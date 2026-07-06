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Amazonプライムデーは7/7(火)から先行セール開始！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

【目玉商品一覧】2026年Amazonプライムデー先行セールで買うべき対象商品は？割引き対象アイテムまとめ

【目玉商品一覧】2026年Amazonプライムデー先行セールで買うべき対象商品は？安くなるおすすめアイテムを紹介。

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
amazon prime day 2026 kv

Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonが開催する大型セール「Amazonプライムデー」に先駆け、対象商品をお得に購入できる先行セールがスタートする。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、2026年Amazonプライムデー先行セールでおすすめの商品を紹介する。

Amazonプライムデー先行セールはいつからいつまで？

2026年のAmazonプライムデー先行セールは、7月7日(火)0:00にスタートし、7月9日(木)23:59まで実施される。

先行セール終了後は、7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59までプライムデー本セールが開催。両期間を合わせると、セールは7日間にわたって行われる。

先行セールでは、本番に先駆けて一部の商品が値下げ対象となる。注目度の高いアイテムは、本セールを待たずに売り切れることも考えられるため、狙っている商品がある場合は早めに価格と在庫を確認しておきたい。

セール名称実施期間
プライムデー先行セール2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59
Amazonプライムデー2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

Amazonプライムデー先行セールで買うべき対象商品は？

2026年のAmazonプライムデー先行セールでは、食品や日用品、ペット用品から、洋服、シューズ、バッグまで幅広い商品がセール対象となっている。

セール対象商品

1 pre prime 20260705ITO クレンジングタオル フェイシャルタオル 60枚入×3個セット OEKO-TEX認証 赤ちゃんにも優しい ITOオリジナル鮫小紋エンボス生地 敏感肌 肌荒れ対策 使い捨てタオル フェイスタオル使い捨て フェイスケア スキンケアタオル 2 pre prime 20260705Notta Memo Type-C充電 AIボイスレコーダー 文字起こし/リアルタイム翻訳/AI要約/話者識別/Notta Brain 通話/会議録音モード 仕事効率化 会議・面談・講演内容自動整理 Bluetooth&Wi-Fiデータ自動同期 5つのマイク搭載 スマホ・PCアプリ連携 会議ツール連携可 単語登録 専用マグネット式Type-C充電ケース 30時間連続録音 ブラック 3 pre prime 20260705【指定医薬部外品】 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤 大正製薬【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に
4 pre prime 20260705by Amazon 無添加泡の石けんボディソープ 大容量 詰替え用 1450ml 5 pre prime 20260705【節電対策】Levoit(レボイト) 空気清浄機 ハイグレード Vital 100S 花粉 21畳 集じん 小型 ハウスダスト 脱臭強化 ホコリ・光センサー付き 四面吸気口 ペットの毛対策 静電HEPA 花粉対策 自動/ペットモード 6 pre prime 20260705【革新的・極コンパクト】 SODI ノートパソコンスタンド PCスタンド 折りたたみ式 安定感 超軽量 角度調整 姿勢改善 おしゃれ laptop stand パソコン台 卓上 持ち運び 外出 自宅 リモートワーク オフィス 10-16インチ 収納ポーチ 日本語取扱説明書 スペースグレイ
7 pre prime 20260705Ray-Ban(レイバン) サングラスRB3539 ERIKA METAL EVOLVE ユニセックス 調光 ユニバーサルフィット (鼻パッド付き)ユニセックス 8 pre prime 20260705REYS レイズ 【 V ENERGY 】 Vエナジー 山澤礼明 監修 マルチビタミン タブレット 亜鉛 マカ 高麗人参 アルギニン トンカットアリ 牡蠣エキス ビタミン13種配合 栄養機能食品 国産 9 pre prime 20260705[VARZAR] バザール【公式直営店】 Stud logo over fit ball cap/スタッドロゴオーバーフィットボールキャップ 全4color ユニセックス キャップ 韓スト UV対策 深め 小顔効果 SNS話題 芸能人着用
10 pre prime 20260705[ミズノ] サッカーウェア ゼログライド ショートソックス 5本指 グリップ P2MX2510 11 pre prime 20260705ALLOUT パワーグリップ プロ 正規品 オールアウト 12 pre prime 20260705キレイキレイ [医薬部外品] 薬用 泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り 詰め替え 大容量サイズ 1760ml 殺菌
13 pre prime 20260705by Amazon ベビー おしりふき 純水99% 厚手タイプ 水分多め 無香料60枚入x20個 (1200枚) [ケース品] 日本製 14 pre prime 20260705トイレット ダブル 3倍長持ち 75m 12ロール スコッティフラワーパック 15 pre prime 20260705by Amazon ペット用 強力防臭ウンチ袋 SSサイズ 200枚
