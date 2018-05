Keita a Rafinha: "Finchè c'è vita, c'è speranza". Tifosi della Lazio furiosi

Keita Balde incita l'interista Rafinha riguardo la volata Champions, i tifosi della Lazio non ci stanno e criticano il loro ex beniamino.

Lazio-Inter con vista... su Montecarlo. Keita Balde scatena l'ira dei tifosi biancocelesti, la colpa è un commento apparso sotto un 'post' Instagram del nerazzurro Rafinha.

L'ex capitolino, oggi al Monaco, ha incitato Rafinha in vista della volata Champions che vedrà una tra Lazio e Inter dover alzare bandiera bianca.

"Finchè c'è vita, c'è speranza", questa la frase di Keita in risposta all'immagine che ritrae l'ex compagno in blaugrana con le braccia aperte quasi sconsolato dopo Inter-Sassuolo. Mossa che i sostenitori laziali non hanno per nulla preso bene.

Per molti il messaggio dell'attaccante ha il sapore di un incoraggiamento all'Inter, chiamata nell'ultimo turno di campionato a far visita proprio alla squadra di Inzaghi in un autentico spareggio Champions. L'accusa rivolta a Keita, è l'essersi 'dimenticato' i trascorsi a Formello.