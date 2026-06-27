イングランドは精彩を欠いたがグループ首位。ジョーダン・ヘンダーソンが記録更新。

イングランドはグループ首位でワールドカップのグループステージを終えた。最終戦では、トーマス・トゥヘル監督率いるチームがパナマに0-2で辛勝。得点はジュード・ベリンガムとハリー・ケインが挙げた。

キックオフ時点でイングランドはすでに突破を決めており、順位は1～3位いずれかのみ。パナマは敗退が決まっていた。

前半は退屈な展開ながら、イングランドは中米の相手に苦戦。GKピックフォードはトマス・ロドリゲスとホセ・ルイス・ロドリゲスのシュートをセーブ。イングランドではラッシュフォードが最も脅威だった。

後半に入るとイングランドがやや主導権を握る。アンドレス・アンドラーデはオウンゴールになりかけ、ラッシュフォードのシュートはサイドネットを揺らし、GKオーランド・モスケラはケインのシュートをセーブした。

60分、ベリンガムがCKを押し込み先制。直後、彼のクロスをケインが頭で合わせ0－2とした。

その後イングランドはペースを落としたが、パナマは反撃できず、途中出場のホセ・ファハルドのゴールもオフサイドで取り消された。終了10分前、トゥヘル監督はジョーダン・ヘンダーソンを投入。ヘンダーソンはワールドカップ4大会連続出場を果たした初のイングランド人となった。

この結果、イングランドは勝ち点7でグループL首位通過。次のラウンドでは各グループの3位と対戦し、準々決勝に進めばブラジルと当たる可能性がある。