ブライアン・ブロッベイがコーディ・ガクポに共感を示し、「これが、私たちのチームがいかに結束しているかを物語っている」と語った。

オランダ代表FWブライアン・ブロッベイは、NOSの取材で「チーム全員でコディ・ガクポを思いやっている」と語った。土曜の朝、ガクポとパートナーのノア・ファン・デル・バイはInstagramで、妊娠中の息子が亡くなったと明かしていた。

「もちろん、みんな彼に心を寄せている」とブロッベイは語った。「僕たちは数日前からそのことを知っていた。ただ、彼のそばにいて支えようとしている。彼が僕たちを必要とするなら、いつでもそばにいる。彼が一人になりたいなら、それも尊重する。」

この悲しい出来事は、チームがどれほど団結しているかを示している。「間違いなくそうだ。コーチ陣はもちろん、選手たちもそうだ。だから、みんな彼を支えようとしているんだ。」

土曜夜、KNVBは『デ・テレグラーフ』に、ガクポがW杯期間中も代表に残ると発表した。ブロッベイは「もちろん嬉しい。彼は重要な選手だから」と語った。

ファン・デル・バイは土曜、インスタグラムで悲報を公表。10月に出産予定だった胎児の息子イライジャ・ラファエルが妊娠中に亡くなったと明かした。

彼女は「妊娠中に息子が亡くなったことを胸が張り裂ける思いでお知らせします。いつまでも愛しています。いつまでも私たちの息子です」と綴った。

ガクポもSNSで反応し、「家族にとって非常に辛い時期です。プライバシーを尊重してください」と訴えた。