16 pre prime 20260705ピュリナワン キャットフード ドライ 避妊・去勢した猫の体重ケア 子ねこから全ての年齢に ターキー 4.4kg(440g×10袋入) 【Amazon.co.jp限定】 17 pre prime 20260705【Amazon.co.jp限定】クリニカ アドバンテージ [医薬部外品] ハミガキ クールミント 130g×3個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) ムシ歯 歯垢除去 18 pre prime 20260705【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭
19 pre prime 20260705アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ 20 pre prime 20260705[指定医薬部外品] by Amazon 整腸薬 560錠 21 pre prime 20260705ディアナチュラ カルシウム・マグネシウム・亜鉛・ビタミンD 540粒(90日分) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 パウチ
22 pre prime 20260705ディアナチュラスタイル 亜鉛 90粒(90日) アサヒ サプリ Dear-Natura 国内工場で生産 1日1粒目安 パウチ マカエキス配合 23 pre prime 20260705アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 ドラム式専用 詰め替え 2100ｇ 24 pre prime 20260705DHC 天然ビタミンE[大豆] 90日分
25 pre prime 20260705by Amazon ごみ袋 半透明 とって付き シャカシャカタイプ 30L 150枚 26 pre prime 20260705DHC カルシウム／マグ 90日分【栄養機能食品（カルシウム・マグネシウム）】 27 pre prime 20260705【レノア クエン酸in 衣類のすすぎ消臭剤 蓄積ニオイをはがす 強い香りでごまかさない超無臭 さわやかシトラスの香り 微香 詰め替え 1110mL
28 pre prime 20260705by Amazon 犬用 ウンチ処理袋 無香料 300枚 (トイレに流せる) 29 pre prime 20260705GUM(ガム)プラス【医薬部外品】 デンタルペースト 薬用ハミガキ [リフレッシュミント] 120g×2個+おまけ付き【Amazon.co.jp限定品】 30 pre prime 20260705DHC メリロートPlus 30日分(60粒) サプリメント
31 pre prime 20260705モンプチ クリスピーキッス 猫用おやつ 特大バラエティパック 672ｇ【Amazon.co.jp限定】 32 pre prime 20260705ニャンとも清潔トイレ 猫砂 [天然素材 パワフル脱臭] 脱臭・抗菌チップ 大きめの粒 4.5L システムトイレ 猫用 消臭 33 pre prime 20260705Figaro(フィガロ) CIAOちゅ~る 贅沢バラエティ 14g×75本 猫用おやつ
34 pre prime 20260705DHC マルチビタミン 徳用90日分【栄養機能食品(ビタミンB1・ビタミンC・ビタミンE)】 35 pre prime 20260705【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) 舌専用クリーニングジェル マイルドミント 45g×2個 + Y字フロス付き 舌用ジェル 舌磨き 舌苔 口臭予防 やさしく磨ける低刺激設計 36 pre prime 20260705ピュリナワン 避妊・去勢した猫の体重ケア チキン 4.4kg(440g×10袋入) 【Amazon.co.jp限定】キャットフード ドライ 猫 ドライフード
37 pre prime 20260705by Amazon 【手口ふき 】 ベビー 手口ふき 純水99% 60枚入×20個 (1200枚) [ケース品] 日本製 パラベンフリー 38 pre prime 20260705アテント パッド 紙パンツ用 尿とりパッド 64枚 2回吸収 さらさらパッド 通気性プラス 【大容量】 39 pre prime 20260705クリニカ アドバンテージ +ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ クリアミント 130ｇ×3個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 虫歯
40 pre prime 20260705【詰め替え大容量】NONIO(ノニオ)プラスホワイトニング デンタルリンス フレッシュホワイトミント [医薬部外品] 1300ml 液体歯磨き 口臭原因菌を殺菌 41 pre prime 20260705new balance(ニューバランス) ユニセックス子供 【現行モデル】 GT578 P578 PT578 ゴム紐 ベルクロ マジックテープ 面ファスナー570後継品 通学 運動靴キッズスニーカー (17.0cm~25.0cm) 578 42 pre prime 20260705PUMA(プーマ) カジュアル スポーツ 速乾 ESSプーマロゴ ポリ ウーブン 9 ショートパンツ 687546メンズ
43 pre prime 20260705[ポケットモンスター] プールバッグ 44 pre prime 20260705MIZUNO(ミズノ) ユニセックス大人 モナルシーダNEO3 SELECTサッカースパイク 45 pre prime 20260705リストバンド テニス
46 pre prime 20260705MIZUNO(ミズノ) ユニセックス大人 マキシマイザー 26 通勤 通学 ジョギング スニーカー スポーツ 運動ランニングシューズ 47 pre prime 20260705new balance(ニューバランス) メンズ M413 現行モデル ランニング ウォーキング スニーカー 白 通学 幅広 軽量ランニングシューズ 48 pre prime 20260705adidas(アディダス) サッカー ソックスミラノ 23 ソックス 2足組 KPW74メンズ
