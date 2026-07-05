Amazon(アマゾン)のプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」が、2026年も開催される。

本記事では、2026年Amazonプライムデーの先行セール開催期間、キャンペーン一覧、目玉商品など最新情報をまとめている。

2026年Amazonプライムデー 先行セールはいつから？

2026年のAmazonプライムデーは、7月10日(金)午前0時から13日(月)午後11時59分の4日間にわたって開催される。その本セールに先駆け、7月7日(火)午前0時から9日(木)午後11時59分まで行われるのが先行セールだ。

先行セール期間は、本セールと同様に最大18％還元のポイントアップキャンペーンやセール販売への参加が可能。人気商品は先行セール中に売り切れてしまう場合もあるため、お目当ての商品は先行セール中からチェックすることをおすすめする。

セールへ参加するにはAmazonプライム登録が必須！

Amazonプライムデーは年1度のプライム会員限定セールのため、参加するには、Amazonプライム会員への登録が必要となる。

Amazonプライム会員費は税込で月額600円/年間5,900円だが、初回であれば30日間の無料トライアルを利用可能。もちろん、無料体験中であってもセールやポイントキャンペーンなどへの参加はできる。

▶Amazonプライム会員｜30日間無料トライアルに今すぐ登録！

Amazonプライムデー先行セールの目玉商品リスト

ここでは、Amazonプライムデーの先行セール(7/7～)のおすすめ目玉商品を紹介する。

先行セールのおすすめ目玉商品（売り切れの場合あり）

※各商品の最新価格はそれぞれの商品URLからチェック！

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】

【洋服・シューズ・バッグ】

【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。