Amazon Music Unlimitedが最大4か月無料！プライム会員対象者・期間・登録方法まとめ

Amazonの音楽聴き放題サービス「Amazon Music Unlimited」では、期間限定のキャンペーンを実施している。

本記事では、Amazon Music Unlimitedのキャンペーン対象者、実施期間、登録方法について紹介する。

Amazon Music Unlimitedのキャンペーン内容は？

Amazonプライムデー2026に合わせて、音楽聴き放題サービス「Amazon Music Unlimited」で最大4か月無料となるキャンペーンが実施されている。

新規登録者の場合、Amazonプライム会員は4か月間、非プライム会員は3か月間無料で利用可能。通常よりも無料体験期間が大幅に延長されており、対象期間中は追加料金なしで楽曲やプレイリスト、ポッドキャストなどを楽しめる。

また、過去にAmazon Music Unlimitedを利用し、現在は解約している対象者には、3か月間を月額300円で再開できるキャンペーンが表示される場合がある。

すでに個人プランを利用しているプライム会員には、ファミリープランへのアップグレードが2か月間無料となる特典も用意されている。

キャンペーン期限はいずれも2026年7月13日(月)23:59まで。対象条件や表示されるプランはアカウントによって異なるため、申し込み前にAmazon Music Unlimitedの登録ページで確認しておきたい。

対象者 キャンペーン内容 期限 プライム会員の新規登録者 4か月間無料 2026年7月13日(月)23:59 非プライム会員の新規登録者 3か月間無料 2026年7月13日(月)23:59 対象となる再登録者 3か月間、月額300円 2026年7月13日(月)23:59 個人プラン利用中のプライム会員 ファミリープランへのアップグレードが2か月無料 2026年7月13日(月)23:59

Amazon Music Unlimitedのキャンペーン対象者は？

Amazonプライムデー2026に合わせて実施されているAmazon Music Unlimitedの無料体験キャンペーンは、主に同サービスへ初めて登録する新規ユーザーが対象となる。

Amazonプライム会員は4か月間、非プライム会員は3か月間の無料体験を利用可能。会員ステータスによって無料期間が異なり、プライム会員の方が1か月長く設定されている。

過去にAmazon Music Unlimitedを利用したことがある場合や、現在すでに登録中の場合は、新規登録者向けの無料キャンペーンが適用されない可能性がある。

対象状況はアカウントごとに異なるため、Amazonにログインした状態でキャンペーンページを確認し、表示される無料期間や適用条件を確かめておきたい。

プライム会員の新規登録者：4か月無料

非プライム会員の新規登録者：3か月無料

過去の利用歴や現在の契約状況によっては対象外となる場合あり

【7月13日(月)まで】Amazon Music Unlimited 最初の4か月無料キャンペーンの登録手順は？

Amazon Music Unlimitedに登録する手順はたった3つ。5分もかからず読み放題サービスが利用できる。

Amazon Music Unlimitedは自動更新となっているので、更新を希望しない場合は自動更新オフすることをおすすめする。

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