Calciomercato Inter, Borja Valero più vicino: accordo a 6-7 milioni

L'Inter è sempre più vicina a Borja Valero: nerazzurri pronti a chiudere all'inizio della prossima settimana con 6-7 milioni alla Fiorentina.

Manca davvero poco e l'Inter avrà finalmente il suo regista di centrocampo, ruolo in cui i nerazzurri hanno peccato pesantemente nelle ultime stagioni: Borja Valero è davvero ad un passo dall'arrivare a Milano, niente da fare per la Fiorentina che dovrà rassegnarsi a perdere uno dei suoi migliori giocatori.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'accordo fatidico tra i due club dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana: i viola riceveranno una cifra tra i 6 ed i 7 milioni di euro, una sorta di via di mezzo rispetto ai 10 inizialmente richiesti ed ai 5 offerti dall'Inter.

Un arrivo, quello di Borja Valero, benedetto anche dal tecnico interista Luciano Spalletti: "Play basso o trequartista? Può fare entrambe le cose. Non sarà un incursore alla Nainggolan ma ha carattere, sa far girare la palla e non gliela porti mai via. Insomma a centrocampo può giocare ovunque. E può servire come leader per gli altri. Difficile fare risultato puntando solo su gente di 22-23 anni".

Parole che sanno quasi di ufficialità, pronta ad arrivare nei prossimi giorni. Borja Valero vede l'Inter molto vicina, una nuova e stimolante avventura dopo 5 stagioni passate a Firenze.