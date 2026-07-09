VfLヴォルフスブルクは、クリスティアン・エリクセンの体調不良から1か月を経て、最新情報を発表した。

クリスチャン・エリクセンはまもなくデンマークで個別のリハビリを開始する。所属クラブのVfLヴォルフスブルクが発表した。34歳のMFは1か月前、デンマーク対ウクライナの親善試合中に体調を崩した。

6月初旬の親善試合で倒れ、一時意識を失ったが自力でピッチを後にした。試合は2－1で中止となった。

所属クラブのヴォルフスブルクは「エリクセンはまもなく個別のリハビリプログラムを開始する。ディーター・ヘッキング監督と協議し、母国デンマークで行うことを決めた」と発表した。

クラブは「VfLはクリスチャンと担当医師と定期的に連絡を取り、彼の回復を願っている」と述べている。

2027年半ばまで契約が残るが、現役を続けるかは未定だ。2021年のEUROで心停止を起こして以来、再発防止のためICDを装着してプレーしている。

この装置は1か月前も彼を救ったと、彼は直後にInstagramで明かした。「想像できる通り、ICDの電気ショックは私と家族に大きな影響を与えた」

「しかし、これは2021年の状況とは異なります。ピッチ上の選手たち、医療チーム、そして長年私の心臓を診てくださっている医師たちに感謝しています。彼らの専門知識のおかげで、ICDは必要なときに私を守ってくれました」とデンマーク人選手は語った。