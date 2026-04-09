Sam Vreeswijk

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IMAGO
シャフタール・ドネツク 対 AZアルクマール
シャフタール・ドネツク
シャフタール・ドネツクに完敗したAZは、ほぼ不可能な任務に直面している。
フェイエノールト
フェイエノールトは、ディック・アドヴォカートに続き、スタッフ強化のためさらに有名人物を迎え入れた。
Ziggo Sport
シャフタール・ドネツク 対 AZアルクマール
シャフタール・ドネツク
AZのエヒテルド監督は、本来別のレギュラーを先発させる予定だった。「だが彼は遅刻した」
Getty Images Sport
ラージョ・バジェカーノ 対 AEKアテネ
ラージョ・バジェカーノ
レイオ・バジェカーノ、AEKアテネに圧勝し、カンファレンスリーグ準決勝進出に王手
Getty Images Sport
移籍情報
リヴァプール
リヴァプールは今夏、モハメド・サラーに加え、もう一人のクラブの象徴ともなる選手との別れを迎える。
IMAGO
ワールドカップ
FIFA、2026年ワールドカップにオランダ人審判員3名を選出
AFP
スポルティングCP 対 アーセナル
スポルティングCP
カイ・ハヴェルツが試合終了間際に、精彩を欠いていたアーセナルにスポルティング・ポルトガル戦で辛くも勝利をもたらした
Talpa
アヤックス
マールテン・パエス
ヨハン・デルクセン：「アヤックスはどうやって彼を獲得できたんだ？彼は役立たずで欠陥だらけだ！」
AFP
ロナルド・クーマン
ロナルド・クーマン
「ロナルド・クーマンはかつて、エールディヴィジのクラブの監督に一度はなることを約束していた」
Talpa
オランダ
マルテン・デ・ローン
ドリーセン、W杯代表メンバーのシュートンに代わる候補を提案：「彼はデ・ローンよりずっと優れている」