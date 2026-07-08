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Amazonプライムデーは7/7(火)から先行セール開始！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

AmazonプライムデーでPS5本体は安くなる？セール価格・対象商品まとめ

Amazonプライムデー2026のPS5セール情報｜本体・周辺機器・割引対象商品を紹介。

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
amazon prime day 2026 kv

Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonプライムデーでは、PS5本体や関連アクセサリー、PS5対応ソフトなどがセール対象となる可能性がある。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、AmazonプライムデーでPS5本体は安くなるのか、セール対象商品について紹介する。

プライムデーでPS5本体は安くなる？

Amazonプライムデーでは、PS5本体がセール対象となる可能性がある。先行セールでは、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用(CFI-2200B01)＋プレイステーション ストアチケット5,000＋3,000円(オンラインコード)セット」や、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用(CFI-2200B01)＋SONY公式ライセンス ゲーミングヘッドセット Atlas 200 セット」などが割引価格で販売されている。

PS5本体は単体で大幅値下げされにくい一方、プライムデーではストアチケットやゲーミングヘッドセットとのセット商品が狙い目となる。表示価格だけでなく、ポイント還元やセット内容を含めて比較することで、通常時よりも実質的にお得に購入できる可能性がある。

ただし、PS5本体は人気が高く、セール期間中に在庫切れや価格変更が発生する場合もある。通常版、デジタル・エディション、PS5 Pro、周辺機器セットなどを比較しながら、早めに価格と在庫を確認しておきたい。

PS5本体セット

30 pre prime 20260708PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 (CFI-2200B01) + SONY公式ライセンス ゲーミングヘッドセット Atlas 200 セット31 pre prime 20260708PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 (CFI-2200B01) + プレイステーション ストアチケット 5,000+3,000円(オンラインコード) セット

