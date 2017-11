Ghoulam rinnova, ma bisogna sostituirlo: Vrsaljko ma anche Evra per il Napoli

14:04 Condividi Chiudi

E' tutto pronto per il rinnovo di Ghoulam col Napoli fino al 2022, ma intanto serve un sostituto: priorità Vrsaljko, ma occhio anche Criscito ed Evra.

Arriverà nel momento più duro e difficile della sua carriera il tanto sudato rinnovo di contratto con il Napoli. Anzi, De Laurentiis ha voluto velocizzare la pratica proprio per dare a Ghoulam un segnale di vicinanza forte dopo l'infortunio al ginocchio con rottura del legamento crociato. La stagione per l'algerino è ormai compromessa, eppure, grazie proprio all'allungamento dell'accordo, avrà tanti anni ancora davanti agli occhi per rifarsi con la maglia Azzurra.

L'intesa di base c'è da tempo, mancano solo da sistemate alcuni bonus e poi il contratto, già in mano agli avvocati che stanno traducendo legalmente gli accordi, verrà messo nero su bianco con reciproca soddisfazione. L'esterno costato solo 5 milioni di euro quando arrivò dal Saint-Etienne, resterà al Napoli fino al 2022, con possibile estensione fino al 2023.

Con i bonus, variabili di stagione in stagione, legati al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra, Ghoulam arriverà a guadagnare fino a 3,5 milioni di euro l'anno, forse anche qualcosa in più nel caso in cui il Napoli e lui stesso dovessero iniziare a vincere in Italia (scudetto) e andare molto avanti in Champions League.

Chiaro però che a Sarri, in attesa del ritorno in campo di quello che viene considerato uno dei migliori esterni mancini d'Europa, serva un sostituto. Perchè Mario Rui può andare bene nell'immediato, ma al Napoli serve un altro giocatore per completare anche numericamente la rosa, possibilmente con un esterno che possa occupare entrambe le fasce del campo e alternarsi anche con Hysaj e Maggio.

Ecco perchè il primo nome sulla lista del diesse Giuntoli è quello di Sime Vrsaljko, che l'Atletico Madrid pagò poco meno di 20 milioni di euro al Sassuolo per portarlo in Spagna. Il terzino croato non è ancora riuscito a consacrarsi definitivamente nella Liga e vedrebbe di buon occhio un ritorno nel campionato italiano, soprattutto nel club che lo cercò e trattò molto concretamente prima del suo passaggio alla corte di Simeone e che dunque chiaramente crede in lui da tempo.

Ci sono però diverse alternative. La prima porta al nome di Mimmo Crescito, che da anni si trova allo Zenit ma che ogni volta che si avvicina il calciomercato viene accostato a qualche squadra italiana. Essere avvicinato al Napoli, come lui stesso ha spesso dichiarato, è una situazione che lo riempie d'orgoglio nonostante in Russia si trovi bene. Chissà se possa essere la volta buona, con il suo agente Andre D'Amico sempre a lavoro.

L'articolo prosegue qui sotto

Poi ci sarebbe il nome di Diogo Dalot, classe 1998. Nonostante il ragazzo abbia giocato appena una partita con la prima squadra del Porto di Conceicao nello scorso ottobre, in Portogallo lo considerano uno dei talenti di maggiore prospettiva internazionale. Non a caso non ha saltato nessuna selezione under ed è stato un punto di riferimento dalla under 15 alla under 21, fresco di convocazione. Un potenziale crack scrivono i giornali portoghesi. Motivo per cui Giuntoli è in contatto costante con l'agente da diversi mesi.

Ultima opzione porta a Patrice Evra, svicolato dal Marsiglia dopo essere stato il protagonista di quella terribile rissa con un gruppo di tifosi della squadra. Conosce la lingua e tutto del campionato italiano, in più andrebbe ad aggiungere esperienza e carisma ad un gruppo che deve solo prendere l'abitudine a vincere. Quella che ben conosce Evra dopo aver vestito le maglie del Manchester United, della Juve e ovviamente quella della nazionale francese.