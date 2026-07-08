AmazonプライムデーでPS5本体は安くなる？セール価格・対象商品まとめ

Amazonプライムデーでは、PS5本体や関連アクセサリー、PS5対応ソフトなどがセール対象となる可能性がある。

本記事では、AmazonプライムデーでPS5本体は安くなるのか、セール対象商品について紹介する。

プライムデーでPS5本体は安くなる？

Amazonプライムデーでは、PS5本体がセール対象となる可能性がある。先行セールでは、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用(CFI-2200B01)＋プレイステーション ストアチケット5,000＋3,000円(オンラインコード)セット」や、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用(CFI-2200B01)＋SONY公式ライセンス ゲーミングヘッドセット Atlas 200 セット」などが割引価格で販売されている。

PS5本体は単体で大幅値下げされにくい一方、プライムデーではストアチケットやゲーミングヘッドセットとのセット商品が狙い目となる。表示価格だけでなく、ポイント還元やセット内容を含めて比較することで、通常時よりも実質的にお得に購入できる可能性がある。

ただし、PS5本体は人気が高く、セール期間中に在庫切れや価格変更が発生する場合もある。通常版、デジタル・エディション、PS5 Pro、周辺機器セットなどを比較しながら、早めに価格と在庫を確認しておきたい。

PS5本体セット

PS5周辺機器

Amazonプライムデーの開催日程・主なキャンペーン内容

2026年のAmazonプライムデーは、先行セールと本セールを合わせて7日間開催される。先行セールは7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59まで、本セールは7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59まで実施される。

先行セールで登場する商品は、本セールでも同じ価格で販売されるため、在庫切れが心配な人気商品は早めに購入しておくのが得策だ。特にAmazonデバイス、Apple製品、家電、ゲーム機、日用品などは注目度が高く、セール開始直後から動きが出やすい。

また、プライムデーではポイントアップキャンペーンや大抽選会、本セール限定の日替わりポイント還元なども実施される。合計1万円(税込)以上の購入でポイント還元率が上がるほか、Amazon Mastercard決済や対象カテゴリの購入でさらに還元率が加算される仕組みだ。

dポイント連携キャンペーンや、Amazon Music Unlimited、Kindle Unlimited、Audibleなどの無料体験延長も用意されているため、買い物だけでなくデジタルサービスもあわせて活用したい。

先行セール：2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59

本セール：2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

ポイントアップキャンペーンの還元上限は10,000ポイント

本セール期間中は日替わり10%ポイント還元を実施

dポイント連携やデジタルサービスの無料体験延長も対象

Amazonプライムデー2026の関連情報

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