Amazonプライムデー先行セールとは？本セールとの割引率の違い・対象商品・開催期間まとめ

Amazonプライムデーでは、本番セールに先駆けて「先行セール」が開催される。対象商品を通常より早くセール価格で購入できるため、人気商品や在庫の少ない商品を確保したい場合は購入のチャンスとなる。

本記事では、Amazonプライムデー先行セールの仕組み、本番セールとの割引率や対象商品の違いについて紹介する。

Amazonプライムデー先行セールとは？割引率の違いは？

Amazonプライムデーの先行セールとは、本番セールの開始前に、一部の対象商品をプライム会員限定の特別価格で購入できる期間のことだ。

先行セールに登場した商品は、本番セールでも基本的に同じ価格で販売される。後からさらに安くなるケースは原則として少ないため、欲しい商品が対象になっている場合は先行セール中に購入しても損をしにくい。

一方、先行セールで割引されるのは本番セール対象商品の一部に限られる。先行期間では通常価格だった商品が、本番セール開始後に値下げされる場合もあるため、対象外の商品は本番まで待つ選択肢もある。

ポイントアップキャンペーンは先行セール中の買い物も対象となり、還元率も本番セールと変わらない。期間中に合計10,000円(税込)以上購入する場合は、事前にエントリーを済ませておきたい。

先行セールを利用する最大のメリットは、人気商品の売り切れを避けやすい点だ。在庫がなくなった場合は本番セールを待たずに販売終了となる可能性があるほか、早めに注文することで配送の混雑を避けやすくなる。

Amazonプライムデー先行セールの日程は？

2026年のAmazonプライムデー先行セールは、7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59までの3日間にわたって開催される。

その後、7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59まで本セールが実施され、先行セールと合わせて合計7日間の開催となる。

先行セールでは、本セール対象商品の一部が一足早く特別価格で登場する。人気商品は本セール開始前に在庫切れとなる可能性もあるため、欲しい商品が対象になっている場合は早めに確認しておきたい。

セール 開催期間 先行セール 2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59 本セール 2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59

Amazonプライムデー先行セールの参加方法は？

Amazonプライムデー先行セールに参加するには、Amazonプライム会員への登録が必要だ。通常の有料会員だけでなく、30日間の無料体験中でも同じ条件で先行セールを利用できる。

学生向けの「Prime Student」は6か月間の無料体験が用意されており、家族会員として登録されているユーザーも先行セールの対象となる。

さらに、ポイント還元を受けたい場合は、事前にポイントアップキャンペーンへエントリーしておきたい。Amazonのキャンペーンページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押し、対象期間中に合計10,000円(税込)以上を購入すると、条件に応じて追加ポイントが付与される。

2026年の先行セールは、7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59まで開催される。開始後にAmazonのトップページやアプリから先行セール会場へアクセスし、「プライムデー先行セール」の表示がある商品を選んで注文すれば参加は完了だ。

人気商品は本セールを待たずに売り切れる可能性もあるため、会員登録やキャンペーンへのエントリーはセール開始前に済ませておくと安心だ。

Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

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