ウスマン・デンベレが前半にハットトリックを達成し、フランスがノルウェー戦でグループ首位を確保した。

フランスは3試合目を1－4でノルウェーに勝利し、グループ首位で通過。ノルウェーは2位。

両チームともすでにベスト32進出を決めていたため、この試合はグループ1位と2位を争うものとなった。ノルウェーのソルバッケン監督はハーランドやオーデガードを温存。フランスはデシャン監督が母の葬儀で不在だった。

フランスは序盤から攻勢を強め、開始20秒でムバッペのシュートがクロスバーを直撃。6分にはデンベレがマークをかわし、ファーサイドへ先制弾を叩き込んだ。

前半終了間際にはファーサイドへ2度曲がるシュートで2、3点目を奪い、ハットトリックを達成した。その間にフランスの守備の隙を突いたテロ・アスガードがニアサイドへ1点を返した。

後半開始直後、ノルウェーはオスカー・ボブがテオ・エルナンデスに倒されてPKを得る。しかしヨルゲン・ストランド・ラーセンのキックはGKマイク・メイニャンに止められた。

後半、フランスはペースを落とし、ノルウェーもマイニャンの好セーブに阻まれ得点を奪えなかった。ロスタイムにはドゥエがヘディングで1－4とし、試合を締めくくった。

フランスは次のラウンドでグループ3位と対戦し、その後ドイツやオランダと当たる可能性もある。ノルウェーはコートジボワールと戦う。