チュニジア代表注目選手紹介｜FIFAワールドカップ2026で日本代表と対戦

FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月20日にグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。通算7度目のワールドカップ出場となるアフリカの強豪には、マンチェスター・ユナイテッド出身のハンニバル・メイブリなどを擁し、初のグループステージ突破を目指す。
本記事では、チュニジア代表の注目選手を紹介する。
FIFAワールドカップ2026のグループステージで日本代表は日本時間6月20日にグループF第2節でチュニジア代表と対戦する。通算7度目のワールドカップ出場となるアフリカの強豪には、マンチェスター・ユナイテッド出身のハンニバル・メイブリなどを擁し、初のグループステージ突破を目指す。
本記事では、チュニジア代表の注目選手を紹介する。
日本代表がチュニジア戦で警戒したいのが、背番号10を背負うハンニバルだ。豊富な運動量と高い技術を兼ね備え、中盤から攻撃を組み立てるチュニジア代表の中心選手として存在感を示している。
マンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、18歳のときにトップチームデビュー。その後はセビージャなどで実戦経験を重ね、2024年に加入したバーンリーでは主力としてプレーし、プレミアリーグ昇格にも貢献した。
主戦場はトップ下や攻撃的な中盤で、広い視野を生かしたパスやチャンスメイクが持ち味。ボールを前進させるだけでなく、積極的なプレスや守備への切り替えでもチームを支えられる。
チュニジア代表では18歳でデビューし、19歳で前回のワールドカップを経験した。自身2度目となる今大会では攻撃の軸を担うことが予想され、日本戦でも中盤と最終ラインの間で自由を与えたくない選手となる。
チュニジア代表の主将がスキリだ。フランス生まれの同選手はモンペリエでプロキャリアをスタートさせ、その後ドイツへ渡って評価を高めた。2023年からはフランクフルトでプレーし、豊富な運動量と高い守備能力を武器にチームの主力として活躍。昨季のチャンピオンズリーグ出場権獲得の躍進を支え、今季からは堂安律ら日本人選手ともプレーしている。
守備面での安定感と危機察知の能力の高さがスキリの強みだ。中盤の底で相手の攻撃の芽を摘み取り、強度の高いデュエルやボール奪取を得意としている。また、ビルドアップでも貢献でき、攻守のバランスを保つ上でチームにとって欠かせない存在だ。
2018年にチュニジア代表デビューを飾って以降83キャップを誇る同選手は、チーム内で最も経験のある選手として今回のワールドカップの舞台に立つ。数多くの国際試合を経験してきたベテラン選手は、若手選手の多いチームにとって精神的支柱とも言える存在だ。
チュニジア代表の新たな注目株として期待を集めているのがトゥネクティだ。ノルウェー出身の同選手は、同国の強豪ボデ／グリムトなど北欧で経験を積み、その才能を高く評価されて今季からセルティックに移籍。混乱を極めたシーズンの中で前田大然や旗手怜央らとともにリーグ優勝を含む国内2冠達成に貢献した。
左ウィングを主戦場とするスピードとテクニックを兼ね備えたアタッカーだ。高い技術を使ったサイドでの1対1がを得意としており、チャンスメイクに長けている。
チュニジア代表としては10代の2021年にデビューしたが、長らく代表から遠ざかっていた。それでも、近年はクラブでの活躍が評価され、再び代表メンバーに名を連ねる機会が増加。初のグループステージ突破を目指すチームにとって攻撃の切り札になり得る存在であり、相手右サイドバックにとっての問題になれるか。
チュニジア代表の”新戦力”として注目を集めているのがケディラだ。2014年ワールドカップ優勝メンバーとして知られる元ドイツ代表MFサミ・ケディラの実弟であり、自身も長年にわたってブンデスリーガで活躍してきた実力者。シュトゥットガルトやライプツィヒ、ウニオン・ベルリンなどで経験を積み、守備的な中盤として高い評価を受けてきた。
中盤での高い強度の守備と試合の流れを読むことに長けた同選手は、ボール奪取や適切なポジショニングで相手の攻撃を高い位置で遮断することができる。スキリとハンニバルを中盤の底から支える重要な役割を任されている。
年代別のドイツ代表でプレー経験があったものの、1月のラムシ就任を機にチュニジア代表を選択。3月に代表デビューを飾ったばかりで、ワールドカップでの躍動を目指すチームにとってまさに待望の”新戦力”だ。実兄と同様に立つワールドカップの舞台でこれ培った経験を活かせるか注目だ。
チュニジア代表の守備陣を支える中心選手がタルビだ。国内リーグでキャリアをスタートさせた後、トルコやロシアで経験を積み、2022年からはフランスのロリアンでプレー。クラブでは守備の主軸として活躍し、リーグ・アンの舞台でも安定したパフォーマンスを見せている。
対人の強さを持ち味にした守備能力の高さを武器にしたセンターバックは、190cmの体格を活かして空中戦にも強い。前回のワールドカップにも3試合すべてに出場して、決勝進出を決めた強豪フランス代表を相手にした歴史的勝利にも貢献。豊富な国際経験を持つセンターバックとして、チームを支える重要な役割を担っている。
今回のワールドカップでは、センターバックとして長年活躍してきたメリアーがメンバー外になっており、タルビにかかる期待は大きい。スキリとともにベテラン選手として若手選手を多数そろえるチームを牽引し、日本代表やオランダ代表を相手にした番狂わせを見せられるか。
チュニジア代表を率いるのは、豊富な国際経験を持つラムシだ。現役時代はパルマで元日本代表MF中田英寿とプレーし、その後インテル、マルセイユといった欧州の名門クラブに在籍してフランス代表としても活躍。高い戦術理解度とリーダーシップを兼ね備えた守備的な選手として知られた。
引退後は指導者に転身し、コートジボワール代表監督として2014年ワールドカップを指揮。ドログバを擁してグループステージでの日本代表撃破に導いた。その後、レンヌやノッティンガム・フォレストなどで指揮した後、2026年1月アフリカ・ネーションズカップで早期敗退したトラベルスィーの後任としてルールのあるチュニジア代表監督へ就任。ワールドカップ開幕まで半年を切ったタイミングでのチームの指揮を託されることとなった。
ラムシ監督は前任者が築き上げた組織的な守備戦術を継承しつつ、チームの安定感向上に取り組んでいる。就任後は堅守をベースにした戦いで結果を残しており、守備面では一定の成果を見せている一方、攻撃力の課題は残ったまま。それでも、ワールドカップの舞台を知る経験豊富な指揮官としての手腕には期待が集まっており、日本代表やオランダ代表といった強豪国相手にどのような采配を見せるか注目だ。
W杯出場：7回目(2大会連続)
最高成績：グループステージ
FIFAランク：46位
6戦1勝5敗 3得点8失点
|試合日時
|大会名
|結果
|1996/10/13
|国際親善試合
|● 0-1
|2002/6/14
|ワールドカップ
|● 0-2
|2003/10/8
|国際親善試合
|● 0-1
|2015/3/27
|キリンチャレンジカップ
|● 0-2
|2022/6/14
|キリンカップ
|○ 3-0
|2023/10/17
|キリンチャレンジカップ
|● 0-2
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