectivas respostas.

Qual é código promocional VBet?

O código promocional VBet para Abril de 2025 é GOALVIP. Ele pode ser usado por apostadores que desejam se cadastrar na casa de apostas.

Como posso sacar o bônus VBet?

Para sacar o bônus ou saldo na sua conta VBet basta acessar a opção Gestão de Saldos, clicar em Retirar e optar por Pix. O saldo será transferido para a conta bancária informada.

Como funciona o bônus VBet?

Não há um prazo de validade para o código promocional VBet GOALVIP.