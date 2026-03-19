Confira os palpites Grêmio x Vitória para o confronto em Porto Alegre, nesta quinta-feira (19), às 19h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Grêmio e Vitória se enfrentam na Arena do Grêmio em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que vêm de resultados recentes distintos, mas que buscam consistência na competição. Jogando em casa, o Imortal tenta voltar a vencer, enquanto o time baiano chega embalado por um triunfo importante.

O Grêmio vem de empate por 1 a 1 contra a Chapecoense, fora de casa, na Arena Condá. O resultado manteve a equipe na parte intermediária da tabela, ocupando a 7ª colocação com oito pontos em seis jogos.

Até aqui, o Imortal soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas, ainda buscando maior regularidade na competição.

O Vitória chega com moral após vencer o Atlético-MG por 2 a 0 no Barradão. O resultado reforçou o bom momento da equipe, que aparece na 11ª posição.

No Brasileirão, o time soma duas vitórias, dois empates e uma derrota, mostrando competitividade mesmo diante de adversários mais tradicionais.

Prováveis escalações de Grêmio x Vitória

Grêmio: Weverton, Pavon, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Nardoni e Monsalve, Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius;

Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon, Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Marinho e Renato Kayzer.

Força em casa pesa a favor do Imortal

O Grêmio costuma crescer atuando na Arena, onde impõe ritmo e consegue pressionar seus adversários. Mesmo sem grande sequência recente de vitórias, o fator casa ainda é um diferencial importante para a equipe gaúcha.

O Vitória chega em bom momento, mas tende a encontrar mais dificuldades fora de Salvador, principalmente contra um adversário que costuma controlar as ações diante de sua torcida.

Nesse cenário, o Grêmio aparece como favorito para conquistar os três pontos.

Palpite 1 para Grêmio x Vitória: Grêmio vence, com odds de 1.78 na KTO

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Jogo pode ter volume ofensivo pelas pontas

A tendência é de uma partida com boa presença ofensiva, especialmente pelas laterais. O Grêmio deve assumir o protagonismo e pressionar, enquanto o Vitória pode explorar contra-ataques e bolas longas.

Com esse estilo de jogo mais aberto e com investidas constantes pelos lados do campo, o número de escanteios tende a aumentar.

Assim, o cenário favorece uma partida com volume suficiente para ultrapassar a linha proposta.

Palpite 2 para Grêmio x Vitória: Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.91 na KTO

Cenário favorável para gols dos dois lados

Apesar do favoritismo do Grêmio, o Vitória mostrou na última rodada que pode ser eficiente ofensivamente, especialmente em transições rápidas. A equipe conseguiu marcar dois gols contra o Atlético-MG e chega confiante.

O Grêmio, por sua vez, também tem conseguido criar chances, mas ainda apresenta oscilações defensivas. Em um confronto com possibilidade de espaços ao longo da partida, há boas chances de ambos os times balançarem as redes.