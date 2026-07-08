アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が、インタビュー開始からわずか12秒で切り上げて立ち去った

アルゼンチンは火曜日のワールドカップラウンド16でエジプトに0－2から3－2の逆転勝利。試合後は大きな感動が湧き上がった。

リオネル・スカローニ監督は試合直後のインタビューを12秒で打ち切った。「感情が高ぶりすぎました。素晴らしい選手たちです。もう行かなければ」。

その後、記者会見で彼は「このチームとは多くの素晴らしい瞬間を共有してきた。この試合もその一つだ。このチームは決して攻め続けることをやめない」と語った。

FWラウタロ・マルティネスも感情的だった。試合終了直後にリオネル・メッシが流した涙がきっかけだった。「ピッチでレオが泣いているのを見て、自分も泣いたと伝えた。彼にはそれだけの価値がある」と語った。

マルティネスだけでなく、フリアン・アルバレスも試合後にメッシについて語った。「レオは自分がなぜ偉大なレジェンドなのかを何度も証明している。彼と同じチームでプレーでき、皆とても幸せだ。普段は感情的にならないが、この試合は大きな喜びと感動をもたらした」

メッシも試合後に「今回も非常に厳しい試合だったが、それがワールドカップだ。このチームは決して諦めず、最後の瞬間まで戦い続ける。勝ち上がれて本当にほっとしている」と語った。

試合終了15分前まで、ヤセル・イブラヒムとモスタファ・ジコのゴールでエジプトが2－0とリード。しかしその後、クリスティアン・ロメロ、メッシ、エンツォ・フェルナンデスのゴールでアルゼンチンが3－2で逆転した。

準々決勝ではPK戦の末にコロンビアを破ったスイスと対戦する。試合は土曜から日曜にかけての午前3時開始予定だ。