【バレー男子】準決勝・日本vs中国はいつ？試合日程・テレビ中継予定｜アジア競技大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は準決勝進出を果たした。

本記事では、バレー男子日本代表のアジア大会準決勝について、試合日程、対戦相手、テレビ中継、ネット配信予定を紹介する。

バレー男子日本代表の準決勝はいつ？試合日程・対戦相手

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール準決勝は、2026年10月2日(金)に岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)で行われる。

準決勝は16:00と19:20の2試合が予定されており、日本代表が準々決勝を勝ち上がった場合は19:20開始の枠に入る予定となっている。

日本はまず10月1日(木)19:20から準々決勝でカタール代表と対戦。勝利した場合に準決勝へ進出し、中国と対戦する。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 男子バレーボール 準決勝 日程 2026年10月2日(金) 試合開始 19:20予定 会場 岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市) 対戦相手 中国

バレー男子準決勝は地上波テレビで放送される？

日本代表が準決勝へ進出した場合、地上波『TBS系列』で10月2日(金)18:30～22:54の特別番組枠内にて生中継・放送が予定されている。

同放送枠では、女子サッカー決勝の日本vs北朝鮮も生中継される予定となっている。

放送局 放送時間 放送予定 TBS系列 10月2日(金)18:30～22:54 生中継予定 ※日本進出時

TVerでバレー男子準決勝を無料視聴できる？

『TVer』では、地上波TBS系列の放送枠に合わせてリアルタイム配信が予定されている。

そのため、日本代表が準決勝へ進出した場合は、TVerでも無料で試合を視聴できる予定だ。

U-NEXTでバレー男子準決勝を視聴する方法

『U-NEXT』では、10月2日(金)19:20から男子準決勝をライブ配信する予定。試合終了後の見逃し配信にも対応する。

月額プラン会員に加え、初めて利用する場合は31日間無料トライアルを利用可能。無料トライアル期間中であれば追加料金なしでリアルタイム視聴や見逃し再生ができる。

配信サービス 配信時間 配信内容 TVer TBS系列の放送枠に準拠 無料リアルタイム配信予定 U-NEXT 10月2日(金)19:20～ ライブ配信・見逃し配信

バレー男子日本・準決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。