Berardi re dei cartellini gialli: già sorpassato Montero

L'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi ha già collezionato più cartellini gialli di Paolo Montero in Serie A: 44 ammonizioni... in metà presenze.

Un talento a due facce quello di Domenico Berardi , spesso criticato per la poca continuità nonostante le indiscusse qualità tecniche: L'attaccante del Sassuolo si distingue in campo anche sul piano della disciplina: un fattore che lo rende poco appetibile anche in ottica fantacalcio.

Il classe '94 è infatti arrivato a quota 44 ammonizioni in 132 partite di Serie A : già sorpassato in questa speciale classifica l'ex difensore della Juventus Paolo Montero , tra i più 'ruvidi' nella storia del nostro campionato, fermo a quota 43.

Da notare come Berardi abbia superato l'ex centrale bianconero con la metà delle partite giocate in Serie A: l'uruguaiano ha infatti collezionato i 43 gialli in 266 partite.

Un 'traguardo' del tutto speciale per sottolineare il più grande limite di un giocatore che troppo spesso perde lucidità in campo: 62 reti e 45 assist in 182 partite con il Sassuolo, i numeri in fase realizzativa sono dalla sua parte, ma Berardi dovrà sicuramente rallentare il ritmo con cui colleziona cartellini.