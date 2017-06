Donnarumma hackerato sui social? Macché, smontata la 'bufala'

07:17 Condividi Chiudi

Continua a far discutere il presunto hackeraggio dell'account Instagram di Donnarumma: ben 5 prove smontano però la trovata del portiere del Milan.

In pochi, domenica sera, hanno capito davvero cosa sia successo. Un tweet polemico, un post su Instagram per metterci una pezza e un secondo per smentire il primo. Un disastro firmato Gianluigi Donnarumma ed Enzo Raiola, cugino di Mino.

Il secondo dei due messaggi pubblicati su Instagram, in particolare, ha fatto sorridere più di qualcuno: "Hackeraggio sul mio account, chiudo social". Il social è stato effettivamente chiuso, ma l'hackeraggio è stato reale o una semplice 'bufala' per rimediare a una situazione ormai fuori controllo? Scontato pensare alla seconda ipotesi, a sostegno della quale le motivazioni di certo non mancano.

1 - IL TERMINE 'PUTIFERIO'

"Mi dispiace che si sia creato tutto questo putiferio su di me, ma il mio futuro si vedrà solo dopo la Nazionale", ha detto Donnarumma nella conferenza stampa di ieri sera. Già, 'putiferio': lo stesso termine utilizzato nel primo post su Instagram, quello in cui Gigio provava a raddrizzare il tiro dopo il tweet suggerito da Enzo Raiola. Non un caso.

2 - IL RIENTRO IMMEDIATO

3 - NIENTE SEGNALAZIONE

Una volta violato, il profilo Instagram di Donnarumma è tornato immediatamente a essere gestito dal titolare, che ha scritto il secondo post annunciando di essere stato hackerato. Come spiega giustamente 'Il Giornale' ciò non sarebbe stato possibile, in quanto un hacker modifica la password rendendo l'account inaccessibile.

Donnarumma non ha sporto alcuna denuncia a Facebook (che controlla Instagram): nella sede italiana, come scrive la 'Gazzetta dello Sport', la versione è quella di aver letto tutto esclusivamente sui giornali.

4 - IL SITO DI GIGIO

L'account Instagram di Donnarumma non c'è più, ma il post 'incriminato' è ancora presente sul sito ufficiale del portiere del Milan: compare automaticamente, vero, però chi gestisce il portale non l'ha mai cancellato.

5 - 'HAVEIBEENPWNED.COM'

Il sito 'haveibeenpwned.com' permette di controllare se un account (social, ma anche email) sia stato hackerato: ebbene, nel caso dell'utente @gigiodonna99 non è mai risultato alcun problema. Altra prova del fatto che quella di domenica non è stata che una trovata mal riuscita da parte di Donnarumma.