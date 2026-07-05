Amazon(アマゾン)のプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」が、2026年も開催される。
本記事では、2026年Amazonプライムデーの先行セール開催期間、キャンペーン一覧、目玉商品など最新情報をまとめている。
2026年Amazonプライムデー 先行セールはいつから？
2026年のAmazonプライムデーは、7月10日(金)午前0時から13日(月)午後11時59分の4日間にわたって開催される。その本セールに先駆け、7月7日(火)午前0時から9日(木)午後11時59分まで行われるのが先行セールだ。
先行セール期間は、本セールと同様に最大18％還元のポイントアップキャンペーンやセール販売への参加が可能。人気商品は先行セール中に売り切れてしまう場合もあるため、お目当ての商品は先行セール中からチェックすることをおすすめする。
セールへ参加するにはAmazonプライム登録が必須！
Amazonプライムデーは年1度のプライム会員限定セールのため、参加するには、Amazonプライム会員への登録が必要となる。
Amazonプライム会員費は税込で月額600円/年間5,900円だが、初回であれば30日間の無料トライアルを利用可能。もちろん、無料体験中であってもセールやポイントキャンペーンなどへの参加はできる。
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Amazonプライムデー先行セールの目玉商品リスト
ここでは、Amazonプライムデーの先行セール(7/7～)のおすすめ目玉商品を紹介する。
先行セールのおすすめ目玉商品（売り切れの場合あり）
※各商品の最新価格はそれぞれの商品URLからチェック！
【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】
【洋服・シューズ・バッグ】
【ゲーム・DVD・ソフトウェア】
Amazonプライム会員の特典一覧
Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。
|内容
|特典
|(1)商品の無料配送
|対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
|(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料
|Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
|(3)Prime Video
|会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題(名作映画レンタルが100円から)
|(4)Prime Videoチャンネル
|スポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
|(5)Prime Music
|月額600円(税込)で1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
|(6)Prime Reading
|対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
|(7)Prime Gaming
|Twitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
|(8)Amazon Photos
|Amazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
|(9)Amazonフレッシュ
|生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
|(10)Prime Try Before You Buy
|服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
|(11)プライム会員限定先行タイムセール
|タイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
|(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引
|おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
|(13)家族と使い放題
|プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
|(14)プライム限定価格
|一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。