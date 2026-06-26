レアル・マドリードが、アヤックス移籍が噂されるダニ・セバロスについて重大発表

レアル・マドリードは公式チャンネルで、ダニ・セバロスとの契約を即時解除したと発表した。これにより29歳のMFは移籍金なしで新天地を探せる。

この報道は驚きではない。ファブリツィオ・ロマーノ記者は先週、新監督ホセ・モウリーニョの構想外となったセバロスについて、2027年まで契約が残っているにもかかわらず解除されると伝えていた。

セバロスは以前からアヤックスとリンクされており、同クラブはスペイン人監督ミチェルが率いる中盤に質と創造性、経験を注入したいと考えている。

ただ、彼がプロとしてデビューした古巣ベティスも興味を示しており、来季CLに出場できる同クラブへの移籍を本人も希望していると報じられている。

なお、セバロスはレアル・マドリードから数百万ユーロの年俸を受け取っていたため、アヤックスもベティスもその金額を支払うのは難しいとみられる。ただし、フリー移籍のため獲得クラブが負担するのは契約金と年俸だけで済む。

セバロスは2017年にベティスから1650万ユーロで加入し、2019～2021年はアーセナルへレンタル移籍していた。

レアル・マドリードでは公式戦215試合に出場し、7ゴール16アシストを記録した。