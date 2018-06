Mascara e Baiocco giocano ancora: a beach soccer a Catania

Giuseppe Mascara e Davide Baiocco sono stati tesserati dal Canalicchio Catania di beach soccer: "Rispetto al calcio è un altro sport".

Giuseppe Mascara e Davide Baiocco a Catania ci hanno giocato assieme con gli scarpini ai piedi, tra il 2005 e il 2009. Poi le loro strade si sono divise finchè quegli scarpini non sono stati appesi al classico chiodo da entrambi.

Mascara ha appena concluso la stagione da allenatore del Giarre nell'Eccellenza Sicilia, ma la voglia di tirare calci al pallone è ancora troppo forte per l'ex attaccante classe '79 e così al Canalicchio Catania, club militante nel girone B della Serie A di beach soccer, è andata in scena la reunion col vecchio compagno.

Il nostro Giuseppe Mascara ha ricevuto la maglia della ChanceBet Canalicchio da Alessandro Di Benedetto: leggi le dichiarazioni! https://t.co/bLKwgMypEj pic.twitter.com/cVqRF7bq7j 15 maggio 2018

Il mese scorso sia Baiocco che Mascara sono stati annunciati dalla società etnea: "Avere Davide e Giuseppe è un regalo che ci siamo voluti fare: calcisticamente il valore è più che noto e non c’è altro da aggiungere, ma anche su un piano non prettamente sportivo la loro presenza ci pone in una condizione di vantaggio dal punto di vista psicologico. Portano esperienza e personalità all’interno di un gruppo che vuole figurare bene".

Dal canto suo, Mascara spiega alla 'Gazzetta dello Sport': "Il beach soccer è uno sport completamente diverso rispetto al calcio: rapido, dispendioso, spettacolare e pieno di gesti tecnici, molto più difficile di quello che si gioca sul prato verde. Venite a vederlo”. Intanto nella prima tappa del campionato (a Quartu Sant’Elena, in Sardegna) solo una vittoria (contro l’Atletico Licata) per il Canalicchio Catania, che ha perso le altre due partite col Catanzaro e con la Sicilia.