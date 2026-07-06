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prime day 2026 topAmazon
Amazonプライムデーは7/7(火)から先行セール開始！注目セール品は売り切れ必至
Tsutomu Maeda

Amazonプライムデー2026はいつからいつまで？日程・攻略法・ポイントキャンペーン情報まとめ

2026年アマゾンプライムデーはいつからいつまで開催する？今年のセールスケジュールや攻略法、ポイント還元キャンペーン情報、おすすめ目玉商品を紹介。

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
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Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

プライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」が2026年も開催される。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、「Amazonプライムデー2026」の開催日程や準備しておくべきことを整理する。

Amazonプライムデー2026はいつからいつまで？

Amazon Prime day 2026 topAmazon

2026年のAmazonプライムデーは7月10日(金)0時00分から7月13日(月)23時59分までの4日間にわたって開催される。また、先行セールは7月7日(火)0時00分から7月9日(木)23時59分の3日間にかけて行われる。

期間中はセール商品の販売や最大18％還元のポイントアップキャンペーンなど多くのお得なキャンペーンが実施される。

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Amazonプライムデー2026の攻略法

「Amazonプライムデー」はプライム会員限定のセール。登録をしておくことで参加することが可能になり、よりお得になるサービスもある。プライムデーの攻略ポイントを以下のようにまとめた。

【1】Amazonプライム会員特典

Amazonプライムデーを活用するうえで絶対に外せないのが、Amazonプライム会員への登録だ。

プライム会員は送料無料サービスを受けられるほか、お急ぎ便やお届け指定便の利用が無制限で利用できるのが最大のポイント。また、後述するポイントアップキャンペーンでも+1.0／1.5／2.0％のポイント還元が加算される。

さらに、最新映画が観られるプライムビデオやミュージックなど様々な特典も併せて利用できるので、まずは初回30日間の無料トライアルに登録してみよう。

▶Amazonプライムに登録（初回30日間無料体験）

【2】ポイントアップキャンペーン

2026年のプライムデーでも、ポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2026年6月16日(火)14:00～2026年7月13日(月)23:59)に開かれた特設ページから登録し、お買い物期間中(2026年7月7日(火)00:00～2026年7月13日(月)23:59)に合計で税込10,000円／20,000円／30,000円以上のお買い物をすると最大17／17.5／18％のポイント還元(上限10,000ポイント)を受けられる。ポイント加算の内訳は、プライム会員なら+1.0／1.5／2.0％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、指定ブランド(kao・SK-II)対象商品購入で+6.0％、対象カテゴリー商品の購入で7.0％。これにより、最大18％のポイント還元を受けられる。

なお、最大18％のポイント還元は対象カテゴリーの商品にのみ適用され、それ以外は最大11％還元。7.0％ポイントアップの2026年の対象カテゴリーは、大型家電・家電(※PCを除く)・テレビ・DVDプレイヤー・AV機器となっている。

「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

▶Amazon Mastercardに申し込む(入会費・年会費 永年無料)

実施キャンペーンは？

昨年のAmazonプライムデーでのポイントキャンペーンの付与率やキャンペーンの参加条件を整理する。

ポイントアップキャンペーン

Amazonプライムデーでは2026年も、ポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2026年6月16日(火)14:00～2026年7月13日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2026年7月7日(火)00:00～2026年7月13日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大17／17.5／18%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

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■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.0／1.5／2.0%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「大型家電・家電・テレビ・DVDプレイヤー・AV機器の購入：+6.5%」+「指定ブランド対象商品購入：+7%

※最大18%還元は大型家電・家電・テレビ・DVDプレイヤー・AV機器の3,000万円以上の購入のみに適用され、それ以外の商品については最大11%が適用される。

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AudibleやKindle Unlimitedがお得に登録できる！

Amazonプライムデー期間中、AudibleやAmazon Music Unlimitedといったサブスクリプションサービスが初回登録限定でお得に利用できる。

キャンペーン期間中の登録で、月額1,080円の音楽サブスクリプションサービス「Amazon Music Unlimited」が3カ月無料、月額1,500円の書籍朗読サブスクリプションサービス「Audible」が3カ月・月額199円で合計597円となる。

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Amazonプライムデーの目玉商品まとめ(事前公開品)

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Amazonプライムデーとは？

「Amazonプライムデー」は、Amazonプライム会員限定で開催されるビッグセール。Amazonではプライム感謝祭やブラックフライデーも規模の大きなセールとして知られているが、そちらはAmazonプライム会員限定ではないため、プライムデーよりもセール品の競争率は高い。

プライムデーではAmazonならではのセール販売、キャンペーンが多数実施され、数々の目玉商品が登場する。

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※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

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