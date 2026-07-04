Amazon Kindle Unlimitedがプライム会員限定で3か月無料！対象者・期間・登録方法まとめ

Amazonの電子書籍読み放題サービス「Kindle Unlimited」では、プライム会員を対象にキャンペーンが行われている。

本記事では、Kindle Unlimitedのキャンペーンの対象者、実施期間、登録方法を紹介する。

Amazon Kindle Unlimitedのキャンペーン内容は？

Amazonプライムデー2026に合わせて、電子書籍読み放題サービス「Kindle Unlimited」を3か月間無料で利用できるキャンペーンが実施されている。

通常は月額980円で、3か月利用した場合は合計2,940円となるが、キャンペーン対象者は期間中の料金が0円。コミック、小説、ビジネス書、雑誌など、対象作品を追加料金なしで楽しめる。

実施期間は2026年6月16日(火)14:00から7月13日(月)23:59まで。主にAmazonプライム会員が対象となるが、過去のKindle Unlimited利用状況によってはキャンペーンが表示されない場合もある。

特に、過去6か月または12か月以内に無料体験や割引キャンペーンを利用していないユーザーに案内される傾向があるため、申し込み前に自身のAmazonアカウントで対象状況を確認しておきたい。

項目 内容 特典 3か月無料 通常料金 月額980円 お得額 最大2,940円相当 実施期間 2026年6月16日(火)14:00～7月13日(月)23:59 対象者 Amazonプライム会員

過去の利用状況によって異なる

Amazon Kindle Unlimitedのキャンペーンの対象者は？

Kindle Unlimitedの「3か月無料」キャンペーンは、Amazonプライム会員およびPrime Student会員を対象とした限定オファーとなる。

現在Kindle Unlimitedを利用している会員は対象外。加えて、過去6か月以内に無料体験や割引キャンペーンを利用していないことが、主な適用条件となっている。

以前Kindle Unlimitedを利用していた再登録者でも、前回の解約から一定期間が経過していれば、再びキャンペーンの対象になる可能性がある。ただし、対象条件はアカウントごとに異なるため、必ずしもすべてのユーザーに表示されるわけではない。

対象かどうかは、Amazonにログインした状態でKindle Unlimitedの登録ページを確認するのが確実だ。対象者には「3か月 ￥0」や「3か月（お得なプラン）」と表示される一方、対象外の場合は「30日間無料体験」や通常料金の案内のみが表示される。

Amazonプライム会員またはPrime Student会員

現在Kindle Unlimitedに登録していない

過去6か月以内に無料体験やキャンペーンを利用していない

登録ページに「3か月 ￥0」と表示されている

【7/13まで】3カ月0円キャンペーンの登録手順は？

Kindle Unlimitedに登録する手順はたった3つ。5分もかからず読み放題サービスが利用できる。

クレジットカード＆デビットカードの登録が必要だが、無料体験期間内でのキャンセルであれば費用は一切かからない。Kindle Unlimitedは自動更新となっているので、更新を希望しない場合は自動更新オフすることをおすすめする。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。