Amazonプライムデー2026でiPhoneは安くなる？割引価格・対象機種・販売情報まとめ

Amazonが開催する大型セール「プライムデー」では、iPhoneシリーズが割引対象として登場する。

本記事では、2026年AmazonプライムデーでのiPhoneのセール情報を紹介する。

AmazonプライムデーでiPhoneは安くなる？

2026年のAmazonプライムデーでは、複数のiPhoneシリーズがセール対象として登場する。

先行セールでは「iPhone Air」が7月7日(火)から対象となり、本セールでは「iPhone 16e」と「iPhone 15 256GB ピンク」が7月10日(金)からセール価格で販売される予定だ。

割引価格や対象となるストレージ容量、カラーは商品によって異なる。人気機種は早い段階で在庫切れとなる可能性もあるため、購入を検討している場合はセール開始後に価格と在庫状況を確認しておきたい。

※セール情報は変更となる可能があります。最新の情報は、各商品ページでご確認ください。

iPhoneセール対象商品

Appleセール対象商品

Amazonプライムデー先行セールはいつ開催される？

2026年のAmazonプライムデー先行セールは、7月7日(火)0:00からスタートし、7月9日(木)23:59まで行われる。

その後、7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59までAmazonプライムデー本セールが開催されるため、先行セールを含めると、2026年は計7日間にわたってセールが実施される形となる。

先行セールでは、本セールに先駆けて一部の対象商品が割引価格で販売される。人気の高い商品は本セール前に在庫切れとなる可能性もあるため、狙っているアイテムがある場合は、先行セールの段階から価格や在庫状況を確認しておこう。

先行セール： 2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59

2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59 本セール：2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

Amazonプライムデーのポイント還元でiPhoneをお得に購入！

AmazonプライムデーでiPhoneを購入する場合は、セール価格だけでなくポイント還元もあわせて確認しておきたい。対象条件を満たすことで、表示価格からの値引きに加えて、Amazonポイントによる実質的な割引を受けられる。

ポイントアップキャンペーンでは、プライム会員であれば購入金額に応じて最大2.0％分のポイント還元が受けられる。1万円(税込)以上の買い物で1.0％、2万円(税込)以上で1.5％、3万円(税込)以上で2.0％と、購入金額が大きいほど還元率が上がる仕組みだ。

さらに、Amazon Mastercardで支払うと最大3.0％分のポイント還元も加算される。iPhoneは購入金額が高くなりやすいため、セール価格に加えてポイント還元を活用することで、実質負担額を抑えやすい。

ただし、ポイント還元を受けるには事前エントリーや購入金額の条件を満たす必要がある。iPhoneの購入を検討している場合は、セール対象機種や在庫状況だけでなく、ポイントアップキャンペーンの適用条件も事前に確認しておこう。

Amazonプライムデー2026の関連情報

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