北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第2節で、チュニジア代表と日本代表が対戦する。

本記事では、チュニジアvs日本の試合日程や放送予定など、最新情報を紹介する。

サッカー日本代表対チュニジア代表の試合日程・会場

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ワールドカップ2026・グループFの第2節は、日本時間6月21日(日)に開催。初戦のオランダ戦で引き分けた日本と、スウェーデンに1-5で大敗したチュニジアが対戦する。試合は、13:00にキックオフ予定となっている。なお、チュニジアはスウェーデン戦後にサブリ・ラムシ監督を電撃解任。急きょ任命された後任のエルヴェ・ルナール監督が日本戦で異例の初陣を迎える。

試合会場はメキシコ・モンテレイにあるモンテレイスタジアム。最大収容人員数は51,800人で、今大会ではチュニジアvs日本のほか、スウェーデンvsチュニジアが開催済み。日本戦以降は、南アフリカvs韓国、ラウンド32のグループF・1位vsグループC・2位の計4試合が開催予定だ。

グループF 第2節 チュニジアvs日本の開催予定

開始日時：2026年6月21日(日)

キックオフ時刻：13:00

会場：モンテレイスタジアム(メキシコ・モンテレイ)

※すべて日本時間。

「モンテレイスタジアム」試合当日の天気予報・予想気温は？

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日本時間6月17日時点の『ウェザーニュース』の情報によれば、チュニジアvs日本が行われる現地時間6月20日(土)の 予想最高気温は29度、予想最低気温は22度。天気は晴れ・雨で、降水確率は50％と予想されている。

日程 天気 最高気温 最低気温 降水確率 6/20(土) 晴れ・雨 29℃ 22℃ 50％ 雨

※天気予報は日本時間6月17日時点のウェザーニュース参照。実際の天候とは異なる場合があります。

チュニジアと日本、キャンプ地からの移動距離

ワールドカップ2026にて、日本はアメリカ・テネシー州のナッシュビル、チュニジアはメキシコのモンテレイに拠点を構えている。

モンテレイスタジアム(メキシコ・モンテレイ)までの直線距離概算は、日本のナッシュビルからが約1,730kmとなっている。一方のチュニジアは長距離の移動は発生しない。さらに日本は初戦でもナッシュビルから1,000km超のスタジアムで試合を戦ったため、移動面についてはチュニジアが有利な環境となっている。

サッカー日本代表対チュニジア代表のNHKテレビ放送・DAZN配信予定

チュニジアvs日本は、ネット『DAZN』がライブ配信。地上波テレビ『日本テレビ』と衛星放送『NHK BS』でも生中継が行われる。なお、『DAZN』のライブ配信は無料で視聴することが可能だ。

その他、地上波『NHK総合』や『フジテレビ』による放送は行われない。

対戦カード テレビ放送 ネット配信 2026/6/21(日)

13:00 地上波：日本テレビ

衛星放送：NHK BS DAZN(無料)

NHK ONE

※すべて日本時間。

※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新情報は日本テレビおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。

サッカー日本代表対チュニジア代表の最新情報

サッカー日本代表対チュニジア代表｜予想スタメン・フォーメーション

チュニジア vs 日本 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー エルヴェ・ルナール 予想スタメン 控え選手 マネージャー 森保一

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

両チームの近況

サッカー日本代表 メンバーリスト

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▼GK

1 鈴木彩艶 （パルマ・カルチョ／イタリア）

12 大迫敬介 （サンフレッチェ広島）

23 早川友基 （鹿島アントラーズ）

▼DF

2 菅原由勢 （ヴェルダー・ブレーメン／ドイツ）

3 谷口彰悟 （シント＝トロイデンVV／ベルギー）

4 板倉滉 （アヤックス／チュニジア）

5 長友佑都 （FC東京）

16 渡辺剛 （フェイエノールト／チュニジア）

20 瀬古歩夢 （ル・アーブル／フランス）

21 伊藤洋輝 （バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

22 冨安健洋 （アヤックス／チュニジア）

25 鈴木淳之介 （FCコペンハーゲン／デンマーク）

▼MF/FW

6 町野修斗 （ボルシアMG／ドイツ）※6/12 追加招集

7 田中碧 （リーズ・ユナイテッド／イングランド）

8 久保建英 （レアル・ソシエダ／スペイン）

9 後藤啓介 （フライブルク／ドイツ）

10 堂安律 （フランクフルト／ドイツ）

11 前田大然 （セルティック／スコットランド）

13 中村敬斗 （スタッド・ランス／フランス）

14 伊東純也 （ヘンク／ベルギー）

15 鎌田大地 （クリスタル・パレス／イングランド）

17 鈴木唯人 （フライブルク／ドイツ）

18 上田綺世 （フェイエノールト／チュニジア）

19 小川航基 （NECナイメヘン／チュニジア）

24 佐野海舟 （マインツ／ドイツ）

26 塩貝健人 （ヴォルフスブルク／ドイツ）

▼監督

森保一

※遠藤航は6/12途中離脱。

チュニジア代表のプロフィール

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■基本情報

W杯出場：7回目(3大会連続)

最高成績：グループ敗退

FIFAランク：44位

■日本代表との対戦戦績

6戦1勝5敗 3得点8失点

試合日時 大会名 結果 1996/10/13 プーマカップサッカー'96 ● 0-1 2002/6/14 WORLD CUP 2002 ● 0-2 2003/10/8 国際親善試合 ● 0-1 2015/3/27 キリンチャレンジカップ2015 ● 0-2 2022/6/14 キリンカップサッカー2022 ○ 3-0 2023/10/17 キリンチャレンジカップ2023 ● 0-2

チュニジア代表 エルヴェ・ルナール新監督｜就任会見要旨

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ーー意気込みは？

「メキシコ、モンテレインの選手宿舎に到着した後、選手たちと話をした。敗北したスウェーデン戦を忘れて胸を張り、日本戦に集中してチュニジア国旗を全力で掲げ、素晴らしいパフォーマンスを発揮するように伝えたよ」

チュニジア代表 メンバーリスト

▼GK

22 サブリ・ベン・ヘッセン（エトワール・サヘル）

1 アブデルモヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）

16 アイメン・ダハメン（CSスファクシアン）

▼DF

2 アリ・アブディ（ニース）

5 アデム・アルース（カスムパシャ）

21 モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）

6 ディラン・ブロン（セルヴェット）

24 ラエド・シカウイ（USモナスティール）

23 モウタズ・ネファティ（ノルシェーピング）

4 オマル・レキク（NKマリボル）

3 モンタサル・タルビ（ロリアン）

20 ヤン・ヴァレリー（ヤング・ボーイズ）

▼MF

12 モルタダ・ベン・ワネス（カスムパシャ）

25 アニス・ベン・スリマネ（ノリッジ・シティ）

11 イスマエル・ガルビ（アウクスブルク）

13 ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン）

15 モハメド・ハジ・マフムード（ルガーノ）

10 ハンニバル・メイブリ（バーンリー）

17 エリース・スキリ（フランクフルト）

▼FW

7 エリアス・アシュリ（コペンハーゲン）

14 ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン）

19 フィラス・シャウアト（クラブ・アフリカン）

18 ラヤン・エルルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス）

9 ハゼム・マストゥーリ（ディナモ・マハチカラ）

7 エリアス・サード（ハノーファー）

26 セバスティアン・トゥネクティ（セルティック）

▼監督

エルヴェ・ルナール

チュニジア代表のデータ・最新情報まとめ

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