49 pre prime 20260705[プーマ] ソックス 靴下 サッカー LIGA ジュニア ストッキング 729880 キッズ 50 pre prime 20260705adidas(アディダス) サッカー ソックスミラノ 23 ソックス 2足組 KPW74メンズ 51 pre prime 20260705adidas(アディダス) ソックス消臭 ワンポイント 底パイル ショート丈ソックス デオドラント ニオイ クッション 靴下 SOCKS 福助 フクスケ fukuske 3足組メンズ
52 pre prime 20260705[ミズノ] サッカーウェア ゼログライド ショートソックス 5本指 グリップ P2MX2510 53 pre prime 20260705[PUMA] タオル プール スポーツ ボックスタオル 054873 25年春夏カラー 54 pre prime 20260705[アンダーアーマー] トレーニングベースレイヤー UAヒートギアアーマー レギンス メンズ
55 pre prime 20260705[アディダス] JFA代表 × Y-3 2024 ホーム ユニフォーム KMW71メンズ 56 pre prime 20260705PUMA(プーマ) カジュアル スポーツ 速乾 ESSプーマロゴ ポリ ウーブン 9 ショートパンツ 687546メンズ 57 pre prime 20260705new balance(ニューバランス) メンズ 550 v5 幅広 ワイド 4Eウォーキングシューズ
58 pre prime 20260705[ポケットモンスター] プールバッグ 59 pre prime 20260705アディダス ダッフルバッグ リニア ユニセックス大人 KWQ26 60 pre prime 20260705adidas(アディダス) ヘッドバンド 3PP ヘッドバンド ニュー ユニセックス大人 ブラック/ホワイト(IA3031) 57-60cm (OSFX)
61 pre prime 20260705プレデター：バッドランド　ブルーレイ ＋ ＤＶＤ セット [Blu-ray] 62 pre prime 20260705機動戦士ガンダムF91 4KリマスターBOX(4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc 2枚組) (特装限定版) 63 pre prime 20260705機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ 【Blu-ray通常版】
64 pre prime 20260705TAKANAKA - 高中正義 65 pre prime 20260705Adoのベストアドバム (通常盤)(2枚組) 66 pre prime 20260705天官賜福 貮　下巻(完全生産限定版) [Blu-ray]
75 prime 20260705劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』豪華版 [DVD] 67 pre prime 20260705JAMBO JAPAN (通常盤) (CD) - ザ・クロマニヨンズ (特典なし) 68 pre prime 2026070510 (限定盤)(2枚組)[Analog]
69 pre prime 20260705MILESixTONES -Best Tracks- (通常盤) - SixTONES(特典なし) 70 pre prime 20260705永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。 〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜 (45周年記念盤)(4枚組) 71 pre prime 20260705機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ 【4K ULTRA HD Blu-ray】
72 pre prime 20260705tone (通常盤) - Uru (特典なし) 73 pre prime 20260705創作 (Type A) - ヨルシカ 74 pre prime 20260705リーガルハイ 2ndシーズン 完全版 DVD-BOX
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Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

内容特典
(1)商品の無料配送対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
(3)Prime Video会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題(名作映画レンタルが100円から)
(4)Prime Videoチャンネルスポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
(5)Prime Music月額600円(税込)で1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
(6)Prime Reading対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
(7)Prime GamingTwitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
(8)Amazon PhotosAmazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
(9)Amazonフレッシュ生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
(10)Prime Try Before You Buy服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
(11)プライム会員限定先行タイムセールタイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
(13)家族と使い放題プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
(14)プライム限定価格一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

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