ラファエル・ファン・デル・ファールトはエリック・テン・ハグの考えが理解できない。「とても悲しい」

ラファエル・ファン・デル・ファールトは、NOSの番組『WK Avond』で、エリック・テン・ハグを例に挙げ、「サッカーに没頭しすぎて楽しめていない監督」の姿勢が理解できないと語った。

番組では、アナリストのノルディン・アムラバトとウィム・キーフトがPSVで共に過ごした時期にも言及。2人は2009～2011年、キーフトがアシスタントコーチ、アムラバトが選手としてチームにいた。

しかしキフトは、その役割が自分に合わないとすぐに気づいたと振り返る。「僕はその仕事に向いていなかった。それに気づいたのは、本当に早かったよ。」

「私はそこでテン・ハグやフレッド・ルッテンと一緒にいたが、彼らはまさに仕事中毒だった。一日中、動きの軌跡や戦術分析の話ばかり……。彼らはそれを非常にうまくやっていたが、私はすぐに『残りの人生、こんなことを続ける自分なんて想像できない』と思った」とキーフトは語る。

ファン・デル・ファールトはこう反応する。「それじゃ、今夜どこに行くかとか、今夜何を飲むかとか、そんな話はできないよね？ いや、それは本当にひどいよ。例えばテン・ハグの場合、アヤックスとしてマドリードでレアル・マドリードに1-4で勝った時、やっぱり『うーん…』って思うだろう？」

「でも彼は翌日、飛行機の中でフォルトゥナ・シッタールを分析していた。これほど悲しいことがあるだろうか？ 僕はそれがとても悲しいと思う。人生を楽しむことも必要だ。マドリードで1-4で勝ったなら、翌日にはフォルトゥナ・シッタールを分析なんてしてはいけない。」

アムラバットは、テン・ハグがあの勝利を心から楽しめなかったことを、今になって後悔しているのではないかと考えている。「私も時々そう思う。ある瞬間に、その瞬間を全く意識していなかったと気づくことがある。時間はあっという間に過ぎていく。たまには、もっと人生を楽しむべきだ。」