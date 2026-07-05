Amazonプライムデーとブラックフライデーはどっちが安い？対象商品・セール期間を比較

Amazonでは、夏の「プライムデー」と年末商戦に合わせた「ブラックフライデー」が代表的な大型セールとして知られている。

どちらも家電や日用品、食品、Amazonデバイスなど幅広い商品が割引対象となるが、セールの実施時期や対象商品、ポイント還元の内容は異なる。

本記事では、Amazonプライムデーとブラックフライデーのどちらが安いのかを紹介する。

Amazonプライムデーとは？

Amazonプライムデーは、Amazonが年に一度実施するプライム会員向けの大型セールだ。家電や日用品、食品、ファッション、Amazonデバイスなど、幅広いカテゴリーの商品が特別価格で販売される。

原則としてAmazonプライム会員限定だが、30日間の無料体験を利用しているユーザーもセールや関連キャンペーンに参加可能。例年7月に開催され、年間でも最大級の割引イベントとして注目を集めている。

2026年は7月7日(火)から9日(木)まで先行セール、7月10日(金)から13日(月)まで本セールを実施。合計7日間の過去最長規模となり、300万点以上の商品が対象となる。

セール期間中は、多くの商品が10％〜50％オフで販売されるほか、Fire TV、Echo、KindleなどのAmazonデバイスも大幅に値下げされる傾向にある。

さらに、一定額以上の買い物でポイント還元率が上がるポイントアップキャンペーンや抽選企画も同時開催。Kindle UnlimitedやAmazon Music Unlimitedなどのサブスクリプションサービスを、通常より長い無料期間で試せるキャンペーンが行われる場合もある。

Amazonブラックフライデーとは？

Amazonブラックフライデーは、例年11月下旬に開催される年間最大級の大型セールだ。プライム会員限定のプライムデーとは異なり、Amazonアカウントを持つユーザーであれば誰でもセール価格で商品を購入できる。

開催時期は、アメリカの感謝祭翌日にあたる11月第4金曜日前後が中心。2025年は11月24日から12月1日までの8日間にわたって本セールが実施された。

セール名は、小売店の売上が伸びて赤字から黒字へ転じるほど繁盛することに由来するとされる。Amazonデバイスや家電、日用品に加え、暖房器具や加湿器などの冬物商品、クリスマスギフト、おもちゃ、年末年始向けの食品などが幅広く値下げされる。

年末の在庫整理を兼ねるケースもあり、家電やApple製品などの旧モデル、型落ち商品が大幅に安くなることもある。また、ポイントアップキャンペーンやスタンプラリー、抽選企画などが同時に行われ、プライム会員にはポイント還元面で優遇が設けられる場合もある。

Amazonプライムデーとブラックフライデーはどっちが安い？

Amazonプライムデーとブラックフライデーは、いずれも年間最大級のセールであり、値引き額だけを比較すると大きな差はない。どちらが安いかは、購入する商品のカテゴリーやポイント還元を含めた実質価格によって変わる。

Echo、Kindle、Fire TVなどのAmazonデバイスは、両セールで年間最安級になることが多い。なかでもプライムデーは大幅な割引が行われやすい傾向にあるが、商品によってはブラックフライデーと同じ価格になるケースもあるため、在庫があるタイミングで購入するのも選択肢となる。

Apple製品やガジェットの旧モデルを狙う場合は、年末の在庫整理と重なるブラックフライデーがやや有利。一方、日用品や消耗品のまとめ買いは、追加割引や高いポイント還元を利用しやすいプライムデーが向いている。

家電は開催時期によって狙い目が異なる。7月開催のプライムデーでは扇風機や除湿機などの夏物家電、11月下旬のブラックフライデーでは加湿器や暖房器具といった冬物家電が安くなりやすい。

ポイントを差し引いた実質価格では、還元率が高く設定される傾向にあるプライムデーが有利となる場合が多い。ただし、プライム会員以外でも参加できる手軽さではブラックフライデーに分がある。

Amazonデバイスや日用品を購入し、ポイント還元も重視するならプライムデーがおすすめ。Apple製品の型落ちモデルや冬物家電、クリスマスギフトを探している場合は、ブラックフライデーを狙いたい。

比較項目 プライムデー ブラックフライデー 全体的な安さ 年間最安級 年間最安級 Amazonデバイス 年間最安値を更新しやすい 同等価格になる場合あり Apple製品・ガジェット 現行モデルも対象になりやすい 型落ちモデルが安くなりやすい 家電 夏物家電が狙い目 冬物家電が狙い目 日用品・消耗品 まとめ買いに向いている 幅広い商品が対象 ポイント還元 最大18%の実績あり 最大12〜15%程度が目安 参加条件 プライム会員限定 誰でも参加可能 おすすめの人 Amazonデバイスや日用品を買いたい人 型落ち製品や冬物商品を買いたい人

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