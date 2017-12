Calciomercato Inter, un rivale in meno per Mkhitaryan: "Ritorno a Dormund inconcepibile"

Niente ritorno al Borussia Dortmund per Mkhitaryan, l'Ad del club tedesco spiega: "Io conosco le cifre...". Inter al lavoro per convincere Mourinho.

Luciano Spalletti insiste nel chiedere ai suoi uomini mercato un giocatore che salti l'uomo sulla trequarti, quella scintilla che all'Inter spesso è mancata in questo avvio di stagione per creare superiorità numerica.

I nomi caldi sono due: quello di Javier Pastore, che dal canto suo è appena uscito allo scoperto svelando i rapporti col suo vecchio mentore Sabatini, e quello di Henrikh Mkhitaryan, talento armeno caduto in disgrazia al Manchester United, dove fa fatica addirittura ad essere incluso nell'elenco dei convocati da Josè Mourinho.

Per il quasi 29enne fantasista si era parlato di un possibile ritorno al Borussia Dortmund, club nel quale era esploso nel triennio precedente all'approdo ai Red Devils, ma questa eventualità è stata seccamente smentita da Hans-Joachim Watzke, Ad del club tedesco.

"Io conosco i dettagli del suo trasferimento al Manchester United come nessun altro - ha detto Waske alla 'Bild am Sonntag' - Un ritorno è concepibile solo se si ha un'immaginazione sfrenata..."

Il dirigente del Borussia fa riferimento agli oltre 30 milioni sborsati dallo United nell'estate del 2016 per portarsi a casa Mkhitaryan, ma anche all'ingaggio garantito al giocatore dal club di Manchester.

Ostacoli che ovviamente anche l'Inter si trova a dover fronteggiare, ma si spera che col 'vecchio amico' Mou si possa ragionare sulla base di un prestito che accontenti tutti...