Felipe Anderson rompe con la Lazio: ha chiesto la cessione

La rottura tra Simone Inzaghi e Felipe Anderson sembra insanabile, il brasiliano non verrà convocato per Napoli-Lazio e ha chiesto la cessione.

Il caso ormai è ufficialmente aperto. Felipe Anderson è un separato in casa Lazio. La rottura tra le parti con tanto di mancata convocazione per Napoli è arrivata improvvisa dopo la brutta sconfitta casalinga subita dai biancocelesti contro il Genoa ma in realtà, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', il malumore del brasiliano viene da lontano.

Felipe Anderson infatti, al rientro dopo uno stop di 4 mesi causa pubalgia, non ha digerito le tante panchine e così quando Simone Inzaghi lo ha aspramente rimproverato per i venti minuti giocati lunedì sera ecco la risposta piccata all'allenatore e l'inevitabile scontro.

Il tutto condito dalla decisione di non presentarsi all'allenamento, suscitando così la rabbia non non solo del tecnico ma anche della società. Tare e Peruzzi mercoledì pomeriggio hanno parlato a lungo con Felipe Anderson ma a quanto pare senza risultati apprezzabili tanto che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il brasiliano avrebbe addirittura chiesto la cessione. Una vera e propria rottura, insomma.

Soluzione quella della cessione a fine stagione che a questo punto peraltro non sembra affatto da escludere, sempre che qualcuno porti a Lotito un'offerta da minimo 40 milioni di euro.

Intanto però, se vorrà tornare ad allenarsi e soprattutto a giocare, Felipe Anderson dovrà convivere con Simone Inzaghi che adesso si aspetta delle scuse per quanto accaduto lunedì scorso.

In caso contrario infatti, come ricorda 'Il Corriere dello Sport' citando il precedente del difensore Hoedt, il tecnico della Lazio ha già dimostrato di sapere usare il pugno di ferro per motivi disciplinari dato che in quell'occasione l'olandese restò fuori addirittura 7 partite. Senza dimenticare l'altro ribelle Keita, ovviamente, anche lui ormai lontano da Roma e da Inzaghi. Felipe Anderson è avvisato.