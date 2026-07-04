【7月15日まで】Audible(オーディブル) プライム会員限定3か月無料聴き放題キャンペーンを開催中！

Amazonのオーディオブックサービス「Audible（オーディブル）」では、豊富なオーディオブックやポッドキャストを追加料金なしで楽しめる。

本記事では、Audibleのキャンペーンについて、対象者、実施期間、登録方法を紹介する。

Audibleのキャンペーン内容は？

Amazonプライムデー2026に合わせて、オーディオブックサービス「Audible（オーディブル）」では、通常よりも無料期間を延長したキャンペーンが実施されている。

キャンペーンを利用すると、通常は月額1,500円(税込)のAudibleプレミアムプランを、最初の3か月間無料で利用可能。通常の30日間無料体験と比べて利用期間が長く、合計4,500円分がお得になる。

プレミアムプランでは、20万冊以上の対象オーディオブックやポッドキャストが聴き放題となる。さらに、Kindle本の購入に使える300円分のクーポンも付与され、登録から3〜4日後を目安にメールで案内される。

受付期間は2026年6月16日(火)14:00から7月15日(水)23:59まで。無料期間終了後は、解約しない限り通常料金で自動更新されるため、継続しない場合は更新日までに手続きを済ませておきたい。

項目 内容 受付期間 2026年6月16日(火)14:00〜7月15日(水)23:59 キャンペーン特典 Audibleプレミアムプランが3か月無料 通常料金 月額1,500円(税込) お得額 合計4,500円分 聴き放題作品数 20万冊以上 追加特典 Kindle本に使える300円分クーポン

Audibleのキャンペーン対象者は？

Audibleの3か月無料キャンペーンは、Amazonプライム会員またはPrime Student会員で、Audibleに新規登録するユーザーが主な対象となる。

過去にAudibleを利用したことがある場合や、現在すでに会員登録している場合は、新規登録者向けの3か月無料特典が適用されない可能性がある。

一方、プライム会員ではないユーザーや一部の再登録者には、最初の3か月間を月額199円で利用できるキャンペーンが表示される場合がある。また、Audibleの解約から1年以上が経過している場合は、再び3か月無料の対象となる可能性もある。

適用されるキャンペーンはアカウントごとに異なるため、Amazonへログインした状態でAudibleの登録ページを開き、表示される料金や無料期間を確認しておきたい。

Audible 3カ月無料体験の利用方法は？

無料体験登録方法のステップは以下の通り。

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