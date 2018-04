Di Francesco-Valverde e quel 3-0 in Sassuolo-Athletic...

21:40 Condividi Chiudi

Lo scorso anno i due allenatori si affrontarono in Italia nella fase a gironi di Europa League: e il Sassuolo di Di Francesco vinse 3-0...

Una foto, la sensazione di già visto che la accompagna: Eusebio Di Francesco ed Ernesto Valverde si sono già incrociati lo scorso anno nelle Coppe: in Europa League per la precisione, quando Sassuolo ed Athletic Bilbao vennero inserite nello stesso gruppo della prima fase.

Ed ecco il vero "déjà vu": il 15 settembre del 2017, il Sassuolo di Di Francesco ospitò l'Athletic Bilbao di Valverde e lo battè con un severo 3-0, grazie alle reti di Lirola, Defrel e Politano. Una vittoria beneaugurante per gli emiliani, che però da quel momento si incepparono non riuscendo a qualficarsi per la fase a eliminazione diretta.

Sembra ieri, e in effetti è passato un anno e mezzo, ma Di Francesco e Valverde nel frattempo ne hanno fatta di strada: da una fase a gironi di Europa League ai quarti di Champions League, non cambia la sostanza: Di Francesco vince ancora per 3-0 in Roma-Barcellona. e stavolta, con un valore infinitamente più grande.