スペインメディア：テル・ステゲン、アヤックスと個人合意

アヤックスとバルセロナは、テル・ステゲンについて交渉中だ。スペイン紙『AS』は数日前、両クラブが合意間近と伝えたが、まだ成立していない。一方、『Sport』によると、34歳のGKはすでにアヤックスと個人合意に達しているという。

同紙によると、テル・ステゲンとアヤックスはすでに合意に達していたという。「アヤックスのプロジェクトはスポーツ面でも個人面でも彼を納得させた。その点は順調だ」と『Sport』紙は報じている。

移籍はレンタル契約となる見込みだが、条件面で両クラブの合意は成立していない。バルセロナは移籍に前向きながら、給与負担割合などについて意見が一致していない。

アヤックスが負担できるのは年俸の15％程度とみられ、残る85％はバルセロナが負担する必要がある。

そのため、バルセロナは残り85％を負担する見返りとして、テル・ステゲンが一定試合に出場したり、タイトルやCL出場権を獲得したりした場合にボーナス支払いを求めるなど、条件を提示している。

テル・ステーゲン本人は早期合意を望み、アヤックス合流を待っている。

テル・ステゲンは長期にわたる怪我に悩まされており、昨年は背中の怪我でシーズン前半を全休。1月にはジローナへレンタル移籍したが、ハムストリングの怪我で出場は2試合にとどまった。

テル・ステゲンがアヤックスを選んだ決め手は、新監督ミチェルの存在だった可能性が高い。彼は降格したジローナで数か月間、ミチェルと共にプレーしている。