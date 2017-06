Calciomercato, Keita gratis alla Juventus? La Lazio non ci sta

Keita potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus nel 2018: ipotesi che non piace a Lotito, pronto ad intraprendere una battaglia legale.

La situazione contrattuale di Keita Baldé rischia di divenire il tormentone dell'estate in casa Lazio: è ormai assodato che l'attaccante senegalese lascerà i biancocelesti, resta da capire se lo farà nell'imminente sessione di mercato o, a parametro zero, il prossimo anno.

Tra le società maggiormente interessate a lui figura la Juventus, destinazione più che gradita al ragazzo: i bianconeri sarebbero disposti ad aspettare fino al 30 giugno 2018 per poi tesserarlo senza sborsare nemmeno un euro per il suo cartellino, ipotesi però che non piace minimamente al presidente capitolino Claudio Lotito.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il numero uno laziale sarebbe addirittura pronto ad intraprendere una battaglia legale nei confronti della Juventus, già 'avvisata' con un monito a trattare prima con la Lazio e non dare precedenza al giocatore ed al suo agente.

Dal canto suo Marotta ha replicato evidenziando un distacco da questa trattativa, come se volesse far calmare le acque per poi lanciare l'assalto decisivo a quello che è uno dei migliori talenti del nostro campionato.

Lotito teme che le mosse della Juventus siano il motivo del rifiuto di Keita al Milan, con cui la Lazio ha da tempo un accordo di massima di 28 milioni di euro, cifra considerevole per un giocatore che tra un anno potrà liberarsi a parametro zero.

Il presidente biancoceleste non ha intenzione di lasciarsi sfuggire quella cifra e, se davvero lo vorrà, anche la Juventus dovrà sborsarla per arrivare a Keita: in caso contrario il senegalese potrebbe rimanere a Roma ma da separato in casa.