所属クラブ：バーンリー（イングランド）

ポジション：MF

生年月日：2003年1月21日(22歳)

代表通算：39試合1得点

チュニジア代表の一番の注目選手はハンニバル。名門マンチェスター・ユナイテッドのユース出身の同選手は、若くしてデビューして注目を集めた。昨季からバーンリーでプレー、主力として昨季のプレミアリーグ昇格に貢献した。

ハンニバルは22歳ながらすでに39キャップを誇り、前回ワールドカップには19歳で出場。この3年間で主力に定着して今大会の出場権獲得の立役者となった。チームの10番を背負って主にトップ下でプレーする同選手は、長短のパスを操って攻撃を組み立て、また要所でチャンスメイクに徹するなどチームにとって不可欠な存在だ。