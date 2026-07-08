ダニー・クーバーマンス氏は、アルゼンチン対エジプト戦（3-2）でフランソワ・レテキシエ主審が下した判定に問題はないと考えている。ワールドカップのベスト16戦後、審判の判定が話題になったが、ESPNのアナリストであるクーバーマンス氏は、主審に大きな過ちはなかったと指摘した。

火曜日の試合はスペクタクルだった。エジプトが2－0でリードしたが、終盤15分でアルゼンチンが逆転し3－2で勝利した。試合後にはこの大逆転だけでなく、審判団の判定も話題になった。

VARの介入でエジプトのゴールが取り消され、アルゼンチンが3－2とする直前にもエジプトはペナルティエリアでのファウルを主張したが認められなかった。

アーノルド・ブルギンク氏はESPN番組『WK Praat』で、特にエジプトの得点が取り消された場面が印象的だと語った。「この大会のVARは最小限の使用で妥当だ」と述べた。

「しかし、その場で再生を止め、さらにスローで3回も映すのは過剰だ。ルール上は許されるかもしれないが、必要なかった」と語った。

審判経験もあるクーバーマンス氏は、取り消されたゴールについてレテキシエ主審を責めるのは妥当ではないと語る。 「彼はプレーを続行させた。つまり、ファウルではないと判断したのだ。しかし、もし彼がモニターに呼ばれたとしたら、映像を確認した後もなお『ファウルではない』と言い切るFIFAの主審を、私はまだ見たことがない。そんなことはあり得ない。」

キース・クワクマン氏は「映像では相手の足に足が乗っているのが何度も繰り返される。そうなると審判として否定はできない」と説明する。

3－2の場面でもレテキシエに非はなかったとクーバーマンスは考える。「あの場面もわずかな差だった。彼には見えない。目は一つしかないのだから。 ほんの少し視線がずれていれば見落とすこともある。そのときはVARがモニター前に呼ぶべきだ。今回は呼ばなかったが、だからといって審判を責めることはできない」とクーフェルマンス。クワクマンも同意した。「審判には、相手が自分の足の上に乗っているなど、到底見抜けない。」