Amazonプライムデー2026で各種サブスクがお得！Music・Kindle・Audibleのキャンペーン情報まとめ

Amazonの大型セール「プライムデー2026」では、対象商品の値下げに加え、Amazonが展開する各種サブスクリプションサービスでもお得なキャンペーンが実施される。

本記事では、Amazonプライムデー2026に合わせて開催されるサブスクキャンペーンの対象サービスについて紹介する。

Amazonプライムデー2026のサブスクキャンペーンは？

Amazonプライムデー2026に合わせて、Amazon Music Unlimited、Kindle Unlimited、Audibleといった各種サブスクリプションサービスで、無料体験期間の延長や特別料金を用意したキャンペーンが実施されている。

対象者や適用される特典はサービスごとに異なり、過去の利用状況によってキャンペーンが表示されない場合もある。登録前にAmazonのキャンペーンページで、自身が対象になっているか確認しておきたい。

Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimitedでは、プライム会員を対象に4か月間、通常会員を対象に3か月間の無料体験を提供。再登録者には3か月300円、ファミリープランには2か月間無料の特典が表示される場合もある。キャンペーン期限は2026年7月13日(月)までとなる。

Kindle Unlimited

Kindle Unlimitedでは、対象者が3か月間無料で利用できるキャンペーンを実施している。通常料金に換算すると2,940円分相当となり、200万冊以上の電子書籍、コミック、雑誌などを追加料金なしで楽しめる。新規登録者だけでなく、一定期間キャンペーンを利用していない再登録者が対象となる場合もある。期限は2026年7月13日(月)まで。

Audible

Audibleでは、プライム会員を対象に3か月間の無料体験を用意し、さらにKindle本の購入に利用できる300円分のクーポンを付与する。通常会員には、最初の3か月間を月額199円で利用できるキャンペーンが適用される場合がある。受付期限は2026年7月15日(水)までとなっている。

サービス 主なキャンペーン内容 期限 Amazon Music Unlimited プライム会員は4か月無料

通常会員は3か月無料 2026年7月13日(月) Kindle Unlimited 対象者は3か月無料 2026年7月13日(月) Audible プライム会員は3か月無料＋300円分クーポン

通常会員は3か月間月額199円 2026年7月15日(水)

Amazonプライムデー2026の開催日程は？

Amazonプライムデー2026の本セールは、2026年7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59までの4日間開催される。

本セールに先駆けて、7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59までの3日間は先行セールを実施。先行セールと本セールを合わせると、合計7日間にわたってセールが行われることになる。

先行セールの対象商品は、本セール期間に入ってからさらに値下げされるケースが基本的に少ない。そのため、狙っている商品が対象になった場合は、在庫切れを避けるためにも先行セールの段階で購入を検討したい。

セール 開催期間 日数 先行セール 2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59 3日間 本セール 2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59 4日間 合計 2026年7月7日(火)～7月13日(月) 7日間

Amazonプライムデー2026のキャンペーン内容は？

Amazonプライムデー2026では、対象商品の値下げに加え、ポイントアップ、大抽選会、書籍セール、決済サービス別の還元など、さまざまなキャンペーンが実施される。

注目は、合計1万円(税込)以上の買い物で参加できるポイントアップキャンペーンだ。プライム会員資格、Amazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリーや花王、SK-IIなどの対象ブランド商品の購入といった条件を満たすことで、最大12％のポイント還元を受けられる。付与上限は1万ポイントとなっている。

さらに、エントリー後に合計1万円以上購入すると、最大10万ポイントが当たる大抽選会にも自動で参加できる。

書籍関連では、5万冊以上の対象Kindle本が最大70％OFFとなるセールに加え、まとめ買いでKindle本は最大12％、紙書籍は最大10％のポイント還元を実施する。

決済関連では、Amazon Mastercardの新規入会と初回利用で最大1万ポイント、対象ブランドのギフトカードを5,000円以上購入すると500ポイントが還元される。

そのほか、dポイント連携後に5,000円以上購入し、dポイントを500ポイント以上利用すると最大10万ポイントが当たる抽選に参加可能。Amazonで初めてメルペイを利用する場合は購入金額の40％、最大1,500ポイントが還元される。

auまたはUQ mobileの対象ユーザーには、Amazonプライムの会費が2か月間実質無料となる特典や、au PAYでの支払いによる最大40％還元も用意されている。

キャンペーンごとにエントリーの有無や対象者、最低購入金額、還元上限が異なるため、利用前に各ページで条件を確認しておきたい。

キャンペーン 主な特典 主な条件 ポイントアップ 最大12％還元

上限1万ポイント 要エントリー

合計1万円以上購入 大抽選会 最大10万ポイント 要エントリー

合計1万円以上購入 Kindle本・紙書籍 Kindle本は最大70％OFF・最大12％還元

紙書籍は最大10％還元 対象商品の購入 Amazon Mastercard 最大1万ポイント 新規入会・初回利用など dポイント連携 最大10万ポイントが当たる抽選 5,000円以上購入

500ポイント以上利用 ブランドギフトカード 500ポイント還元 対象カードを5,000円以上購入 メルペイ 40％還元

上限1,500ポイント Amazonでの初回利用 au・UQ mobile プライム会費2か月実質無料

au PAYで最大40％還元 対象サービスへの加入・決済

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