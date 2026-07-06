【目玉商品一覧】2026年Amazonプライムデー先行セールで買うべき対象商品は？割引き対象アイテムまとめ

Amazonが開催する大型セール「Amazonプライムデー」に先駆け、対象商品をお得に購入できる先行セールがスタートする。
本記事では、2026年Amazonプライムデー先行セールでおすすめの商品を紹介する。
Amazonプライムデー先行セールはいつからいつまで？
2026年のAmazonプライムデー先行セールは、7月7日(火)0:00にスタートし、7月9日(木)23:59まで実施される。
先行セール終了後は、7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59までプライムデー本セールが開催。両期間を合わせると、セールは7日間にわたって行われる。
先行セールでは、本番に先駆けて一部の商品が値下げ対象となる。注目度の高いアイテムは、本セールを待たずに売り切れることも考えられるため、狙っている商品がある場合は早めに価格と在庫を確認しておきたい。
|セール名称
|実施期間
|プライムデー先行セール
|2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59
|Amazonプライムデー
|2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59
Amazonプライムデー先行セールで買うべき対象商品は？
2026年のAmazonプライムデー先行セールでは、食品や日用品、ペット用品から、洋服、シューズ、バッグまで幅広い商品がセール対象となっている。
セール対象商品
Amazonプライム会員の特典一覧
Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。
|内容
|特典
|(1)商品の無料配送
|対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
|(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料
|Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
|(3)Prime Video
|会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題(名作映画レンタルが100円から)
|(4)Prime Videoチャンネル
|スポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
|(5)Prime Music
|月額600円(税込)で1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
|(6)Prime Reading
|対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
|(7)Prime Gaming
|Twitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
|(8)Amazon Photos
|Amazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
|(9)Amazonフレッシュ
|生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
|(10)Prime Try Before You Buy
|服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
|(11)プライム会員限定先行タイムセール
|タイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
|(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引
|おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
|(13)家族と使い放題
|プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
|(14)プライム限定価格
|一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能
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