PS5周辺機器

33 pre prime 20260708KIWI design D3 PS5 SLIMに対応冷却スタンド 縦置きステーション【磁気式】コントローラー充電スタンド RGB付き 2台同時 充電 8個収納カードスロット 2段階風速調整可 USB 3.0 ps5周辺機器 PS5に対応アクセサリー PS5 SLIM ディスク通常版/デジタル版両対応9 appriciate ps5NEWDERY PS5 コントローラー 充電スタンド PS5 Slim/PS5/PS5 Pro 縦置きスタンド 2台同時充電 収納ドック 転倒防止 取り付け簡単 周辺機器 アクセサリ RGBランプ付き 過充電防止 USB-Cケーブル付属 ホワイト3 appriciate ps5PS5/PS5 Slim/PS5 Pro 縦置きスタンド, For PlayStation 5 専用, PS5スタ ンド, 合金製・転倒防止・地震対策・放熱対策・傷付き防止, 簡単取り付け, PS5 Slim/PS5 Pro対応 PS5 周辺機器, 2ネジ 日本語取扱説明書付き(ブラック)
19 appriciate ps5KIWI design D3 PS5 SLIMに対応冷却スタンド 縦置きステーション【磁気式】コントローラー充電スタンド RGB付き 2台同時 充電 8個収納カードスロット 2段階風速調整可 USB 3.0 ps5周辺機器 PS5に対応アクセサリー PS5 SLIM ディスク通常版/デジタル版両対応23 appriciate ps5eXtremeRate PlayVital ps5コントローラーに対応するカバー、滑り止めコントローラーシリコンスキンケース、プレイステーション5無線コントローラー用の人間工学に基づいたソフトラバー保護ケース親指スティックキャップ付き【3Dスタッズエディション-ブラック】21 appriciate ps5PlayVital ps5に適用防塵カバー、柔らかくてきれいなダストカバーはプレーステーション5本体に適用可能、ps5対応用ダストカバー、ps5対応用収納カバー【グレー】
15 appriciate ps5KIWIHOEM PS5 PRO用冷却ファン ps5 pro 周辺機器 自動温度検出 風速調整可能 LEDライト付き USB 3.0 低騒音 熱対策 ps5 pro アクセサリー プレステ5 pro プレイステーション5 pro用 usbファン 本体への取り付けが簡単 縦置き・横置き両対応 ディスク通常版/デジタル版と互換性あり 【PS5/PS5 Slim非対応】20 appriciate ps5PS5 Pro/PS5/PS5 Slim対応 縦置きスタンド 【冷却ファン·多機能収納】急速充電 PS5冷却ファン 3段階風速調整 コントローラーデュアル适用 放熱対策 過充電防止 充電指示ランプ付 PS5 周辺 スタンド PS5/PS5 Pro/PS5 Slim ディスク/デジタル版機種対応 (ホワイト)18 appriciate ps5エレコム HDMI切替器 (セレクター) 3入力1出力 4K(4096×2160)60Hz 選べる自動・手動切替機能 【PS4/PS5/Nintendo Switch/Fire TV Stick 4K動作確認済み】 ノイズに強いメタルケース ブラック DH-SW4KB31BK/E
29 appriciate ps5PlayVital ps5コントローラーに対応用2ペアショルダーボタンエクステンショントリガー、ps5 edge対応用ゲーム改善アジャスター、ps portal対応用バンパートリガーエクステンダー【スカーレットレッド】2 appriciate ps51004PS5 Pro/新型PS5 Slim/PS5用デスク下ホルダー PS5 スリム 横置きスタンド ヘッドホンスタンド デスク下 収納 穴あけ不要 プレステ5 マウント 頑丈 ディスク&デジタル版コンソールに対応 PS5周辺機器 省スペース1 appriciate ps51004【PS5 Pro/PS5 Slim/旧型PS5対応】PS5デスク下ホルダー 新型 PS5 Pro 縦置き スタンド ゲーム機収納ラック プレステ5 マウント 穴あけ不要 傷付き防止 PS5通常版とデジタル版両対応 PS5周辺機器 デスク下 収納 省スペース
44 appriciate ps51004PS5用 コントローラー 充電 スタンド【2025新登場-PS5用】AriKroii プレステ5こんとコントローラー充電器 充電収納スタンド 時計機能搭載 急速充電 過充電保護 カスタムLED指示ランプ付き PlayStation5用 周辺機器30 appriciate ps5PlayVital ps5コントローラー対応用保護カバー、改良型シリコンカバー充電ステーションに対応、サムグリップキャップ6つやステッカー2枚付属、3Dスタッド加工、グリップ付き滑り止めや耐衝撃コントローラーグリップカバー【ホワイト】3 appriciate ps5 1005【新登場PS5 Pro対応】PS5 Pro対応コントローラホルダー、ヘッドホンスタンド、PS5 Slim/PS5/Xbox/PS5 VR2/PS Portal用、ゲームパッドスタンド、取付簡単、軽量 ヘッドホンスタンド、側面吊り下げ ヘッドフォン、収納 簡単アクセス、卓上スペースを節約、安定材質・傷防止、PS5 Pro/Slim周辺機器 (黒)
1 appriciate ps5 1005【PS5/PS5 Slim/PS5 Pro対応】PS5 Slim 横置きスタンド 放熱改善 転倒防止 地震対策 傷付き防止 新型PS5スタンド PS5/PS5 スリム 通常版とデジタル版両対応 PS5周辺機器2 appriciate ps5 1005NEWDERY PS5 コントローラー 充電スタンド 急速充電 2台同時充電可能 置くだけ充電可能 過充電防止 USB-Cケーブル付属 LED指示ランプ付き ホワイト

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライムデーの開催日程・主なキャンペーン内容

2026年のAmazonプライムデーは、先行セールと本セールを合わせて7日間開催される。先行セールは7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59まで、本セールは7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59まで実施される。

先行セールで登場する商品は、本セールでも同じ価格で販売されるため、在庫切れが心配な人気商品は早めに購入しておくのが得策だ。特にAmazonデバイス、Apple製品、家電、ゲーム機、日用品などは注目度が高く、セール開始直後から動きが出やすい。

また、プライムデーではポイントアップキャンペーンや大抽選会、本セール限定の日替わりポイント還元なども実施される。合計1万円(税込)以上の購入でポイント還元率が上がるほか、Amazon Mastercard決済や対象カテゴリの購入でさらに還元率が加算される仕組みだ。

dポイント連携キャンペーンや、Amazon Music Unlimited、Kindle Unlimited、Audibleなどの無料体験延長も用意されているため、買い物だけでなくデジタルサービスもあわせて活用したい。

  • 先行セール：2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59
  • 本セール：2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59
  • ポイントアップキャンペーンの還元上限は10,000ポイント
  • 本セール期間中は日替わり10%ポイント還元を実施
  • dポイント連携やデジタルサービスの無料体験延長も対象

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

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