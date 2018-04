Mourinho jr in panchina col Manchester United: nello staff del padre

C'era anche Mourinho junior nello staff del Manchester United per la sfida contro lo Swansea: compiuti 18 anni inizia la carriera da tecnico?

Ha appena compiuto i 18 anni e per lui si aprono le porte del grande calcio. Non in qualità di grande giocatore, ma bensì di membro dello staff che vede il padre come vertice più alto. Zuca, ovvero Josè Mourinho Junior, fa parte ora dei collaboratori del tecnico lusitano sulla panchina del Manchester United.

Slightly different experience for me today, one I certainly enjoyed. It’s all part of the learning process. More importantly it was the 3 points we wanted pic.twitter.com/aWwVoTHzKe — Michael Carrick (@carras16) 31 marzo 2018

Non è chiaro in che ruolo il figlio di Mourinho sia entrato nel Manchester United, nè se si tratta di una comparsata, ma sta di fatto che Carrick, attuale centrocampista dei Red Devils e dalla prossima estate collaboratore all'Old Trafford, ha mostrato una foto in cui si vede chiaramente il giovane portoghese vestito come il resto dello staff.

Zuca Mourinho è andato in panchina nella sfida vinta dal Manchester United sullo Swansea: non solo un regalo di compleanno, ma proprio un inseremento nello staff dell'allenatore. Tra l'altro il giovane aveva anche intrapreso la carriera da calciatore in qualità di portere, che sembra però esseri fermata dopo qualche mese passato al Fulham. Grazie ad una borsa di studio.

Mourinho jr aveva militato anche con le giovanili di Inter, Real Madrid e Chelsea, ma il suo futuro potrebbe presto essere in panchina nonostante la giovane età: del resto il genitore ha cominciato ad intraprendere la carriera da tecnico proprio dopo aver compiuto i 18 anni, diventando assistente del Rio Ave. Mentre giocava con gli stessi biancoverdi.

Negli ultimi anni Mourinho junior più che mostrare i progressi nel mondo del pallone ha pubblicato foto di bella vita sui propri canali social, come un qualsiasi adolescente: raggiunta la maggiore età potrebbe essere arrivata però la grande opportunità.

Josè Mourinho ha allenato alcune delle squadre più importanti del mondo come allenatore capo, dopo essere stato assistente e vice per un ventennio: ora Josè Faria Felix, figlio dello Special One, sbarca al Manchester United. Di padre in figlio.