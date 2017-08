Calciomercato Juventus, sogno Milinkovic-Savic: la Lazio fa muro

La Juventus coltiva il sogno Milinkovic-Savic: per adesso solo timidi tentativi con la Lazio, Lotito non considera offerte sotto i 70 milioni.

Il sergente. Così lo chiamano i suoi compagni nella Lazio . Perché di nome fa Sergej e perché in campo è ormai chiaro che sia lui a dettare legge. Milinkovic-Savic è diventato la stella dei biancocelesti, che non hanno nessuna intenzione di privarsene, nemmeno di fronte a un’offerta da capogiro. Eppure c’è la Juventus che un centrocampista continua a cercarlo e il serbo sarebbe il sostituto ideale per le caratteristiche che cerca Max Allegri e per quella presenza fisica che in campo ricorderebbe un certo Paul Pogba.

Tantissima quantità, abbinata ad una grande qualità fanno del ventiduenne di 191 centimetri, uno dei centrocampisti più forti della nostra Serie A. Marotta e Paratici ne sono consapevoli. Ecco perché nell’affare Keita , hanno provato un paio di settimane fa, e starebbero ancora pensando, di inserire il laziale nell’affare. Avevano fatto un sondaggio con la Lazio per capire se potessero andare bene 50 milioni di euro per prendere sia Keita che Milinkovic .

Il primo valutato 15 milioni, il secondo 35, più i relativi bonus per entrambi chiaramente. La Lazio ha detto no. Secondo quello che filtra da Formello, non cederebbe il giocatore serbo nemmeno se arrivasse un’offerta da 70 milioni di euro. Sembra addirittura che il diesse Tare abbia rifiutato una proposta estera da 65 milioni di euro. Nessuna conferma su questo, ma la volotà di Lotito sarebbe quella di tenere Milinkovic-Savic un anno ancora e poi venderlo alle cifre record che stanno girando nel mercato di questi giorni.

A Formello sono convinti che il ragazzo strappato alla Fiorentina per "soli" 10 milioni di euro, la prossima estate possa valere dieci volte tanto. Ecco perché la Juventus sta facendo fatica ad inserire Milinkovic all’interno dell’affare Keita, comunque complicato. Perché è vero che i bianconeri hanno fatto un’offerta da 20 milioni di euro bonus compresi, ma a quelle cifre la Lazio non ha nessuna intenzione di cedere l’attaccante senegalese.

Hanno ricevuto proposte tra i 30 e i 35 milioni di euro da Milan, Napoli e West Ham e Lotito non vuole assolutamente vendere Keita per una cifra inferiore ai 25, prendendosi anche il rischio di perdere il ragazzo a costo zero il prossimo 30 giugno, giorno della naturale scadenza del contratto. Anche perché c’è l’Inter sempre alla finestra e la volontà dei dirigenti nerazzurri sarebbe quella di andare sul laziale con un’offerta soddisfacente per Lotito, nel caso in cui dovesse davvero arrivare l’offerta giusta per Perisic dal Manchester United.

La Juventus sogna Milinkovic-Savic per rinforzare il proprio centrocampo. Dalla Lazio però si alza un muro quasi invalicabile: Lotito non siede al tavolo delle trattative per meno di 70 milioni di euro.

Tornando a Milinkovic-Savic comunque la Juventus non ha abbandonato la possibilità di convincere la Lazio. Ecco perché nonostante stia portando avanti le trattative certamente più semplici per arrivare a Matuidi o N’Zonzi, Marotta e Paratici starebbero pensando ad un modo per convincere i biancocelesti a cedere il serbo più Keita ad una cifra che possa comunque soddisfare Lotito.

Difficile, difficilissimo, ma non impossibile, considerando che comunque Lazio e Juve si terranno in contatto in questo mese di agosto per chiudere l’affare Keita. Milinkovic-Savic costerebbe chiaramente molto più di quanto non possano costare Matuidi (20/25 milioni) o N’Zonzi (40 milioni) ma permetterebbe alla Juventus di avere un centrocampista giovane e di enorme prospettiva, sia di crescita sul campo, che come valore di mercato. Un giocatore rivendibile a cifre ancora più alte in futuro. Ne è consapevole Lotito che, proprio per questo, il serbo l’ha blindato pochi mesi fa con un contratto fino al 2022.