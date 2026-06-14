チュニジア代表注目選手紹介｜FIFAワールドカップ2026で日本代表と対戦

所属クラブ：バーンリー（イングランド）

ポジション：MF

生年月日：2003年1月21日(23歳)

代表通算：45試合1得点

日本代表がチュニジア戦で警戒したいのが、背番号10を背負うハンニバルだ。豊富な運動量と高い技術を兼ね備え、中盤から攻撃を組み立てるチュニジア代表の中心選手として存在感を示している。

マンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、18歳のときにトップチームデビュー。その後はセビージャなどで実戦経験を重ね、2024年に加入したバーンリーでは主力としてプレーし、プレミアリーグ昇格にも貢献した。

主戦場はトップ下や攻撃的な中盤で、広い視野を生かしたパスやチャンスメイクが持ち味。ボールを前進させるだけでなく、積極的なプレスや守備への切り替えでもチームを支えられる。

チュニジア代表では18歳でデビューし、19歳で前回のワールドカップを経験した。自身2度目となる今大会では攻撃の軸を担うことが予想され、日本戦でも中盤と最終ラインの間で自由を与えたくない選手となる。