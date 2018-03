Calciomercato Inter, un altro parametro zero: Bamba nel mirino

L'Inter segue costantemente il mercato dei prossimi parametro zero: il nome nuovo è quello di Jonathan Bamba del Saint Etienne, Bernard resta vivo.

Che sia Champions o Europa League, l'Inter si appresta a tornare in Europa dopo un anno di assenza: i nerazzurri sono già al lavoro per una rosa che dovrà essere naturalmente rinforzata, sia dal punto di vista numerico che tecnico.

Ausilio e Sabatini stanno dimostrando di essere parecchio sensibili al mercato dei parametro zero, a quei giocatori che in estate si libereranno da ogni vincolo con la loro attuale squadra: come riportato da 'Il Corriere dello Sport', il nome nuovo nell'orbita nerazzurra è quello di Jonathan Bamba.

22 anni da compiere il 26 marzo, Bamba è un esterno d'attacco del Saint Etienne che predilige la fascia destra, pur essendo in grado di giocare anche sul lato opposto; inoltre può essere schierato anche nel ruolo di prima punta dove ha giocato diverse partite in Ligue 1. In autunno c'è stato un allontanamento dall'undici titolare a causa di divergenze sul rinnovo che non è mai arrivato, in breve tempo sanate.

Finora sono 7 i goal stagionali, conditi da 8 assist, numeri che sono balzati agli occhi degli uomini di mercato nerazzurri che hanno subito chiesto informazioni. Non si molla nemmeno la pista Bernard, il cui contratto con lo Shakhtar Donetsk scadrà il 30 giugno prossimo: a frenare l'Inter è l'ingaggio da 4 milioni chiesto dal brasiliano, stessa cifra necessaria per le commissioni agli agenti.

Per il centrocampo invece non si dovrebbero fare valutazioni di tipo economiche: constatato l'interesse per Barella che però costa almeno 40-50 milioni (Zaniolo, Odgaard e Pinamonti potrebbero allegerire l'esborso), a fare breccia negli uomini di mercato interisti è stato anche Nahitan Nandez, come riportato da 'Tuttosport'.

Uruguaiano di 22 anni, vanta già qualche presenza con la 'Celeste' al fianco dell'interista Vecino. Il Boca Juniors, proprietario del suo cartellino, lo valuta però non meno di 25 milioni di euro e non ha intenzione di scendere sotto questa cifra. Si prospetta una calda estate, come sempre.