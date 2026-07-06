【目玉商品一覧】2026年Amazonプライムデー先行セールで買うべき対象商品は？割引き対象アイテムまとめ

Amazonが開催する大型セール「Amazonプライムデー」に先駆け、対象商品をお得に購入できる先行セールがスタートする。

本記事では、2026年Amazonプライムデー先行セールでおすすめの商品を紹介する。

Amazonプライムデー先行セールはいつからいつまで？

2026年のAmazonプライムデー先行セールは、7月7日(火)0:00にスタートし、7月9日(木)23:59まで実施される。

先行セール終了後は、7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59までプライムデー本セールが開催。両期間を合わせると、セールは7日間にわたって行われる。

先行セールでは、本番に先駆けて一部の商品が値下げ対象となる。注目度の高いアイテムは、本セールを待たずに売り切れることも考えられるため、狙っている商品がある場合は早めに価格と在庫を確認しておきたい。

セール名称 実施期間 プライムデー先行セール 2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59 Amazonプライムデー 2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

Amazonプライムデー先行セールで買うべき対象商品は？

2026年のAmazonプライムデー先行セールでは、食品や日用品、ペット用品から、洋服、シューズ、バッグまで幅広い商品がセール対象となっている。

セール対象商品

Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

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