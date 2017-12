Napoli, dentro o fuori col Feyenoord: senza Insigne si punta su Callejon e Mertens

Sfida decisiva contro il Feyenoord per il Napoli nel Gruppo F di Champions League: gli azzurri, privi di Insigne, puntano su Callejon e Mertens.

La sfida contro la Juventus rischia di lasciare conseguenze pesanti anche in chiave europea per il Napoli . Gli azzurri di Sarri questa sera si giocheranno infatti la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord senza uno dei 'Tre moschettieri', Lorenzo Insigne , che ha accusato un'infiammazione al pube e non è stato convocato per la trasferta di Rotterdam.

A prescindere da chi sarà il sostituto del talento di Frattamaggiore, con Zielinski in netto vantaggio su Ounas e Giaccherini, è chiaro che a doversi assumere le maggiori responsabilità nel tridente di Sarri dovranno essere José Maria Callejòn e Dries Mertens.

Da loro due il tecnico e tutti i tifosi si aspettano una prova di maturità che permetta al Napoli di vincere la partita e strappare il biglietto per gli ottavi di finale.

Per quanto riguarda lo spagnolo, quest'ultimo sarà chiamato a interrompere un'astinenza dal goal che dura ormai da oltre un mese, ovvero dal 29 ottobre scorso, quando segnò al Sassuolo in campionato. Sulla flessione nell'ultimo periodo potrebbero aver influito un po' di stanchezza, dato che Sarri lo ritiene una pedina inamovibile del suo scacchiere, e le contromosse tattiche che pian piano i tecnici avversari stanno trovando.

Prima della flessione, l'ex Real Madrid nella prima parte di stagione ha realizzato 7 goal fra campionato e Champions, considerati anche i preliminari. Più breve, ma non meno pesante, l'astinenza di Mertens, il cui ultimo goal risale all'ultima sfida di Champions contro lo Shakhtar al San Paolo del 21 novembre. Il belga ha messo insieme finora 13 goal e 10 assist.

Al Napoli servirà una prestazione super dei due attaccanti per espugnare Rotterdam e proseguire l'avventura in Champions. Anche se il passaggio del turno dipenderà pure dalla sfida di Donetsk fra lo Shakhtar e il Manchester City, una vittoria in Olanda è fondamentale per gli azzurri anche nell'ipotesi di una retrocessione in Europa League : solo vincendo col Feyenoord, infatti, gli azzurri si garantirebbero un posto da testa di serie nel sorteggio dei sedicesimi di finale.

Le probabili formazioni:

FEYENOORD (4-3-3): Jones; Diks, van Beek, Tapia, Nelom; Amrabat, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jorgensen, Larsson.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Zielinski.