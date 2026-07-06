プライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」が、2026年7月7日(火)～13日(月)まで開催される。
本記事では、「Amazonプライムデー2026」のエントリー方法やポイント還元率を紹介する。
Amazonプライムデー2026の開催日程
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2026年のAmazonプライムデーは7月10日(金)0時00分から7月13日(月)23時59分までの4日間にわたって開催される。また、先行セールは7月7日(火)0時00分から7月9日(木)23時59分の3日間にかけて行われる。
期間中はセール商品の販売や最大18％還元のポイントアップキャンペーンなど多くのキャンペーンが実施される。本セールと先行セールで大きな違いは無いため、先行セールからポイントアップキャンペーンへの参加や割引商品の購入が可能だ。
Amazonプライムデー2026のエントリー方法は？
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Amazonプライムデー2026はプライム会員限定のキャンペーンとなっているため、プライム会員に加入することで参加することができる。また、後述する最大18％還元のポイントアップキャンペーンへはセール特設サイトからエントリーボタンを押すだけで申し込みが完了する。
なお、プライム会員は30日間の無料体験期間でも参加することが可能。ただし、プライム会員特典のポイントアップの場合、キャンペーン終了後、ポイント確定日に有料会員でない場合(会員キャンセル、無料体験期間の終了を含む)、当該ポイントは利用可能ポイントとして加算されない。獲得予定ポイントはキャンペーン終了後より約40日後に確定となる点には注意が必要だ。
また、ポイントアップキャンペーンへのエントリーに費用はかからない。結果的に利用しなかった場合でもデメリットは一切発生しないため、1ステップのボタンクリックだけでも済ませておくことをおすすめする。
プライムデー参加の2ステップ
- Amazonプライムの会員登録ページから「30日間の無料体験を始める」を選択し、必要事項を入力
- Amazonプライムデー特設サイトから「キャンペーンにエントリー」でポイントアップキャンペーンへの参加登録が完了！
Amazonプライムデー2026のポイント還元は最大何％？Amazon
開催期間にポイントキャンペーンにエントリーし、合計10,000～30,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）が最大17～18%（最大10,000ポイント）還元される。
ポイント還元率は、プライム会員なら購入額に応じて＋1.0～2.0%、Amazon Mastercardでのお買い物で最大＋3.0%(Amazon Mastercardの通常還元率を含む)に。さらに特定ブランドの対象商品(kao、SK-II)購入でも＋6.0%、対象カテゴリー商品（大型家電・家電・テレビ/DVDプレイヤー/AV機器）の購入でさらに7.0%アップするので、事前にエントリーしておこう。
なお、最大18%還元は「大型家電」「家電」「テレビ・DVDプレイヤー・AV機器」の30,000円以上の購入のみに適用され、それ以外の商品については最大11%が適用される。また、プライム会員のポイント還元は10,000円(税込)以上で＋1.0%、20,000円(税込)以上で＋1.5%、30,000円(税込)以上で＋2.0%が適用される変動制だ。
そのほかにも、Amazonプライムデーでは、スタンプラリー、Amazon Music Unlimitedなどの各種サービスでお得なキャンペーンを実施する。
Amazonプライム会員の特典一覧
Amazonプライムに登録すると、プライムデーに参加できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。
|内容
|特典
|(1)商品の無料配送
|対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
|(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料
|Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
|(3)Prime Video
|会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題(名作映画レンタルが100円から)
|(4)Prime Videoチャンネル
|スポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
|(5)Prime Music
|月額600円(税込)で1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
|(6)Prime Reading
|対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
|(7)Prime Gaming
|Twitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
|(8)Amazon Photos
|Amazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
|(9)Amazonフレッシュ
|生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
|(10)Prime Try Before You Buy
|服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
|(11)プライム会員限定先行タイムセール
|タイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
|(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引
|おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
|(13)家族と使い放題
|プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
|(14)プライム限定価格
|一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能
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