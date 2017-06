Calciomercato Juventus, Douglas Costa dice sì dopo il rifiuto all'Inter

06:00 Condividi Chiudi

La Juventus ha l'accordo con Douglas Costa e può farsi forte del suo rifiuto all'Inter, che offriva 8 milioni annui: si lavora all'intesa col Bayern.

Douglas Costa si avvicina alla Juventus, lo è ancor di più dopo l'accordo trovato con l'agente del brasiliano che ha detto 'no' ad un altro club italiano: l'Inter, pronto ad offrirgli un ingaggio addirittura maggiore.

A svelarlo è la 'Gazzetta dello Sport', secondo cui i nerazzurri avrebbero messo sul piatto ben 8 milioni a stagione per convincere l'ala del Bayern a sposare il progetto Suning: nulla da fare, perchè il verdeoro preferisce 'Madama'.

Col gradimento di Douglas Costa in tasca, ora la Juve dovrà lavorare con i bavaresi per raggiungere l'intesa sul costo del cartellino (valutato sui 45 milioni): Ancelotti, prima di liberare l'esterno, vuole prima assicurarsi di poter avere alle proprie dipendenze Alexis Sanchez.

Il cileno dell'Arsenal è il sogno proibito del Bayern, c'è da battere la concorrenza del Manchester City ma l'idea dei Gunners è quella di non rinforzare una rivale per il titolo ponendo di conseguenza i tedeschi in pole position.

Un motivo in più che la Juventus ha di sorridere e sperare in positivo nella fumata bianca per Douglas Costa, individuato quale pedina ideale con cui aumentare le soluzioni di Allegri per il 4-2-3-1.