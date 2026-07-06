プライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」が、2026年7月7日(火)～13日(月)まで開催される。

本記事では、「Amazonプライムデー2026」のエントリー方法やポイント還元率を紹介する。

Amazonプライムデー2026の開催日程

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2026年のAmazonプライムデーは7月10日(金)0時00分から7月13日(月)23時59分までの4日間にわたって開催される。また、先行セールは7月7日(火)0時00分から7月9日(木)23時59分の3日間にかけて行われる。

期間中はセール商品の販売や最大18％還元のポイントアップキャンペーンなど多くのキャンペーンが実施される。本セールと先行セールで大きな違いは無いため、先行セールからポイントアップキャンペーンへの参加や割引商品の購入が可能だ。

Amazonプライムデー2026のエントリー方法は？

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Amazonプライムデー2026はプライム会員限定のキャンペーンとなっているため、プライム会員に加入することで参加することができる。また、後述する最大18％還元のポイントアップキャンペーンへはセール特設サイトからエントリーボタンを押すだけで申し込みが完了する。

なお、プライム会員は30日間の無料体験期間でも参加することが可能。ただし、プライム会員特典のポイントアップの場合、キャンペーン終了後、ポイント確定日に有料会員でない場合(会員キャンセル、無料体験期間の終了を含む)、当該ポイントは利用可能ポイントとして加算されない。獲得予定ポイントはキャンペーン終了後より約40日後に確定となる点には注意が必要だ。

また、ポイントアップキャンペーンへのエントリーに費用はかからない。結果的に利用しなかった場合でもデメリットは一切発生しないため、1ステップのボタンクリックだけでも済ませておくことをおすすめする。

プライムデー参加の2ステップ

Amazonプライムデー2026のポイント還元は最大何％？

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開催期間にポイントキャンペーンにエントリーし、合計10,000～30,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）が最大17～18%（最大10,000ポイント）還元される。

ポイント還元率は、プライム会員なら購入額に応じて＋1.0～2.0%、Amazon Mastercardでのお買い物で最大＋3.0%(Amazon Mastercardの通常還元率を含む)に。さらに特定ブランドの対象商品(kao、SK-II)購入でも＋6.0%、対象カテゴリー商品（大型家電・家電・テレビ/DVDプレイヤー/AV機器）の購入でさらに7.0%アップするので、事前にエントリーしておこう。

なお、最大18%還元は「大型家電」「家電」「テレビ・DVDプレイヤー・AV機器」の30,000円以上の購入のみに適用され、それ以外の商品については最大11%が適用される。また、プライム会員のポイント還元は10,000円(税込)以上で＋1.0%、20,000円(税込)以上で＋1.5%、30,000円(税込)以上で＋2.0%が適用される変動制だ。

そのほかにも、Amazonプライムデーでは、スタンプラリー、Amazon Music Unlimitedなどの各種サービスでお得なキャンペーンを実施する。

Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、プライムデーに参加できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

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