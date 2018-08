Thiago Silva chiude al Milan: "Leonardo non mi ha chiamato"

10:52 Condividi Chiudi

Accostato a un ritorno al Milan in cambio di Bonucci, Thiago Silva nega: "Sono felice al PSG, spero di chiudere qui". Su Buffon: "È già un leader".

Se è vero che certi amori, prima o poi, ritornano, è normale che il nome di Thiago Silva sia stato più volte accostato al Milan, dove nessuno l'ha mai dimenticato. E anche quest'anno, qualche voce si è levata. Sempre smentita, però.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Lo ha fatto anche lo stesso centrale brasiliano, che nelle scorse settimane è entrato al centro di una clamorosa indiscrezione di mercato: Bonucci a Parigi, lui nuovamente al Milan. Poi il difensore viterbese è tornato alla Juventus, come noto, e tutto è morto lì.

"Leonardo? Non mi ha chiamato - ha detto Thiago Silva a 'Canal Plus', intervistato al termine dell'esordio vincente di Ligue 1 contro il Caen - Sono al PSG e sono felice a Parigi. Ho un contratto e spero di finire qui la mia carriera".

Il suo vincolo con il PSG, per la precisione, scade il 30 giugno del 2020. Se Thiago lo rispetterà, come pare, completerà 8 anni in Francia, dov'è arrivato nell'estate del 2012. Prendendosi sia il posto da titolare e la fascia di capitano. Con buona pace del Milan.

Con lui, da quest'anno, sono presenti altri volti noti come Thomas Tuchel e Gigi Buffon: "Ogni allenatore ha le proprie idee, dobbiamo lavorare. Gigi? È incredibile, vuole ancora vincere trofei e farà tante cose positive per il PSG. È già un leader, sono felice di giocare con una stella del calcio come lui".