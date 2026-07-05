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Amazonプライムデーは7/7(火)から先行セール開始！注目セール品は売り切れ必至
Tsutomu Maeda

Amazonプライムデー2026の先行セールはいつからいつまで？安くなるもの・おすすめ目玉商品一覧・対象品リスト

2026年Amazonプライムデーの先行セール開始日、おすすめ目玉商品、対象商品情報まとめ。セールで安くなるものは？

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
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Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazon(アマゾン)のプライム会員限定のビッグセール「Amazonプライムデー」が、2026年も開催される。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、2026年Amazonプライムデーの先行セール開催期間、キャンペーン一覧、目玉商品など最新情報をまとめている。

2026年Amazonプライムデー 先行セールはいつから？

2026年のAmazonプライムデーは、7月10日(金)午前0時から13日(月)午後11時59分の4日間にわたって開催される。その本セールに先駆け、7月7日(火)午前0時から9日(木)午後11時59分まで行われるのが先行セールだ。

先行セール期間は、本セールと同様に最大18％還元のポイントアップキャンペーンやセール販売への参加が可能。人気商品は先行セール中に売り切れてしまう場合もあるため、お目当ての商品は先行セール中からチェックすることをおすすめする。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

セールへ参加するにはAmazonプライム登録が必須！

Amazonプライムデーは年1度のプライム会員限定セールのため、参加するには、Amazonプライム会員への登録が必要となる。

Amazonプライム会員費は税込で月額600円/年間5,900円だが、初回であれば30日間の無料トライアルを利用可能。もちろん、無料体験中であってもセールやポイントキャンペーンなどへの参加はできる。

▶Amazonプライム会員｜30日間無料トライアルに今すぐ登録！

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライムデー先行セールの目玉商品リスト

ここでは、Amazonプライムデーの先行セール(7/7～)のおすすめ目玉商品を紹介する。

先行セールのおすすめ目玉商品（売り切れの場合あり）

※各商品の最新価格はそれぞれの商品URLからチェック！

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】

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Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

内容特典
(1)商品の無料配送対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
(3)Prime Video会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題(名作映画レンタルが100円から)
(4)Prime Videoチャンネルスポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
(5)Prime Music月額600円(税込)で1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
(6)Prime Reading対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
(7)Prime GamingTwitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
(8)Amazon PhotosAmazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
(9)Amazonフレッシュ生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
(10)Prime Try Before You Buy服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
(11)プライム会員限定先行タイムセールタイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
(13)家族と使い放題プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
(14)プライム限定価格一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能

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