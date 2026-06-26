ウォウト・ヴェグホルストは、強い関心を示す4クラブから選べる。

ウォウト・ヴェグホルストには、関心を寄せるクラブが後を絶たない。FCトゥウェンテとベンフィカが、現在33歳となったこのストライカーに注目していることは、以前から知られていた。しかし、『デ・テレグラーフ』紙によると、レアル・ベティスとセルタ・デ・ビーゴも彼に「真剣な関心を示している」という。

ヴェグホルストは現在もアヤックス所属だが、契約はまもなく満了し、フリーでの獲得が可能になる。

ウェグホルトは以前からトゥエンテと噂されており、同クラブはリッキー・ファン・ヴォルフスウィンケルの引退を受けて新ストライカーを探している。彼はマンチェスター・ユナイテッド時代に、現在トゥエンテのテクニカルディレクターを務めるエリック・テン・ハグとプレーした経験がある。

ベンフィカの関心も以前から報じられており、移籍専門ジャーナリストのムニール・ブアリン氏は「ベンフィカが熱心に追っているという噂を耳にしている。ヴェグホルストはすでにポルトガルで住宅を見学しているようだ」と語った。

『デ・テレグラーフ』紙はスペイン筋の話として、ベティスとセルタもすでに接触したと伝えている。両クラブは昨季ラ・リーガ5位と6位。同紙は、ウェグホルストが最終的には直感で決断すると予想する。

彼は海外でのプレー経験が豊富で、VfLヴォルフスブルク、バーンリー、ベシクタシュ、マンチェスター・ユナイテッド、TSGホッフェンハイムでプレーした。

現在、この右利きの選手はオランダ代表としてW杯に出場中だが、まだ出場時間はゼロだ。