Roma, idea De Sanctis per il ruolo di team manager

La Roma pianifica i propri ruoli in dirigenza: il nuovo team manager potrebbe essere Morgan De Sanctis, Monaco permettendo.

Dopo un finale di stagione emozionante, tra un secondo posto conquistato e l'addio della leggenda Totti, la Roma riparte con una nuova dirigenza. In seguito all'arrivo di Monchi il club giallorosso deve definire il ruolo di team manager, per il quale è spuntata la pista Morgan De Sanctis.

L'ex portiere della Roma, secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', è considerato dal club il profilo giusto: la persona giusta per fare da filtro tra club e squadra, considerando i buoni rapporti mantenuti con tutto l'ambiente.

All'età di 40 anni De Sanctis potrebbe decidere di lasciare il calcio giocato e passare dietro le scrivanie della Roma. Un ritorno possibile solo nel caso in cui non arrivasse la proposta di rinnovo del Monaco, club con cui è in scadenza di contratto e dove ha collezionato fin qui solamente otto presenze.