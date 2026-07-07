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Amazonプライムデーは7/7(火)から先行セール開始！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

Amazonプライムデー2026でiPhoneは安くなる？割引価格・対象機種・販売情報まとめ

iPhoneのAmazonプライムデーセール情報｜割引価格・販売機種は？お得な購入方法を紹介。

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
amazon prime day 2026 kv

Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonが開催する大型セール「プライムデー」では、iPhoneシリーズが割引対象として登場する。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、2026年AmazonプライムデーでのiPhoneのセール情報を紹介する。

AmazonプライムデーでiPhoneは安くなる？

2026年のAmazonプライムデーでは、複数のiPhoneシリーズがセール対象として登場する。

先行セールでは「iPhone Air」が7月7日(火)から対象となり、本セールでは「iPhone 16e」と「iPhone 15 256GB ピンク」が7月10日(金)からセール価格で販売される予定だ。

割引価格や対象となるストレージ容量、カラーは商品によって異なる。人気機種は早い段階で在庫切れとなる可能性もあるため、購入を検討している場合はセール開始後に価格と在庫状況を確認しておきたい。

※セール情報は変更となる可能があります。最新の情報は、各商品ページでご確認ください。

iPhoneセール対象商品

1 pre pri 20260706Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー 2 pre pri 20260706iPhone 16e 256GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック 3 pre pri 20260706iPhone 15 256GB ピンク

Appleセール対象商品

4 pre pri 20260706Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 5 pre pri 20260706Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 11 pre pri 20260706Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
6 pre pri 20260706Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M 7 pre pri 20260706Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応 8 pre pri 20260706Apple Pencil Pro
9 pre pri 20260706Magic Mouse (USB-C) - ホワイト(Multi-Touch対応) 10 pre pri 20260706Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー

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Amazonプライムデー先行セールはいつ開催される？

2026年のAmazonプライムデー先行セールは、7月7日(火)0:00からスタートし、7月9日(木)23:59まで行われる。

その後、7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59までAmazonプライムデー本セールが開催されるため、先行セールを含めると、2026年は計7日間にわたってセールが実施される形となる。

先行セールでは、本セールに先駆けて一部の対象商品が割引価格で販売される。人気の高い商品は本セール前に在庫切れとなる可能性もあるため、狙っているアイテムがある場合は、先行セールの段階から価格や在庫状況を確認しておこう。

  • 先行セール：2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59
  • 本セール：2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

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Amazonプライムデーのポイント還元でiPhoneをお得に購入！

AmazonプライムデーでiPhoneを購入する場合は、セール価格だけでなくポイント還元もあわせて確認しておきたい。対象条件を満たすことで、表示価格からの値引きに加えて、Amazonポイントによる実質的な割引を受けられる。

ポイントアップキャンペーンでは、プライム会員であれば購入金額に応じて最大2.0％分のポイント還元が受けられる。1万円(税込)以上の買い物で1.0％、2万円(税込)以上で1.5％、3万円(税込)以上で2.0％と、購入金額が大きいほど還元率が上がる仕組みだ。

さらに、Amazon Mastercardで支払うと最大3.0％分のポイント還元も加算される。iPhoneは購入金額が高くなりやすいため、セール価格に加えてポイント還元を活用することで、実質負担額を抑えやすい。

ただし、ポイント還元を受けるには事前エントリーや購入金額の条件を満たす必要がある。iPhoneの購入を検討している場合は、セール対象機種や在庫状況だけでなく、ポイントアップキャンペーンの適用条件も事前に確認しておこう。

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Amazonプライムデー2026の関連情報

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